Путін та Лукашенко обговорили "можливі спільні кроки" у відповідь на обмеження калінінградського транзиту з боку Литви, - Кремль

Російський та білоруський диктатори обговорили питання обмеження калінінградського транзиту Литвою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Путін і Лукашенко в контексті обмеження калінінградського транзиту з боку Литви обговорили "деякі можливі спільні кроки", - цитує Кремль видання.

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