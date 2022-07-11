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Путін та Лукашенко обговорили "можливі спільні кроки" у відповідь на обмеження калінінградського транзиту з боку Литви, - Кремль
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російський та білоруський диктатори обговорили питання обмеження калінінградського транзиту Литвою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Путін і Лукашенко в контексті обмеження калінінградського транзиту з боку Литви обговорили "деякі можливі спільні кроки", - цитує Кремль видання.
Топ коментарі
+13 Дімонич
показати весь коментар11.07.2022 12:36
+12 Владислав Носковский
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+11 Бенина Мама
показати весь коментар11.07.2022 13:09
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Кроком руш!
NA KOLENJAH polzite do Ukraini i prosite poshady , pedofili ********
Собака лает - караван идет.
Украина обязана быть в НАТО для своей защиты.
Да и бульбофюрер подливу кидает в штаны не переставая!