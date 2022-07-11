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Путін та Лукашенко обговорили "можливі спільні кроки" у відповідь на обмеження калінінградського транзиту з боку Литви, - Кремль

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

лукашенко,путін

Російський та білоруський диктатори обговорили питання обмеження калінінградського транзиту Литвою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Путін і Лукашенко в контексті обмеження калінінградського транзиту з боку Литви обговорили "деякі можливі спільні кроки", - цитує Кремль видання.

Також читайте: В Білорусі готуються додаткові обмеження на виїзд громадян

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Обговорили свою нікчемність
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11.07.2022 12:36
+12
Одним словом- 69
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11.07.2022 12:38
+11
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11.07.2022 13:09
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Обговорили свою нікчемність
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11.07.2022 12:36 Відповісти
"деякі можливі спільні кроки" - передернули друг другу
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11.07.2022 12:47 Відповісти
договорились оба срать в один чемодан
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11.07.2022 14:32 Відповісти
Xana nam, - zapretiat postavku jagelia i bojarki...
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11.07.2022 14:35 Відповісти
Один упырь громко пёрднет в бочку,другой в лужу. Трепещи Литва)
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11.07.2022 12:37 Відповісти
Обосраться от злости только смогут
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11.07.2022 12:37 Відповісти
Ірманія лохи що не повернули собі Кенігсберг.
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11.07.2022 12:37 Відповісти
ni - jak raz ne lohi...naher toi vatny gnoinik komu potriben
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11.07.2022 12:42 Відповісти
Обговорили, хто перший почне смоктати литовський ЧЛЕН
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11.07.2022 12:37 Відповісти
Одним словом- 69
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11.07.2022 12:38 Відповісти
Обговорили спільні кроки до спільної могили!
Кроком руш!
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11.07.2022 12:39 Відповісти
будуть смоктати один у одного
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11.07.2022 12:39 Відповісти
Нормальные герои всегда идут в обход. Там еще корабль находится. В общем ****** придется идти тудой.
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11.07.2022 12:39 Відповісти
Домовляться разом терпіти і все
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11.07.2022 12:40 Відповісти
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11.07.2022 12:40 Відповісти
деякі можливі спільні кроки...

NA KOLENJAH polzite do Ukraini i prosite poshady , pedofili ********
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11.07.2022 12:40 Відповісти
обговорили кто будет принимать в парадный, а кто в шоколадный
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11.07.2022 12:41 Відповісти
два чмошных потасканных вертухая помастурбировали друг другу
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11.07.2022 12:41 Відповісти
Помастурбували сфінктери друг другу
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11.07.2022 12:44 Відповісти
Буду рузьким возвращать их слова
Собака лает - караван идет.
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11.07.2022 12:42 Відповісти
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11.07.2022 12:42 Відповісти
Не решится Лукавый на войну с Литвой точнее НАТО. Он переждет, поугражает и на этом все закончится.
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11.07.2022 12:42 Відповісти
Спільні кроки, обговорили, Ню-ню... А й що там обговорювати,- можуть іти разом нах@й услід за рюзьге карабльйом... і з місця з піснею по-пластунськи зап'єфффай 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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11.07.2022 12:45 Відповісти
показывали друг другу направления)))
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11.07.2022 12:46 Відповісти
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11.07.2022 12:47 Відповісти
Даешь Кенисбергскую Народную Республику, с дальнейшим референдумом о присоединении к Литве и вхождению в Евросоюз и НАТО!!!
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11.07.2022 12:50 Відповісти
... ugu, toljko sperva demilitarizacija i derašizacija s otpravkoju v radnie muxosranskie jabenia... A tam s poliakami posovetuemsia kamu čavo...
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11.07.2022 14:39 Відповісти
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11.07.2022 12:51 Відповісти
Спільні кроки в напрямку російського корабля
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11.07.2022 13:04 Відповісти
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11.07.2022 13:09 Відповісти
Вот пример того, какую защиту дает НАТО. Даже при всей никчемности и пацифизме Столтенберга - главное сам факт. Литва в НАТО - и все. Два упыря только топчутся возле границ и грозно обсираются.
Украина обязана быть в НАТО для своей защиты.
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11.07.2022 13:09 Відповісти
Можете в позе 69 в мавзолее лечь
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11.07.2022 13:16 Відповісти
их шаги :

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11.07.2022 13:25 Відповісти
Ага, - обговорювали хто перший буде відсмоктувати...
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11.07.2022 13:45 Відповісти
Похоже Пынька с чемодана уже не встает...💩💩💩
Да и бульбофюрер подливу кидает в штаны не переставая!
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11.07.2022 16:26 Відповісти
 
 