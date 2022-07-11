"Доведеться у мене спершу відсмоктати": "Слуга народу" Яременко в соцмережах відповідає коментаторам
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко в соцмережах відповідає на неоднозначні коментарі.
Про це у Facebook пише депутат ВР VIII скликання Борислав Береза, інформує Цензор.НЕТ.
"Прилетіла скарга на пост про Богдана Яременка. Він стверджує, що я його переслідую через його сексуальну орієнтацію. Скаргу я відбив, а Яременко після цього не лише "Анал-табу", а й "анальний брехунець". До речі, його дружина знає, про що цей "анальник" мріє? P.S. І це написав народний депутат?" - зазначив Береза.
Нагадаємо, 30 жовтня 2019 року журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.
Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).
Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.
31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.
Будь ласка, зачекайте...
а цьому спєнзєлю найкраще пасує саме цей вираз.
Ну і дебіли же вони...
Та це в ПРАВОВИХ країнах, а не там, де обирають голоборотьку з серіалу, написаного сценаристом країни-загарбника, який з перших кроків влади плює на Конституцію, щоб привести до ВР цю тупорилу, жадібну, збочену погань.
1995-1998 - відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої особи[16]. 14 вересня 1995 - затриманий Куйбишевським райвідділом міліції Запорізької області за ст. 117 ч. 3 (зґвалтування неповнолітньої), і ст. 118 ч. 2 (зґвалтування неповнолітньої неприродним чином) Кримінального кодексу України, який діяв на той час[17]. З протоколу судового засідання[18]:
Третім прийшов ґвалтувати Іванісов. Він задовольнив статеву пристрасть неприродним способом, після чого намагався зґвалтувати, але не довів злочин до кінця з фізіологічних причин. Після Іванісова зайшов четвертий ґвалтівник.
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Оригінальний текст (рос.)
За інформацією ЗМІ, 22 вересня, його відправили в СІЗО, але через три дні відпустили за рішенням суду. Однак, 25 жовтня 1995 міліція затримала його повторно. За інформацією джерела в правоохоронних органах, 21 березня 1996 Іванісова засудили до 3,5 років позбавлення волі, з яких він відбув 2,5 роки у виправній колонії загального режиму.[19] За іншими даними Іванісов відсидів фактично лише пів року, а 29 листопада 1996 року був помилуваний тогочасним Президентом України Леонідом Кучмою[18].
На думку правозахисника та адвоката Івана Лібермана термін в 3,5 років був судом сильно заниженим, навіть з урахуванням всіх пом'якшуючих обставин він повинен був скласти принаймні 7,5 років, тобто половину від максимального терміну за цей вид злочину - 15 років[20]:
Мінімальний термін для такого злочину, якби суд об'єктивно розглядав справу, значно більший. За такий злочин повинні давати за санкцією статті 117 (ще того часу) повинні давати як мінімум 7,5 років в'язниці, якщо враховувати, що він сам ґвалтував, а не просто «стояв на шухері». Це дуже маленьке покарання. Можна сказати, що покарання майже не було.
25 листопада 2019 року фракція "Слуги народу" виключила нардепа Іванісова зі своїх лав через наявність інформації про судимість депутата за групове згвалтування.[21]
Станом на серпень 2021 року Іванісов є депутатом ВРУ, його не позбавили мандата, попри обіцянку Зеленського.[22]
Особисте життя
Мабуть, у відсмоктуванні вже досяг такої майстерності, що здатен віксмоктати собі сам ще й свиснути в кінці!
Мокшанські політтехнологи ВАЗеленського запропонували, довірившись голобородці, "Зробити СЕБЕ ще раз разом!" і мудрий нарід проголосував за зелений колір.
Я не голосував ні за Зєлю ані за "слуг урода". Чому ж мені блін завжди так соромно за цих дегенератів?
Проблема в тому що там не має кому думати
Він не асенізатор дядя Міша, воно є народним депутатом. І мало того, що воно на робочому місці замовляло повій і було спіймане, так зараз воно ще й фиркає, ображається і хамить, виставляючи на весь світ своє гниле нутро, замість того щоб проігнорувати питання і дякувати богу, що його не турнули ще з посади.
Українці, чого ви себе так не поважаєте.
Президенту вивісили петицію з пропозицією ввести іспит для здобуття громадянства України. Я ж пропоную обов'язкове проходження подібного іспиту для набуття виборчого права, щоб очистити владу від придурків і їхніх виборців.