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Новини Політика України
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ВР (11782) Береза Борислав (148) Яременко Богдан (146)

"Доведеться у мене спершу відсмоктати": "Слуга народу" Яременко в соцмережах відповідає коментаторам

Новини Цензор.НЕТ Політика України

яременко

Нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко в соцмережах відповідає на неоднозначні коментарі.

Про це у Facebook пише депутат ВР VIII скликання Борислав Береза, інформує Цензор.НЕТ.

"Прилетіла скарга на пост про Богдана Яременка. Він стверджує, що я його переслідую через його сексуальну орієнтацію. Скаргу я відбив, а Яременко після цього не лише "Анал-табу", а й "анальний брехунець". До речі, його дружина знає, про що цей "анальник" мріє? P.S. І це написав народний депутат?" - зазначив Береза.

Доведеться у мене спершу відсмоктати: Слуга народу Яременко в соцмережах відповідає коментаторам 01

Нагадаємо, 30 жовтня 2019 року журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+60
Сразу видно, наши гавно-депутаты заняты делом во время войны... **...ный стыд
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11.07.2022 12:47
+42
ось це рівень культури партіїї слуга народу- одні виродки та бариги-
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11.07.2022 12:48
+40
Безугла не прошла, Резникова слегка обсудили и забыли. Выпускайте Яременко!
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11.07.2022 12:48
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Конечно Богдан и відсмокчешь тоже
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11.07.2022 12:47 Відповісти
Сразу видно, наши гавно-депутаты заняты делом во время войны... **...ный стыд
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11.07.2022 12:47 Відповісти
Цюцюрковий злодій
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11.07.2022 12:47 Відповісти
Цюцюрковий злодій - это из украинофобского мема
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11.07.2022 13:04 Відповісти
Я вжив цей вираз не в офіційному протоколі про згвалтування,

а цьому спєнзєлю найкраще пасує саме цей вираз.
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11.07.2022 13:09 Відповісти
Шалунишка. Любитель леденцов "Петушок"?
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11.07.2022 12:47 Відповісти
Исходя из его высказываний - он в принципе не против, лишь условия обсуждает Хотя, ничего смешного, всё в рамках гендерного законодательства. Щас Зеля петицию рассмотрит, и половина его фракции переженятся между собой, ведь "каждый день может стать последним".
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11.07.2022 13:35 Відповісти
Безугла не прошла, Резникова слегка обсудили и забыли. Выпускайте Яременко!
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11.07.2022 12:48 Відповісти
Бородатий "анальщік" на Кракена не тягне.
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11.07.2022 12:50 Відповісти
Так в зелених ще Івасов є на черзі.
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11.07.2022 17:13 Відповісти
чим їх більше буде - тим болючіше буде для всіх уродів і клоунів на Банковій.
Ну і дебіли же вони...
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11.07.2022 13:07 Відповісти
Бородатий "анал-табу" разом з *********, Гуменюк ("хробацьке") заступився за Єрмачат..
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11.07.2022 12:48 Відповісти
От чи залишився такий депутат, в британському Парламенті, після такої заяви???
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11.07.2022 12:48 Відповісти
Ніхто з "моностада" не потрапив би ні в один нормальнй парламент, і вже точно, більшості з них не стало би в парламенті, ще на початку їх каденції.
Та це в ПРАВОВИХ країнах, а не там, де обирають голоборотьку з серіалу, написаного сценаристом країни-загарбника, який з перших кроків влади плює на Конституцію, щоб привести до ВР цю тупорилу, жадібну, збочену погань.
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11.07.2022 13:05 Відповісти
А це ще одне зелене: Кримінальне провадження[ред. | ред. код]

1995-1998 - відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої особи[16]. 14 вересня 1995 - затриманий Куйбишевським райвідділом міліції Запорізької області за ст. 117 ч. 3 (зґвалтування неповнолітньої), і ст. 118 ч. 2 (зґвалтування неповнолітньої неприродним чином) Кримінального кодексу України, який діяв на той час[17]. З протоколу судового засідання[18]:
Третім прийшов ґвалтувати Іванісов. Він задовольнив статеву пристрасть неприродним способом, після чого намагався зґвалтувати, але не довів злочин до кінця з фізіологічних причин. Після Іванісова зайшов четвертий ґвалтівник.

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Оригінальний текст (рос.)

За інформацією ЗМІ, 22 вересня, його відправили в СІЗО, але через три дні відпустили за рішенням суду. Однак, 25 жовтня 1995 міліція затримала його повторно. За інформацією джерела в правоохоронних органах, 21 березня 1996 Іванісова засудили до 3,5 років позбавлення волі, з яких він відбув 2,5 роки у виправній колонії загального режиму.[19] За іншими даними Іванісов відсидів фактично лише пів року, а 29 листопада 1996 року був помилуваний тогочасним Президентом України Леонідом Кучмою[18].

На думку правозахисника та адвоката Івана Лібермана термін в 3,5 років був судом сильно заниженим, навіть з урахуванням всіх пом'якшуючих обставин він повинен був скласти принаймні 7,5 років, тобто половину від максимального терміну за цей вид злочину - 15 років[20]:
Мінімальний термін для такого злочину, якби суд об'єктивно розглядав справу, значно більший. За такий злочин повинні давати за санкцією статті 117 (ще того часу) повинні давати як мінімум 7,5 років в'язниці, якщо враховувати, що він сам ґвалтував, а не просто «стояв на шухері». Це дуже маленьке покарання. Можна сказати, що покарання майже не було.

25 листопада 2019 року фракція "Слуги народу" виключила нардепа Іванісова зі своїх лав через наявність інформації про судимість депутата за групове згвалтування.[21]

Станом на серпень 2021 року Іванісов є депутатом ВРУ, його не позбавили мандата, попри обіцянку Зеленського.[22]
Особисте життя
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11.07.2022 17:16 Відповісти
ось це рівень культури партіїї слуга народу- одні виродки та бариги-
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11.07.2022 12:48 Відповісти
73- як вам ваш вибір?
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11.07.2022 12:49 Відповісти
Вишикувалися в чергу. Правда, черга розділилась на тих, хто хоче анал, хто хоче відсмоктати і тих, яким без різниці.
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11.07.2022 13:07 Відповісти
А они с разных сторон выстраиваются.
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11.07.2022 13:24 Відповісти
опять цей анал табу 😂
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11.07.2022 12:49 Відповісти
І цього ****** планували (планують) призначити замість Дмитра Кулеби. Надіюсь, що тепер вже точно ні.
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11.07.2022 12:49 Відповісти
Он хороший дипломат. Просто у него есть одно слабое место сзади.
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11.07.2022 12:50 Відповісти
Ну це ж і є "культура" 95 кварталу а то дехто про якийсь там гумор говорить!
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11.07.2022 12:50 Відповісти
Слуги підтверджують рівень своєї деградації!
Мабуть, у відсмоктуванні вже досяг такої майстерності, що здатен віксмоктати собі сам ще й свиснути в кінці!
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11.07.2022 12:52 Відповісти
Вони не деградують. Вони такими і були. Завжди.
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11.07.2022 13:07 Відповісти
Це рівень культури роду зміїного якому батому ми віддали владу в Україні і вони її (нас) грабують. Пора відпускати на волю.
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11.07.2022 13:07 Відповісти
Це "герої" для виборців 2019. Що посієш та й пожнеш
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11.07.2022 12:53 Відповісти
Безмозглое, жирное хамло. Каким образом эта особа с отрицательным IQ смогла попасть в парламент?
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11.07.2022 12:54 Відповісти
Напевно,Завдяки своєму анусу воно туди і просмоктало....
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11.07.2022 12:55 Відповісти
в результате демократических выборов летом 19-го года среди населения, которое сейчас мечется в поисках бомбоубежища
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11.07.2022 13:07 Відповісти
Легко.
Мокшанські політтехнологи ВАЗеленського запропонували, довірившись голобородці, "Зробити СЕБЕ ще раз разом!" і мудрий нарід проголосував за зелений колір.
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11.07.2022 13:12 Відповісти
Ну, айкью у него не отрицательный. Мужик он не глупый, дипломат. Кстати, был выпилен из послов еще овощем за поддержку майдана. Ну а то, что девченок попёхать любит... Так кто ж не любит?))
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11.07.2022 13:36 Відповісти
это да. Надо будет после войны его еще на одну каденцию выбрать. Уж больно прикольный персонаж.
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11.07.2022 14:02 Відповісти
"Мужик он не глупый" - серьезно? Он идиот, неоднократно дискредитировавший сам себя. Вы можете представить, чтобы в цивилизованной стране, после подобных скандалов, политик по прежнему оставался на занимаемой должности? Присутствие этого анально-орального быдла в парламенте - оскорбление для вменяемых украинцев.
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11.07.2022 14:39 Відповісти
А чого не Федя-кірпіч? "Касельок касельок какой єщьо касельок"
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11.07.2022 15:25 Відповісти
Ну а то темі Вася міркуєш вірно!
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11.07.2022 15:26 Відповісти
Та ніби переважна більшість українців не монахи і целібат не приймали. Але просексбажання чогось тільки яременка і ще кількох збоченців говорять в Украіні.
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11.07.2022 15:22 Відповісти
Іспа́нський со́ром (ісп. la vergüenza ajena, англ. spanish shame) - «сором за іншого». Також відомий як опосередковане, вторинне, емпатичне або стороннє збентеження - почуття збентеження[en] від спостереження за бентежними діями іншої людини. На відміну від загального збентеження, опосередковане збентеження викликано не участю в бентежній події, а наглядом (вербальним/візуальним) за іншою людиною, котра переживає цю подію. Ці емоції можуть сприйматися як просоціальні[en], і, на думку ряду фахівців, їх можна розглядати як мотивацію слідування певній соціально й культурно прийнятній поведінці.[1][2]

Я не голосував ні за Зєлю ані за "слуг урода". Чому ж мені блін завжди так соромно за цих дегенератів?
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11.07.2022 12:54 Відповісти
Сама дорога позиція в борделі,це підглядування за підглядуючим.....
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11.07.2022 13:12 Відповісти
Це не дивно. Соромно, бо ці виродки представляють твою країну. І коли срака що розмовляє, паскудить імідж України на будь-якому рівні, локальному чи міжнародному - мимоволі буде соромно.
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11.07.2022 13:54 Відповісти
воно пише коменти,а мало би стирчаті на палі......
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11.07.2022 12:54 Відповісти
За то не Барыга!
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11.07.2022 12:55 Відповісти
Усім хто був причетний до слуг каломийського-заборонити займати будь-які посади,усіх хто голосував за них-позбавити права голосу пожиттєво.
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11.07.2022 12:57 Відповісти
73% корисних ідіотів обрали в ВР різний зброд.
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11.07.2022 12:59 Відповісти
Ну тут какой вопрос такой и ответ.
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11.07.2022 12:59 Відповісти
Я вибачаюсь але що би йому не писали, людина яка представляє владу має думати...
Проблема в тому що там не має кому думати
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11.07.2022 13:16 Відповісти
Всьо "чьотко" відповів?
Він не асенізатор дядя Міша, воно є народним депутатом. І мало того, що воно на робочому місці замовляло повій і було спіймане, так зараз воно ще й фиркає, ображається і хамить, виставляючи на весь світ своє гниле нутро, замість того щоб проігнорувати питання і дякувати богу, що його не турнули ще з посади.
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11.07.2022 13:50 Відповісти
Україноізраїльський жирний пацюк. Вони всі на одне лице і одних розумових здібностей. Переймаються тільки такими проблемами: кого надурити, де вкрасти побільше, куди потратити - на повій, чи в офшори.
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11.07.2022 13:00 Відповісти
Судя по посту этого дебила, сперма у него вытекает из анала. Вопрос- чья?
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11.07.2022 13:02 Відповісти
Що у зільонського на умі, то у його депутатів на язиці...
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11.07.2022 13:03 Відповісти
Яременко - справжній еталон Zeбіла!)) Zeскот, як вам ваш "моральний аФтАритет" анал-табу яременко, файний правда)))
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11.07.2022 13:05 Відповісти
Шобла. Уровень подворотни. Позор.
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11.07.2022 13:06 Відповісти
Важко представити оцього збоченця членом парламенту Британії.
Українці, чого ви себе так не поважаєте.
Президенту вивісили петицію з пропозицією ввести іспит для здобуття громадянства України. Я ж пропоную обов'язкове проходження подібного іспиту для набуття виборчого права, щоб очистити владу від придурків і їхніх виборців.
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11.07.2022 13:10 Відповісти
Я вважаю, треба по-перше вводити віковий ценз (старше 70 не голосують), і обов'язковий огляд психіатра для набуття виборчого права. Причому оглядом має займатися шанована міжнародна компанія, а не сателіт слуг наріда із чергових "парєшал"...
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11.07.2022 14:17 Відповісти
Тест ідіота.
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11.07.2022 14:19 Відповісти
Что прислали к человеку,ну искал себе мужик шлюху,большое дело,песочить его нужно за то,какие законы он принимает,о чем выступает,кому подчиняется,какого взяточника крышует,какие конверты держит в руках.
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11.07.2022 13:11 Відповісти
Он просто занял оборонительную позицию. Оттого над ним и ржут.
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11.07.2022 13:15 Відповісти
Ну да,лоховатый кнопкодав - мишень для насмешек,а наглый помощник сивковича засравший экономику,душивший бизнес и финансирование армии спокойно продолжает свое черное дело.
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11.07.2022 13:22 Відповісти
Із зовнішністю Яременка тільки на повій і можна розраховувати. Але шукати собі ш..ху він може в позаробочий час, а не під час засідань ВР і прийняття законів. В нормальній країні позбуваються посад і за менші злочини.
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11.07.2022 13:21 Відповісти
Вибор ЗЕбидла.Демократія,що зробиш....
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11.07.2022 13:18 Відповісти
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11.07.2022 13:18 Відповісти
Хто його зна..... хто його зна... фото з іншої сторони ж немає
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12.07.2022 11:07 Відповісти
Такі депутати у ВР від слуг - це сором на весь світ !!
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11.07.2022 13:18 Відповісти
Зебилье всранное,как и те 73 процента ,что их выбрали.
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11.07.2022 13:34 Відповісти
Все это говорит о качественном составе фракции СН. Там таких "специалистов" хоч гать гати.
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11.07.2022 13:40 Відповісти
Але ж яка літературна мова!
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11.07.2022 13:43 Відповісти
Який сором. Шваль пiдзаборна керує країною, а хтось просто зараз віддає за Україну єдине своє життя...
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11.07.2022 13:43 Відповісти
Куди тут можна зблювати?
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11.07.2022 13:47 Відповісти
То їх так вчили. Школа Трускавець-95.
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11.07.2022 13:56 Відповісти
Один смоктальщик Портянкін вже вдруге телепортувався не в раїсію.Совок тобі в сраку кабан.
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11.07.2022 14:12 Відповісти
Яка у нас "чудова" виборча система-як сито.Адекватних,розумних людей відсіює,а усіляке "найдостойніше" і "найкраще"лайно за допомогою "виборів" акумулює у владу.А нарід потім дивується і чухає ріпу:"Какжеетопроізошло?...Системка продумана до дрібниць,і працює поки що бездоганно.
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11.07.2022 14:27 Відповісти
слуги народа как всегда дают людям только хорошее , зеля подписывает закон о обоюдополых браках, потом заявляет - я с ермаком пришел , с ним и уйду , яременко - любитель анала , еще оказывается и сосать любит , ..........красотень , !!!!! на пятом месяце войны депутаты озабоченны сексуальными игрищами , может армия не с теми воюет ?
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11.07.2022 14:27 Відповісти
Новоє ліТцо в ВР.... Саме такого лайна так не вистачало нашим виборцям в попередньому складі Ради....
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11.07.2022 14:57 Відповісти
Не нашел его в фб и тг
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11.07.2022 15:14 Відповісти
маячня якась, свинособача..
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11.07.2022 16:05 Відповісти
Якщо мають місце такі випадки, то *** там а не робота. Чого його не вигнали? Чого не вигнали того хто його вніс у списки? А краще б посадили.(останнього)
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11.07.2022 22:03 Відповісти
Придет время и ты не сперму глотать будешь, а дерьмо с параши жрать. Тебе, это так не пройдет.
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12.07.2022 06:52 Відповісти
 
 