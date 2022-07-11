Будемо готуватися з 1 вересня тільки до онлайн-навчання, - Терехов про роботу шкіл у Харкові

Незважаючи на рішення МОН відновити офлайн навчання в українських школах з 1 вересня, деяких регіонів це може не торкнутися. Наприклад, у Харкові відновлення навчання в школах восени під великим питанням через постійні обстріли міста.

Про це повідомив мер міста Харкова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"З такою жорстокістю, як обстрілюють наші школи на сьогодні, нам вже не доводиться говорити про навчання дітей в режимі офлайн. Зрозуміло, що ми сьогодні переходимо, і будемо готуватися з 1 вересня здебільшого тільки до онлайн-навчання для дітей. Тому що обстріли не припиняються", - сказав Терехов.

Зазначимо, що російські ракети, які випускають з території Росії, долітають за 30-40 секунд через близькість розташування Харкова до кордону.

Місто щодня обстрілюють по кілька разів.

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