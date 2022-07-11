УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15311 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 889 11
війна (56913) Маріуполь (2822) евакуація (1930) Андрющенко Петро (638)

Маріупольці мають виїжджати з міста чимшвидше, поки діє канал евакуації в Запоріжжя, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Очікувати покращення ситуації в окупованому Маріуполі не варто. Поки є трохи часу, аби покинути місто та опинитись в цивілізованих умовах та безпеці.

На цьому наголошує в телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

Він аргументує свій заклик тим, що відновлення інфраструктури міста до зими неможливо технічно. Передусім це стосується, газопостачання та теплопостачання.

Також не запрацює медична система. "В місті майже жодного педіатра, момолога, інфекціониста, онколога, нефролога і нестача терапевтів. Обладнання вкрадене та для його повноцінної заміни потрібні гроші, час та його наявність. Через санкції Росія не зможе поновити медобладнання, а власного не виробляє. Відсутність медицини - це гарантована низька якість життя", - вказав Андрющенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тарілка каші та пляшка води - плата за розбір завалів на спеці в окупованому Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО

"Не таємниця, що поліція окупантів працює а) на окупантів б) в зв’язці з злочинцями. Саме через поліцію ви вирішуєте повернення та пошук вкраденого майна за гроші. Саме поліції ви знов сплачуєте хабар за пришвидчення фільтрації. Поліція окупантів - це не про безпеку, а про заробіток. То дуже швидко в місті набере потужності третя сила - криміналітет", - констатував радник мера.

Він також повідомив, що контрнаступ вже йде на півдні, наявна у ЗСУ зброя дістає глибоко в тил ворога, зокрема до Маріуполя.

"На осінь окупаційна влада планує розпочати офіційну мобілізацію в Маріуполі. Всіх без виключення. І це не українська мобілізація, де потрібен досвід та військова спеціальність. Тут потрібне гарматне м’ясо. Тому біжіть, поки є час", - закликає радник міського голови.

Він нагадав, що другий тиждень діє канал евакуації в Запоріжжя, а іншої нагоди може не бути.

Також читайте: Велика колона російської техніки з позначкою "V" та 5 автобусів з військовими РФ вирушили з Маріуполя в бік Бердянська, - Андрющенко

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
ті. хто залишаться, берут на себе повну відповідальність за себе та своїх близських (дітей). Хай потім не скаржаться, що гинули також від українських снарядів на час звільнення Маріуполя українськими війсками
показати весь коментар
11.07.2022 14:01
+6
80-90% тих хто там залишився - це відверта вата...
показати весь коментар
11.07.2022 14:03
+5
те кто хотел, давно выехали оттуда.
показати весь коментар
11.07.2022 13:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мамма - молочная железа
показати весь коментар
11.07.2022 13:54 Відповісти
те кто хотел, давно выехали оттуда.
показати весь коментар
11.07.2022 13:56 Відповісти
ті. хто залишаться, берут на себе повну відповідальність за себе та своїх близських (дітей). Хай потім не скаржаться, що гинули також від українських снарядів на час звільнення Маріуполя українськими війсками
показати весь коментар
11.07.2022 14:01 Відповісти
80-90% тих хто там залишився - це відверта вата...
показати весь коментар
11.07.2022 14:03 Відповісти
Там информационный вакуум. Им 3 месяца рассказывают, что Запорожье взяли. Люди боятся и не верят никому, они не верят, что Украина готова их принять и устроить, помочь с жильем и работой, с фининсами, медициной. Если нет родственников - кому они нужны? Вот что им вбивают в головы.
показати весь коментар
11.07.2022 14:19 Відповісти
Не вірять Україні а вірять москалям?
показати весь коментар
11.07.2022 14:31 Відповісти
так вони не мають мабуть новин з України, так би русскіє їм і дали би новини українські дивитися, а якщо би і, то що...марафон?
показати весь коментар
11.07.2022 21:30 Відповісти
не сочиняйте про хороших "граждан Украины"
показати весь коментар
11.07.2022 15:46 Відповісти
Как донести информацию мариупольцам? Связи ж нет
показати весь коментар
11.07.2022 15:41 Відповісти
Связи нєт, зато пенсію від України отримують? Це як?
показати весь коментар
12.07.2022 14:33 Відповісти
Треба поцілувати і ср@ку Верещук
показати весь коментар
11.07.2022 17:48 Відповісти
 
 