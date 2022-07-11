Маріупольці мають виїжджати з міста чимшвидше, поки діє канал евакуації в Запоріжжя, - Андрющенко

Очікувати покращення ситуації в окупованому Маріуполі не варто. Поки є трохи часу, аби покинути місто та опинитись в цивілізованих умовах та безпеці.

На цьому наголошує в телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

Він аргументує свій заклик тим, що відновлення інфраструктури міста до зими неможливо технічно. Передусім це стосується, газопостачання та теплопостачання.

Також не запрацює медична система. "В місті майже жодного педіатра, момолога, інфекціониста, онколога, нефролога і нестача терапевтів. Обладнання вкрадене та для його повноцінної заміни потрібні гроші, час та його наявність. Через санкції Росія не зможе поновити медобладнання, а власного не виробляє. Відсутність медицини - це гарантована низька якість життя", - вказав Андрющенко.

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"Не таємниця, що поліція окупантів працює а) на окупантів б) в зв’язці з злочинцями. Саме через поліцію ви вирішуєте повернення та пошук вкраденого майна за гроші. Саме поліції ви знов сплачуєте хабар за пришвидчення фільтрації. Поліція окупантів - це не про безпеку, а про заробіток. То дуже швидко в місті набере потужності третя сила - криміналітет", - констатував радник мера.

Він також повідомив, що контрнаступ вже йде на півдні, наявна у ЗСУ зброя дістає глибоко в тил ворога, зокрема до Маріуполя.

"На осінь окупаційна влада планує розпочати офіційну мобілізацію в Маріуполі. Всіх без виключення. І це не українська мобілізація, де потрібен досвід та військова спеціальність. Тут потрібне гарматне м’ясо. Тому біжіть, поки є час", - закликає радник міського голови.

Він нагадав, що другий тиждень діє канал евакуації в Запоріжжя, а іншої нагоди може не бути.

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