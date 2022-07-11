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Росіяни продовжили заборону на польоти в центрі та на півдні РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Федеральне агентство повітряного транспорту Росії (Росавіація) продовжило заборону на польоти в центральній частині і на півдні країни до 18 липня. Заборона пов'язана з війною проти України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
"Режим обмежень на виконання польотів в 11 аеропортів півдня і центральної частини Росії продовжено до 18 липня 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Польоти тимчасово обмежені в аеропорти Анапи, Бєлгорода, Брянська, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону, Сімферополя та Елісти.
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Solomon Goodman
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частный сектор
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ярослав ильчишин 1e1e9a87
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Акулов Галым 58e866c1
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