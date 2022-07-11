Росіяни продовжили заборону на польоти в центрі та на півдні РФ

Федеральне агентство повітряного транспорту Росії (Росавіація) продовжило заборону на польоти в центральній частині і на півдні країни до 18 липня. Заборона пов'язана з війною проти України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

"Режим обмежень на виконання польотів в 11 аеропортів півдня і центральної частини Росії продовжено до 18 липня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Польоти тимчасово обмежені в аеропорти Анапи, Бєлгорода, Брянська, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону, Сімферополя та Елісти.

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