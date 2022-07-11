На півдні відбувається повільне, але впевнене просування наших військ. Ситуація залишається напруженою, - Сили оборони півдня України
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Ситуація на південному фронті залишається стабільно напруженою, але українські війська просуваються.
Про це начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ситуація в південному регіоні залишається стабільно напруженою. Просування наших військ відбувається, воно повільне, але впевнене. Проголошення наших успіхів буде як тільки воно буде закріплено. Основне досягнення наразі - ураження командних пунктів і логістичних центрів, складів боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів... Є досягнення по влучанню по військовій техніці, яка знаходиться безпосередньо на позиціях вздовж лінії зіткнення", - сказала Гуменюк.
Вона зазначила, що ворог практикує гелікоптерні обльоти українських позицій, удари з повітря по тилових напрямках, а також ракетні обстріли. За її словами, останнім часом практикується використання системи С-300, яка споряджається снарядами з великим осколковим ураженням.
Будь ласка, зачекайте...
високу ціну життями наших Героів !
Слава Украіні ✊💪🙏🏼
Это классно. Это демократично. Это соответствует ценностям западного общества, гласности и свободе слова. Надо ещё блогеров и журналистов в Генштаб направить - пусть разузнают, как будет проводиться наступление. Надо запустить телемарафон, главное ток-шоу страны "Как мы будем освобождать Херсон", проводить опросы общественного мнения, аккумулировать предложения, учитывать пожелания домохозяек и рекомендации астрологов... Надо соорудить большие трибуны на южном направлении, чтобы публика могла во всех деталях наблюдать за ходом нашего генерального наступления.
А секретность, скрытность, внезапность надо без сожаления оставить в совковом прошлом. Надо без сожаления выкинуть на помойку этот старый идеологический хлам.
Чтобы не случилось - шоу должно продолжаться".