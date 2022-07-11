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Міноборони РФ про обстріли Харкова та Часового Яру: Удари завдали по "пунктах дислокації українських нацбатів та іноземних найманців" і "бригаді тероборони ЗСУ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прокуратура,війна,обстріл,харків

Міністерство оборони РФ у зведенні підтвердило, що армія Росії обстріляла Часів Яр у Донецькій області та Харків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Високоточною зброєю наземного базування в районі населеного пункту Часів Яр Донецької Народної Республіки знищено пункт тимчасової дислокації 118-ї бригади територіальної оборони ЗСУ. Внаслідок удару знищено понад триста націоналістів", - заявив представник відомства.

Крім того, в Міноборони РФ заявили, що російські ВКС "завдали точкових ударів по пунктах дислокації українських нацбатальйонів та іноземних найманців у районі Харкова".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар росіян по Часовому Яру: відомо вже про 20 загиблих, - ДСНС (оновлено). ФОТО

Нагадаємо, внаслідок влучання ракети в багатоповерхівку в Часовому Яру 10 липня загинули щонайменше 20 цивільних людей, з-під завалів вдалося врятувати вісім людей.

Під завалами ще перебувають десятки.

Вночі російські військові завдали трьох ударів по Харкову. Одна з ракет влучила в шестиповерхову будівлю, часткового зруйнувавши її.

Також відомо про щонайменше 28 поранених і трьох загиблих внаслідок ракетних ударів по Харкову 11 липня.

Також дивіться: Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова: Окупанти били виключно по цивільних спорудах. ФОТОрепортаж

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+27
Долбоящеры, чтоб к вам в Питере и Москвобаде в каждую форточку залетало, скоты вонючие
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11.07.2022 14:02
+15
А еще там были биолаборатории и 3 базы НАТО, снегири и так далее по бреду.
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11.07.2022 14:04
+14
******** лапотные
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11.07.2022 14:04
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Долбоящеры, чтоб к вам в Питере и Москвобаде в каждую форточку залетало, скоты вонючие
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11.07.2022 14:02 Відповісти
Терор триватиме
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11.07.2022 14:02 Відповісти
Косоглазые якуты...
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11.07.2022 14:03 Відповісти
А еще там были биолаборатории и 3 базы НАТО, снегири и так далее по бреду.
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11.07.2022 14:04 Відповісти
******** лапотные
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11.07.2022 14:04 Відповісти
"Минобороны РФ" занимается традиционным для жидобольшевиков говнословием и говнометанием.
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11.07.2022 14:04 Відповісти
і тут наголошу: всіх гостей України, високопосадовців з Заходу везіть на екскурсії не на київщину (бо там вже як-не-як зализали рани) а в такі в щойно обстріляні міста, як Часів Яр чи хоча би в Харків! В житлові будинки з жертвами! Нехай переконуються в тому, який же це брехливий лаптестан, ***** та його "руцкій мір"!

Памперсами їх забезпечувати ми дозволимо з наших податків.
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11.07.2022 14:05 Відповісти
Високоточною зброєю наземного базування в районі населеного пункту Часів Яр Донецької Народної Республіки знищено пункт тимчасової дислокації 118-ї бригади територіальної оборони ЗСУ. Внаслідок удару знищено понад триста націоналістів

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11.07.2022 14:06 Відповісти
Потрібно робити релокацію міст по
рикордонних, як робив це Ізраїль, та вподальшому посилеггя їх обороноздатності! Хоча я просто не уявляю, як це робити з такою економікою! Гетьманцев і шмигалі довели країну до стагнації ще до війни, а зараз це круте піке! І ніхто навіть, ні вухом, ні рилом не робить адекватні, тіло рухи. Не буде економіки ляже все! В нас маштаби країни гіганські тут всю економіку потрібно перемінювати швидко, а ми 5 міс просрали!
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11.07.2022 14:07 Відповісти
А тепер просто уявіть що вони говорили раніше, коли інтернету не було, яку дічь вони вигадували для війни, 300-400 років))
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11.07.2022 14:09 Відповісти
я думаю, что, если бы, раша заявила, что ударами их "высокоточного" оружия уничтожены скопища рептилоидов, выведенных в американских лабораториях, их безмозглое оболваненное население схавало бы эту инфу и не подавилось бы...
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11.07.2022 14:10 Відповісти
А я звісно ще з дитинства знав, що москалі 3,14-дараси і неперевершені брехуни, ще коли вони організували Голодомор нашого народу (хтось з рідні вижив і розповів як все було), а потім пояснювали, що ніякого Голодомору не було, і взагалі українці самі себе голодом морили. Ми тепер усі вже зовсім не дивуємось москальскій брехні, не вірить, нарешті і Захід, і мабуть ми запам'ятаємо, ті з країн, хто вдає зараз, що в чомусь вірить Кацапстану.
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11.07.2022 14:10 Відповісти
гражданин защищающий свою страну для ***** - националист а продажные овцы коллаборанты свои до глубины кости...от така х#йня малята
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11.07.2022 14:13 Відповісти
тем временем армия скрепостана возвращается в лихие 40-е прошлого века!
https://twitter.com/i/status/1546451864207736833
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11.07.2022 14:13 Відповісти
Кацапи брехали і брешуть століттями , як скажені пси на повнолуння !

Це не люди , а ходячі істоти і мразь , яку потрібно знищити під корінь
щоби більшеи не плодилися на землі 😠
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11.07.2022 14:15 Відповісти
рашисты фонтанируют нелепостями...
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11.07.2022 14:23 Відповісти
Где кацапская ракета или снаряд упали-там и нацбаты. Обычные отговорки для свиноруских тварей.
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11.07.2022 14:30 Відповісти
Це як штаби іділ в Сирії.
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11.07.2022 16:17 Відповісти
Хай вам сторицею поверненться те, що ви РОБИЛИ
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11.07.2022 14:31 Відповісти
Если )(уярили по белопараши и по параше и по их ******-гражданским хоть чем небудь,то такого бы не было.
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11.07.2022 14:33 Відповісти
Щоб вас , суки, до кінця вашого нікчемного життя так високоточно пиз..ли
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11.07.2022 14:41 Відповісти
Орки радуются каждой смерти Украинца,не зависимо от пола и возраста,потому всю кацапскую мразь надо уничтожить физически.
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11.07.2022 14:43 Відповісти
У нас повинні стояти бази НАТО, щоб ці раша-гавнюки сюди навіть не заглядали! І взагалі, Мордор має бути знищений, так буде спокійніше для усього світу!!!
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11.07.2022 14:53 Відповісти
У вас только одно высокоточное оружие.
Ваши языки в очке *************.
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11.07.2022 15:10 Відповісти
нех#йтутшастать кацапский Алень...
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11.07.2022 15:57 Відповісти
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11.07.2022 15:59 Відповісти
Тут в випадково почув як по раша ТБ кажуть, що київський неонациський режим примусово вивозить з Донеччини проросійських громадян на захід... І це впритул до телевізора дивитися бабця моєї дружини....
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11.07.2022 17:46 Відповісти
Потрібно лупашити всю прикордону територію рашки і такаж робити заяви що високоточечною зброєю знищили війська рф.По Белгороду треа реально лупашити всю воєнну інфраструктуру.Щоб земля під ними горіла.
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11.07.2022 18:21 Відповісти
 
 