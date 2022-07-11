Міноборони РФ про обстріли Харкова та Часового Яру: Удари завдали по "пунктах дислокації українських нацбатів та іноземних найманців" і "бригаді тероборони ЗСУ"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністерство оборони РФ у зведенні підтвердило, що армія Росії обстріляла Часів Яр у Донецькій області та Харків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
"Високоточною зброєю наземного базування в районі населеного пункту Часів Яр Донецької Народної Республіки знищено пункт тимчасової дислокації 118-ї бригади територіальної оборони ЗСУ. Внаслідок удару знищено понад триста націоналістів", - заявив представник відомства.
Крім того, в Міноборони РФ заявили, що російські ВКС "завдали точкових ударів по пунктах дислокації українських нацбатальйонів та іноземних найманців у районі Харкова".
Нагадаємо, внаслідок влучання ракети в багатоповерхівку в Часовому Яру 10 липня загинули щонайменше 20 цивільних людей, з-під завалів вдалося врятувати вісім людей.
Під завалами ще перебувають десятки.
Вночі російські військові завдали трьох ударів по Харкову. Одна з ракет влучила в шестиповерхову будівлю, часткового зруйнувавши її.
Також відомо про щонайменше 28 поранених і трьох загиблих внаслідок ракетних ударів по Харкову 11 липня.
Будь ласка, зачекайте...
Памперсами їх забезпечувати ми дозволимо з наших податків.
рикордонних, як робив це Ізраїль, та вподальшому посилеггя їх обороноздатності! Хоча я просто не уявляю, як це робити з такою економікою! Гетьманцев і шмигалі довели країну до стагнації ще до війни, а зараз це круте піке! І ніхто навіть, ні вухом, ні рилом не робить адекватні, тіло рухи. Не буде економіки ляже все! В нас маштаби країни гіганські тут всю економіку потрібно перемінювати швидко, а ми 5 міс просрали!
https://twitter.com/i/status/1546451864207736833
Це не люди , а ходячі істоти і мразь , яку потрібно знищити під корінь
щоби більшеи не плодилися на землі 😠
Ваши языки в очке *************.