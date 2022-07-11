Обстріл Часового Яру: Кількість загиблих зросла до 24, візуально спостерігаються тіла 5 осіб

Рятувальники продовжують розбір завалів у Часовому Яру, де напередодні російські війська завдали ракетного удару.

Про це повідомили в ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 13:55 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку виявлено тіла 2 загиблих осіб", - йдеться в повідомленні.

Всього з початку робіт на місці події виявили тіла 24 загиблих осіб, з-під завалів врятували 9 осіб.

"Візуально спостерігаються тіла 5 загиблих осіб", - додали в ДСНС.

Також читайте: Панельні будинки є найнебезпечнішими під час ракетних обстрілів, - ДСНС