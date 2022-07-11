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Обстріл Часового Яру: Кількість загиблих зросла до 24, візуально спостерігаються тіла 5 осіб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

яр,дснс,часів

Рятувальники продовжують розбір завалів у Часовому Яру, де напередодні російські війська завдали ракетного удару.

Про це повідомили в ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 13:55 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку виявлено тіла 2 загиблих осіб", - йдеться в повідомленні.

Всього з початку робіт на місці події виявили тіла 24 загиблих осіб, з-під завалів врятували 9 осіб.

"Візуально спостерігаються тіла 5 загиблих осіб", - додали в ДСНС.

Також читайте: Панельні будинки є найнебезпечнішими під час ракетних обстрілів, - ДСНС

Автор: Богдан Гуньковський
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11.07.2022 14:29 Відповісти
 
 