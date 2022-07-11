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За два тижні Україна знищила не менше 14 військових баз та складів боєприпасів армії РФ на окупованих територіях, - BBC

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донецьк

Українські військові з кінця червня завдали понад 10 точних ударів по складах боєприпасів та інших об'єктах російських військ на територіях України, окупованих РФ.

Такі дані наводить Українська служба ВВС, інформує Цензор.НЕТ. За відкритими джерелами журналісти встановили щонайменше 14 випадків подібних ударів.

Склади та інші уражені об'єкти знаходилися на відстані від 5 до 75 км від лінії фронту.

Серед таких випадків видання називає:

- удари по інфраструктурі Збройних сил РФ у Новій Каховці (Херсонська область) та складу боєприпасів у Перевальську (Луганська область), 28 червня;

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили у Таврійську пересувний командний пункт ворога, - радник голови Херсонської ОВА Хлань

- удар по складу боєприпасів у Попасній (Луганська область), 2 липня;

- удари по двох військових базах у Мелітополі (Запорізька область), 3 липня;

- вибух бази у Сніжному (Донецька область), 4 липня;

- вибух бази у "Камаз-центрі" у Донецьку та складу у Кадіївці (Луганська область), 5 липня;

- вибухи баз та складу у Великому Бурлуці (Харківська область), Макіївці (Донецька область) та Херсоні, 6 липня;

Також читайте: 10 липня Повітряні Сили знищили командно-спостережний пункт, склад боєприпасів, пункт управління військами, техніку та живу силу ворога

- удар по нафтобазі у Донецьку, 7 липня;

- вибухи складів у Шахтарську (Донецька область) та Новій Каховці (Херсонська область, 8 липня).

Деякі випадки вибухів підтвердили в управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Видання пише, що раніше українські війська теж періодично вражали склади та командні пункти російських військових, але робили це зазвичай прямо біля лінії фронту або в результаті диверсійних дій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ завдали ювелірного удару по військовій частині російських окупантів у Херсоні, - радник голови ОВА Хлань (оновлено). ФОТО

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+11
Слава ВСУ !!
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11.07.2022 14:30
+8
Бийте , хлопці , рашистів і на небі , і на землі , щоби ці потвори не топтали нашу святу землю 😠
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11.07.2022 14:36
+6
Пропоную зробити рейтинг вибухів. Перше місце - Попасна. Це було просто епічно!
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11.07.2022 14:37
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Слава ВСУ !!
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11.07.2022 14:30 Відповісти
Пробную партию первых отечественных «искусственных коленей» выпустили в Великом Новгороде

В июле начался выпуск коленного модуля для протеза бедра «Актив2». Он не имеет аналогов в России.
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11.07.2022 14:32 Відповісти
"миісчонєначіналі" - але ця продукція буде затребувана
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11.07.2022 15:40 Відповісти
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11.07.2022 14:33 Відповісти
Бийте , хлопці , рашистів і на небі , і на землі , щоби ці потвори не топтали нашу святу землю 😠
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11.07.2022 14:36 Відповісти
И в раше ‼️‼️‼️
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11.07.2022 14:37 Відповісти
Пропоную зробити рейтинг вибухів. Перше місце - Попасна. Це було просто епічно!
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11.07.2022 14:37 Відповісти
Сделать подборку видео с музыкой тоже не плохо
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11.07.2022 14:38 Відповісти
Раскладка из сети: "Пошли сплетни, что Залужный выступил категорически против планов Зеленского по контрнаступлению на Херсон.
Сама попытка такой массированной атаки, будет стоить ВСУ тысячи убитыми и более десяти тысяч раненых солдат. Это ещё при удачном стечении обстоятельств.

Сейчас между Генштабом и Офисом Президента идут контры по этому вопросу. Банковой срочно нужны Победы любой ценой, чтобы иметь козырь-давления на западные страны в вопросах вооружения и финансирования. Генштаб считает этот план «убийственным» для ВСУ.Конфликт Залужного и Зеленского будет нарастать.Приказ Зеленского, это многоуровневая игра Офиса Президента, которая включает в себя и подставу Залужному. Если деоккупации не будет, значит спихнут этот провал на главнокомандующего ВСУ и будет повод для отставки.
Если будет неудачная попытка, которая приведёт к большим потерям среди ВСУ, то снова во всем виноват будет Залужный.
Если он откажется от этого наступления «политического самоубийства», то его снимут за саботаж.
Такая себе «вилка» для Залужного от «офисных» и лично Зеленского."
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11.07.2022 14:56 Відповісти
На мою думку, вони не самовбивці знімати Залужного.
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11.07.2022 15:35 Відповісти
тронуть Залужного - підуть найух!
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11.07.2022 15:41 Відповісти
стісняюсь спросіть - 10 бтг на херсоньському напрямі з лугандонських мобіків, це типу смертельна пастка для мільйонного моб резерву? чи чого залужний боїться? чи резерву нема бо він окопи в дніпрі риє?
cкільки потрібно чекати на формування нашого 30-тисячного кулака? скільки іще генштаб збирається маневрувати? до києва?
я не знаю шо там за справжня обстановка з ресурсами, але якшо резерви не сформовані чим 5 місяців займався генштаб? йому заважали? чому ми нічого не знаємо про злочинне прешкоджання, чому офіцери потурають зраді?
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11.07.2022 16:05 Відповісти
Ви про Генштаб недоповів вам усю об'єктивку,й стратегічні плани. Чи непоінформував вас про ннзьочинну діяльність бездіяльність неклоунівської влади? Чи про бездіяльність військових при приготуванні шаурми, шашликів перед 24.02.22 ??? Ви,б, поскромніші ляпи,собі дозволяли
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11.07.2022 16:44 Відповісти
Четырежды-уклоненского слушать - себя на*бать. Хватит городить чушь про конфликт с Залужным. Уровень зЕ - свободные безголовые уши. Залужный сказал ему "сидеть". Ляпать языком зЕ можно. Всё равно хрен что знает про операции ВСУ
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11.07.2022 16:06 Відповісти
Політичним лялькам краще не підходити до ЗСУ ! Бо єдине ,що заважає повідривати лялькам геніталії,єдина надія народу -ЗСУ. Бажають перетворитися на тушки,народ допоможе!!!
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11.07.2022 16:33 Відповісти
"Надо с этим что-то делать", подумала путинская подстилка Трамп, и через другую подстилку Спартс на весь мир вбросил скандальное заявление, чтобы посеять раздор в высших эшелонах американской власти.

Безусловно, Ермак - это крупный коррупционер, который даже может оказаться агентом кремля, но пообщаться со спецслужбами и администрацией Байдена можно было и безо всей этой показухи, публичность этого скандала как раз и направлена на раскол единодушной проукраинской коалиции на Западе.
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11.07.2022 15:59 Відповісти
А,чом Спартс путінська підстилка,а не тт??
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11.07.2022 16:35 Відповісти
Якщо бути точними 22 бази
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11.07.2022 18:16 Відповісти
Ну нарешті проблеми з харчуванням місцевих здичавілих псів вирішене!!!
Смаженої моZZкалятини їм вистачить на довго....))))
А як доїдять то Ми свіжих кацапів їм насмажимо!!
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12.07.2022 21:40 Відповісти
 
 