За два тижні Україна знищила не менше 14 військових баз та складів боєприпасів армії РФ на окупованих територіях, - BBC
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські військові з кінця червня завдали понад 10 точних ударів по складах боєприпасів та інших об'єктах російських військ на територіях України, окупованих РФ.
Такі дані наводить Українська служба ВВС, інформує Цензор.НЕТ. За відкритими джерелами журналісти встановили щонайменше 14 випадків подібних ударів.
Склади та інші уражені об'єкти знаходилися на відстані від 5 до 75 км від лінії фронту.
Серед таких випадків видання називає:
- удари по інфраструктурі Збройних сил РФ у Новій Каховці (Херсонська область) та складу боєприпасів у Перевальську (Луганська область), 28 червня;
- удар по складу боєприпасів у Попасній (Луганська область), 2 липня;
- удари по двох військових базах у Мелітополі (Запорізька область), 3 липня;
- вибух бази у Сніжному (Донецька область), 4 липня;
- вибух бази у "Камаз-центрі" у Донецьку та складу у Кадіївці (Луганська область), 5 липня;
- вибухи баз та складу у Великому Бурлуці (Харківська область), Макіївці (Донецька область) та Херсоні, 6 липня;
- удар по нафтобазі у Донецьку, 7 липня;
- вибухи складів у Шахтарську (Донецька область) та Новій Каховці (Херсонська область, 8 липня).
Деякі випадки вибухів підтвердили в управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України.
Видання пише, що раніше українські війська теж періодично вражали склади та командні пункти російських військових, але робили це зазвичай прямо біля лінії фронту або в результаті диверсійних дій.
Будь ласка, зачекайте...
В июле начался выпуск коленного модуля для протеза бедра «Актив2». Он не имеет аналогов в России.
Сама попытка такой массированной атаки, будет стоить ВСУ тысячи убитыми и более десяти тысяч раненых солдат. Это ещё при удачном стечении обстоятельств.
Сейчас между Генштабом и Офисом Президента идут контры по этому вопросу. Банковой срочно нужны Победы любой ценой, чтобы иметь козырь-давления на западные страны в вопросах вооружения и финансирования. Генштаб считает этот план «убийственным» для ВСУ.Конфликт Залужного и Зеленского будет нарастать.Приказ Зеленского, это многоуровневая игра Офиса Президента, которая включает в себя и подставу Залужному. Если деоккупации не будет, значит спихнут этот провал на главнокомандующего ВСУ и будет повод для отставки.
Если будет неудачная попытка, которая приведёт к большим потерям среди ВСУ, то снова во всем виноват будет Залужный.
Если он откажется от этого наступления «политического самоубийства», то его снимут за саботаж.
Такая себе «вилка» для Залужного от «офисных» и лично Зеленского."
cкільки потрібно чекати на формування нашого 30-тисячного кулака? скільки іще генштаб збирається маневрувати? до києва?
я не знаю шо там за справжня обстановка з ресурсами, але якшо резерви не сформовані чим 5 місяців займався генштаб? йому заважали? чому ми нічого не знаємо про злочинне прешкоджання, чому офіцери потурають зраді?
Безусловно, Ермак - это крупный коррупционер, который даже может оказаться агентом кремля, но пообщаться со спецслужбами и администрацией Байдена можно было и безо всей этой показухи, публичность этого скандала как раз и направлена на раскол единодушной проукраинской коалиции на Западе.
Смаженої моZZкалятини їм вистачить на довго....))))
А як доїдять то Ми свіжих кацапів їм насмажимо!!