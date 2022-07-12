Автори культового мультфільму "Масяня" опублікували серію про напад Китаю на Росію. ВIДЕО

Автори культового мультфільму "Масяня" опублікували серію про напад Китаю на Росію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, епізод, присвячений цій темі, називається "Санкт-Мариубург". Через події, що відбуваються у мультфільмі, автори проводять паралелі з російсько-українською війною та використовують на інший манер російські пропагандистські наративи.

Приміром, у виступі мультиплікаційного китайського лідера говориться про те, що ніяких росіян немає - це "смесь татар с угорцами, у них вся культура ворованная, а язык - это исковерканный украинский".

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