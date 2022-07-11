Ворог хоче просунутися на сході одночасно на трьох напрямках, ЗСУ відбивають атаки, - Кириленко

Російські загарбники намагаються на сході просунутися на Бахмутському, Лиманському та Донецькому напрямках, але не мають успіху, ЗСУ тримають позиції.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Обстріли по всій лінії фронту тривають. Ворог, дійсно, протягом минулої доби застосовував всі заходи ураження для того, щоб просунутись по Бахмутському і Лиманському напрямках, але успіху не мав. Так само і по Донецькому напрямку - це Мар’їнка, Красногорівка і Авдіївка. Збройні сили України свої позиції тримають, і ворог не має можливості просунутись", - сказав очільник області.

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Він зазначив, що тут, на Донеччині, загарбники час від часу проводять наступальні дії невеликими групами, але українська оборона готова відбити ворога.

"Але, розуміючи, яка кількість БТР противника зосереджена на Бахмутському і Лиманському напрямках, в напрямку міст Бахмут, Слов’янськ, Краматорськ, ми розуміємо, що спроби і подальші агресивні дії ворога будуть. Але ми вживаємо всіх заходів спільно з військовим командуванням, і та оборона, яку ми будуємо і робимо її ще більш досконалою, дасть можливість зупинити ворога. А потім вже можна казати про деокупацію, це вже буде Генштаб додатково повідомляти", - пояснив Кириленко.

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