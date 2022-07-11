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Новини Війна в Україні Санкції проти Росії
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Єврокомісія про передачу Канадою турбіни для "Північного потоку": Санкції ЄС проти РФ не поширюються на обладнання і технології для транспортування газу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

поток,северный,потік,північний

У Європейській комісії кажуть, що санкції, запроваджені Європейським союзом проти Росії, не поширюються на товари та технології, задіяні у транспортуванні природного газу.

Так, у понеділок у Брюсселі на брифінгу прокоментував рішення Канади повернути Німеччині з подальшим переданням російській стороні турбіни Siemens газопроводу "Північний потік-1", представник Єврокомісії Тім Макфі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У Європейській комісії стежать за ситуацією і взяли до уваги рішення Канади повернути ці турбіни Німеччині після профілактичної роботи канадською стороною. Повернення цих турбін було одним із виправдань для Росії, щоб знизити обсяги постачання газу. Стосовно ж санкцій, то режим санкцій не стосується товарів чи технологій у сфері транспортування природного газу", - сказав він.

Розповідаючи про припинення поставок "Газпромом" газу "Північним потоком-1", Макфі назвав ситуацію "серйозною". Представник Єврокомісії зазначив, що це планові профілактичні роботи на 10 днів.

Він також нагадав, що на найвищому політичному рівні Європейського союзу було ухвалено рішення покласти край постачанням російських енергоносіїв.

"Ми схвалили санкції на вугілля та нафту, щодо газу нам потрібно трохи більше часу, щоб адаптувати європейську промисловість", - наголосив Макфі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада поверне Німеччині газову турбіну для "Північного потоку"

Раніше компанія Siemens повідомила, що не зможе доставити газову турбіну для газопроводу "Північний потік" після її ремонту в Канаді через санкції, введені Канадою для Росії. У зв'язку з цим Мінекономіки Німеччини аргументувало можливість повернення тим, що турбіни будуть доставлені не до Росії, а до Німеччини. У розвиток ситуації влада Канади повідомила про намір повернути турбіну Siemens до Європи, зробивши виняток із санкцій, хоча офіційний Київ закликав Оттаву цього не робити.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Просто потопить судно с той турбиной и вопрос закрыть
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11.07.2022 14:57
+11
Нашли отмазку.
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11.07.2022 14:56
+7
У кожного є свої обов'язки. Європа зробила і робить багато для України і її Перемоги над кацапами. Зробіть і ви ,забравши усі фірми-спонсори рашистів в Україні.
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11.07.2022 15:02
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Нашли отмазку.
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11.07.2022 14:56 Відповісти
У кожного є свої обов'язки. Європа зробила і робить багато для України і її Перемоги над кацапами. Зробіть і ви ,забравши усі фірми-спонсори рашистів в Україні.
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11.07.2022 15:02 Відповісти
Європа зробила і робить багато для України і її Перемоги над кацапами,і набагато більше Європа ,в лиці фріців і французів ,зробила для нинішньої кровопролитної війни в Україніі і окупації українського Криму в 2014 році.
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11.07.2022 15:11 Відповісти
Європа взагалі ніхєра не робить, окрім подачок та бла-бла-бла.

А ми кожного дня ховаємо наших найкращих синів та доньок, які нас та вас захищають, а кількість загиблих мирних людей та дітей - це взагалі наша сама трашна біль. Руйнується країна у центрі Європи, знищується цілий народ, а Європейські емігранти з України вумнічають та вчать нас життю.
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11.07.2022 17:21 Відповісти
Зараз піде цілий парад таких "отмазок". Врешті цим євроПЕЙСАМ варто наклеїти об"яву "кваліфікований хірург допоможе поганому танцюристу".
Нікому ми нах. не потрібні. Тільки самим гуртувати свою Націю, кувати свою Зброю, кріпити свою Армію і господарку.
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11.07.2022 15:30 Відповісти
Просто потопить судно с той турбиной и вопрос закрыть
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11.07.2022 14:57 Відповісти
А газ вы все-равно не получите. кацапы конечно же специально вам его поставлять не будут
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11.07.2022 14:57 Відповісти
imenno tak i bude
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11.07.2022 15:00 Відповісти
Єврокомісяі=Єврошльондри...
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11.07.2022 14:58 Відповісти
На время работ на "Северном потоке" единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы остается только одна транзитная ветка через Украину - через нее украинская сторона в последнее время подтверждает заявки в объеме около 40 млн куб. м в сутки.
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11.07.2022 15:01 Відповісти
Якщо не можна, але дуже хочеться, то можна!
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11.07.2022 15:03 Відповісти
ЕС вважае що це не їх війна - що це війна англосаксів ( США-Брітіш).....
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11.07.2022 15:04 Відповісти
Ага парашкинці почули зараз конструктори накалякають в специфікації того потоку всі компоненти для зброї, а прокладки з тампаксами - це як ущільнення! І все, санкцій нема
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11.07.2022 15:31 Відповісти
Вызвал как то Чебурашка Колобка на дуэль, только с условиями:
- Чебурашка, в уши не стрелять!
- Колобок, в голову тоже!
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11.07.2022 15:41 Відповісти
Що цікаво ви викручуєтесь а Вам геть газ відрізали. Вас попереджали що той карлик завжди використовує газ та нафту як зборою. Не прислухались? Отримуйте.
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11.07.2022 16:21 Відповісти
наступний крок. Дайте нам чіпи і мікросхеми... Ні, це не для ракет, це для транспортування газу)
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11.07.2022 17:06 Відповісти
Европа НАТО і ООН цекончены тварюки.Я казав ы буду казати пышли вони в гузно.Нам потрібно бути с Полямика С Англією і прибалтами.І створити армію і підготовити країну як Ізраіль щоб ніхто навіть бажжа не мав глянути в нашу сторону.Европа доказала і показала що вона чхати хоче на наших громадян і нанші життя.ООН це взагалі нікчемна організація яка призвела до таких війн останні 30 років своєю імпотенцією і балачками.
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11.07.2022 18:14 Відповісти
 
 