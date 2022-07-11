Ознак формування наступальних угруповань на кордоні з Білоруссю немає, - Держприкордонслужба
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Безпекова ситуація на кордоні з Білоруссю суттєвих змін не зазнала, формування наступальних угруповань не виявлено.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-української ділянки кордону в межах Брестської та Гомельської областей. Змін у чисельності, складі ми на даний момент не спостерігаємо. Ознак формування наступальних угруповань також не виявлено", - сказав Демченко.
За його словами, у прикордонних районах Білорусі фіксується проведення інженерного облаштування й активне використання засобів радіоелектронної боротьби, щоб ускладнити спостереження.
Щодо ситуації на кордоні з РФ у межах Чернігівської та Сумської областей, речник ДПСУ зауважив, що Росія продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Таким чином, за його словами, продовжується демонстрація присутності, аби сковувати дії сил оборони України, не дозволити перекинути підрозділи на інші напрямки, де ведуться активні бойові дії.
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Достали уже своей тупой риторикой. Пока ракеты не летят они без умолку трындят про все спокойно. Когда ракеты прилетают - циничный обстрел. Промежуточного состояния у этих даунов нет.
А то лукашенко і путін нападуть.
Вчера вечером в Беларусь прилетали ДРЛО А-50 (именно эти самолёты дают точки для ударов пилотам истребителей) и два Ил-76 ВКС РФ. Сегодня же в РБ с самого утра прилетели ещё три Ил-76 ВКС РФ (два из них повторно).
Кроме этого, в Беларуси наблюдается усиление авиатренировок сразу на 5-и аэродромах. Сообщается, что прибыли пилоты из РФ и начались тренировки по десантированию.