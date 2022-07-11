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Ознак формування наступальних угруповань на кордоні з Білоруссю немає, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

Безпекова ситуація на кордоні з Білоруссю суттєвих змін не зазнала, формування наступальних угруповань не виявлено.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-української ділянки кордону в межах Брестської та Гомельської областей. Змін у чисельності, складі ми на даний момент не спостерігаємо. Ознак формування наступальних угруповань також не виявлено", - сказав Демченко.

За його словами, у прикордонних районах Білорусі фіксується проведення інженерного облаштування й активне використання засобів радіоелектронної боротьби, щоб ускладнити спостереження.

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Щодо ситуації на кордоні з РФ у межах Чернігівської та Сумської областей, речник ДПСУ зауважив, що Росія продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Таким чином, за його словами, продовжується демонстрація присутності, аби сковувати дії сил оборони України, не дозволити перекинути підрозділи на інші напрямки, де ведуться активні бойові дії.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
24 февраля тоже не видели "ознак"
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11.07.2022 15:48
+7
Знаєм, плавали! А ще готувались до шашликів!
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11.07.2022 15:48
+7
Один підарас вже пропонував ні нагнітать і жаріть.
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11.07.2022 15:49
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мертві прикордонники з Херсонщини які застрелили наступаючі колони русні 24 лютого, теж не бачили... а потім валялися під російською технікою мертві
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11.07.2022 15:45 Відповісти
Пока разведка Британии или США ничего не говорит, значит действительно нет
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11.07.2022 15:49 Відповісти
Вони заявили,що ***** не відмовилось від плану захопити всю Україну.
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11.07.2022 15:50 Відповісти
А це що, новина?
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11.07.2022 16:07 Відповісти
Колона на швидкості 60км/ооб за 1ї год здатна пройти 600 км. Десант на Гостомель появився незвідки,не з місця формування бтг. Тому,уся ця гоомосятина:- "спите спокойно жители Багдада", до ***** калошмойського с...ки! Не вірте слюгам,й паяцам
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11.07.2022 17:49 Відповісти
Знаєм, плавали! А ще готувались до шашликів!
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11.07.2022 15:48 Відповісти
Ты можешь пойти в погранцы допустим в Сумской области, и каждый день под обтрелами делать свою тяжелую работу. А потом читать мнение спецов в интернете, которым все же видней со стороны.
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11.07.2022 15:54 Відповісти
24 февраля тоже не видели "ознак"
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11.07.2022 15:48 Відповісти
Гостомельський десант з неба впав...
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11.07.2022 17:51 Відповісти
Один підарас вже пропонував ні нагнітать і жаріть.
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11.07.2022 15:49 Відповісти
Ніт. Повірю тільки Резнікову.
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11.07.2022 15:50 Відповісти
Ну просто тобі «Дружба, жвачка»!
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11.07.2022 15:54 Відповісти
А не рашистской самолёт или вчера летал 6 часов над белой ордой выискивая цели в Украине?

Достали уже своей тупой риторикой. Пока ракеты не летят они без умолку трындят про все спокойно. Когда ракеты прилетают - циничный обстрел. Промежуточного состояния у этих даунов нет.
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11.07.2022 15:57 Відповісти
Це така установка від ОПи. Не відповідати та не наносити удари по базах орди в Білорусі.
А то лукашенко і путін нападуть.
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11.07.2022 16:01 Відповісти
Непонятна суть претензий конкретно к этой новости.
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11.07.2022 16:02 Відповісти
Літачок,то той,що допомагав наші літаки знищувати й вів десантування на Госттомель. Й вертівся доки північнв група була. Та, то те...
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11.07.2022 17:55 Відповісти
усе як до 24.02ю потрібні превентивні удари
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11.07.2022 16:00 Відповісти
Це Ермак рекомендує як і 24 лютого все ок? а є інша інфа -В Беларуси в последние 2 дня замечена необычная активность грузовой военной авиации из России, - Беларускі Гаюн
Вчера вечером в Беларусь прилетали ДРЛО А-50 (именно эти самолёты дают точки для ударов пилотам истребителей) и два Ил-76 ВКС РФ. Сегодня же в РБ с самого утра прилетели ещё три Ил-76 ВКС РФ (два из них повторно).
Кроме этого, в Беларуси наблюдается усиление авиатренировок сразу на 5-и аэродромах. Сообщается, что прибыли пилоты из РФ и начались тренировки по десантированию.
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11.07.2022 16:01 Відповісти
Если США объявят своим гражданам покинуть территорию Украины или не ездить на Киев, значит повторного наступления на Киев осталось две три недели !!! 🔥
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11.07.2022 16:03 Відповісти
Коли прикордонник бачить ворога - то вже запізно. Такщо інформація так сібе... У таких справах краще покладатися на дані розвідки, а не тих, хто стоїть на кордоні.
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11.07.2022 16:06 Відповісти
Ну так разведка американская и британская молчит. Собственно вот что нужно знать.
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11.07.2022 16:09 Відповісти
Если есть - стоят войска на границе то они когда-нибудь обязательно ударят.
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11.07.2022 16:09 Відповісти
Дело в количестве войск, а не в наличии их. Вот когда перекинут усиление, тогда и повод так думать будет. А на убой недостаточные силы они неотправят, даже учитывая то, что жизнь человека там не ценят, но исключительно из-за сохранности своей шкуры и должности, командиры будут пытаться действовать наверняка.
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11.07.2022 16:24 Відповісти
Спите спокойно. Посольства в Киеве, американская и британская разведка молчат в отличии от зимы. Граница с бульбой уже по ходу заминирована, по крайней мере была новость про это даже тут на цензоре.
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11.07.2022 16:14 Відповісти
Нуну, вже масклі не наступали і всі мали йти на шашлики на майскіє празнічкі
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11.07.2022 16:15 Відповісти
А що бачить британська чи штатівська розвідки? Довіра тільки їм.
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11.07.2022 16:20 Відповісти
Ничего они не видят. Молчат
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11.07.2022 16:28 Відповісти
Красиво срать на тех, кто защищает вашу сраку. Молодцы.
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11.07.2022 16:35 Відповісти
Оце і непокоїть. Коли нас уколисують подібними заявами, то мимоволі починаєш готуватися до чогось дуже поганого.
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11.07.2022 17:02 Відповісти
прикордонники це зграя яка бачить тільки бабло. Бабла вони не бачать,все що можна констатувати
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11.07.2022 17:56 Відповісти
Знаешь что твой ******* это уголовная ответственность? Это с правовой стороны. А с моральной....знаешь сколько их погибло и гибнет каждый день? Знаешь в каких адских условиях они сейчас находятся на границах со свинособакией? Знаешь что каждый день их обстреливают и гибнут воины? Нет слов просто. Тебя и гражданские украинцы покалечат нахер ляпни ты такое в людном месте, а не только военные.
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11.07.2022 19:41 Відповісти
 
 