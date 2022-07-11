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Трофейний "Панцир-С1" уже воює на боці України та знищив першу ворожу ціль, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

панцир

ЗСУ здобули в бою трофейний російський "Панцир-С1". Гарматний комплекс вже знищив першу ворожу ціль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві оборони України.

"Наші зенітники успішно експлуатують трофейну техніку. Захоплений українськими військовими в бою російський самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс "Панцир С-1" уже знаходиться на бойовому чергуванні сил вітчизняних ППО. До його автоматичних гармат підходять 30-міліметрові снаряди, що є в нас на озброєнні", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що трофейна техніка прикриватиме цивільні та військові об’єкти від засобів повітряного нападу російських окупантів.
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Топ коментарі
+34
Перейшов на сторону добра
Воюй справно, бий кацапів.
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11.07.2022 16:08
+16
Перейшов в знак дорої волі.
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11.07.2022 16:13
+12
не будораж асфальт!!!
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11.07.2022 16:35
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Перейшов на сторону добра
Воюй справно, бий кацапів.
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11.07.2022 16:08 Відповісти
Перейшов в знак дорої волі.
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11.07.2022 16:13 Відповісти
Саме ті новини що одночасно гріють душу и тут же її сумом налива якщо розуміти: а де *** наше обладнання, ДЕРЖАВИ що була топ 3 армія та топ 5 експортер....

СУ(***А ******** ДЕ НАШЕ ДЕРЖАМОВЛЕННЯ?????????????
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11.07.2022 16:32 Відповісти
не будораж асфальт!!!
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11.07.2022 16:35 Відповісти
А в Баштанке один панцырь тупо спасили с нефиг делать(
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11.07.2022 16:09 Відповісти
Рашисты же на себе ее и тестировали, вот против них оно и подойдёт!
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11.07.2022 16:09 Відповісти
Вони ж бахвалялися, що там є функція "свій-чужий". І що, перепрошили, виходить? Поміняли чужого на свого і все?
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11.07.2022 16:22 Відповісти
После надлежащего ухода, профилактики и мытья, "Панцирь Ссыт один (С1)" понял кто свой, а кто чужой.
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11.07.2022 16:31 Відповісти
Тю... да этих "перепрошивок" (китайских) для любой кацапской техники можно , на "али" , заказать ( со скидкой )
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11.07.2022 16:32 Відповісти
Хочеться вірити, але яким чином його перепрошили щоб розпізнавати "Свій/Чужий"? В нас є доступ до їх кодування???
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11.07.2022 16:23 Відповісти
пацнырь по вашему никогда "своих" не сбивал?
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11.07.2022 16:35 Відповісти
30-и міліметровій пушці перепрошивання не потрібне. Натиснув на гашетку і капець
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11.07.2022 16:36 Відповісти
так там вся фишка в автоматическом режиме. когда не надо пялится в экран 24/7
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11.07.2022 16:41 Відповісти
До його автоматичних гармат підходять 30-міліметрові снаряди, що є в нас на озброєнні...

Думаю 30-мм снаряди перепрошивати не треба.
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11.07.2022 16:39 Відповісти
Блок свій-чужий встановлюється на ракеті, а не на комплексі. Та й перепрошити для IT-спеціаліста не така вже складна задача.
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11.07.2022 16:48 Відповісти
В принципі, будь-що, що має фізичний доступ, може бути зламано або перемонтовано.
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11.07.2022 16:52 Відповісти
Кацапоїдам однаково від чого здихати Їх або ЗСУ утилізує або ******** з фсб закатують! Краще вже їм подихати від ЗСУ, бо це хоча б миттєво!
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11.07.2022 16:24 Відповісти
вапєющій акт агалтєлай русафобії !
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11.07.2022 16:28 Відповісти
Кстати, пишут, что если его держать постоянно на боевом дежурстве, то быстро дохнет электроника некоторых узлов. Поэтому кацапы их часто выключают. Поэтому их и лупят часто наши.
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11.07.2022 16:43 Відповісти
Снаряди то є, а от ракет мабуть нема, окрім трофейних. Хоча ці ракети - більш потужний варіант "Ігли", так що може "Іглу" прикрутять.
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11.07.2022 16:44 Відповісти
А кривизна Землі вже не заважає?
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11.07.2022 16:47 Відповісти
зараз - ні!
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11.07.2022 16:54 Відповісти
А казали, що їхнє ПЗ не можна перепрошити. Виявляється, можна.
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11.07.2022 17:04 Відповісти
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11.07.2022 17:12 Відповісти
А що Головне-знаємо на що він здатен , і як від нього захищатись нашим безпілотникам.
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11.07.2022 17:23 Відповісти
Добра воля на практиці від "Панциря С"
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11.07.2022 17:23 Відповісти
как эта совко куча гомна стреляет в 21 веке это как приехать на карете с ядреной пушкой..........................................
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11.07.2022 17:34 Відповісти
Панцир-С1 це лайно показало і доказало що воно нездатне виконувати свою функцію.Що в Сирії що в Україні ба більше це ціль без захисту .Навіть самі воєнні адекватні експерти в рашці кажуть що це лайно !
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11.07.2022 17:56 Відповісти
В Сирии он и не нужен был, у повстанцев самолетов не было.
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11.07.2022 18:07 Відповісти
ага,іС300 ***** і Бук,вони ж в сирії "нє шмаглі",їбать ви вівцепаси,а чому наші "лайняні" С300,Буки,Оси,******* русню,чому наші Міги і Сушки їх валять? може не така вже ****** совкова техніка як про ню тут всі висирають? може все таки "чєловєчєскій фактор" рішає?
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11.07.2022 21:32 Відповісти
панцирь став харошим
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11.07.2022 20:07 Відповісти
 
 