Трофейний "Панцир-С1" уже воює на боці України та знищив першу ворожу ціль, - Міноборони

ЗСУ здобули в бою трофейний російський "Панцир-С1". Гарматний комплекс вже знищив першу ворожу ціль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві оборони України.

"Наші зенітники успішно експлуатують трофейну техніку. Захоплений українськими військовими в бою російський самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс "Панцир С-1" уже знаходиться на бойовому чергуванні сил вітчизняних ППО. До його автоматичних гармат підходять 30-міліметрові снаряди, що є в нас на озброєнні", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В України сьогодні вже є захист нашого неба: російські літаки у нас вже не літають, - Резніков

Зазначається, що трофейна техніка прикриватиме цивільні та військові об’єкти від засобів повітряного нападу російських окупантів.