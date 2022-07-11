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Трофейний "Панцир-С1" уже воює на боці України та знищив першу ворожу ціль, - Міноборони
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
ЗСУ здобули в бою трофейний російський "Панцир-С1". Гарматний комплекс вже знищив першу ворожу ціль.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві оборони України.
"Наші зенітники успішно експлуатують трофейну техніку. Захоплений українськими військовими в бою російський самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс "Панцир С-1" уже знаходиться на бойовому чергуванні сил вітчизняних ППО. До його автоматичних гармат підходять 30-міліметрові снаряди, що є в нас на озброєнні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що трофейна техніка прикриватиме цивільні та військові об’єкти від засобів повітряного нападу російських окупантів.
Топ коментарі
+34 Чайка Київ
показати весь коментар11.07.2022 16:08
+16 Tema9
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+12 Oleh Bondarenko
показати весь коментар11.07.2022 16:35
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Воюй справно, бий кацапів.
СУ(***А ******** ДЕ НАШЕ ДЕРЖАМОВЛЕННЯ?????????????
Думаю 30-мм снаряди перепрошивати не треба.