Кремль посилює тиск на Європу та використовує газ як зброю, - Оператор ГТС про тимчасову зупинку "Північного потоку"

"Газпром" цілеспрямовано сушить газовий ринок Європейського Союзу, а Кремль використовує газ як зброю.

Про це генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні "Газпром" повністю зупинив на 10 днів "Північний Потік-1" для проведення щорічних ремонтних робіт. До 2021 року зазвичай "Газпром" докуповував додаткові потужності через Україну, щоб компенсувати зменшення транзиту через ПП1.

Але вже 2 роки "Газпром" цілеспрямовано сушить газовий ринок ЄС та під будь-яким приводом зменшує постачання газу до ЄС.

"В цьому році "Газпром" навіть не використовує заброньовані та сплачені потужності через Україну. Наразі транзит складає близько 40 млн на добу з 109 млн заброньованих. "Газпром" не подав номінації на збільшення транзиту навіть під час ремонту ПП1. Кремль посилює тиск на Європу та використовує газ як зброю", - резюмує Макогон.

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