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Кремль посилює тиск на Європу та використовує газ як зброю, - Оператор ГТС про тимчасову зупинку "Північного потоку"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

потік,північний

"Газпром" цілеспрямовано сушить газовий ринок Європейського Союзу, а Кремль використовує газ як зброю.

Про це генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні "Газпром" повністю зупинив на 10 днів "Північний Потік-1" для проведення щорічних ремонтних робіт. До 2021 року зазвичай "Газпром" докуповував додаткові потужності через Україну, щоб компенсувати зменшення транзиту через ПП1.

Але вже 2 роки "Газпром" цілеспрямовано сушить газовий ринок ЄС та під будь-яким приводом зменшує постачання газу до ЄС.

"В цьому році "Газпром" навіть не використовує заброньовані та сплачені потужності через Україну. Наразі транзит складає близько 40 млн на добу з 109 млн заброньованих. "Газпром" не подав номінації на збільшення транзиту навіть під час ремонту ПП1. Кремль посилює тиск на Європу та використовує газ як зброю", - резюмує Макогон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" тимчасово зупинив "Північний потік"

Автор: Ірина Дашківська
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Теж мені "новина".
Орки використовують всі засоби щоб поставити ЄС на коліна. І на жаль, багато чого їм вдається.
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11.07.2022 16:14 Відповісти
"етого нє может бит, ето єст нєвозможно, ето бить дасіш фантастіш економічний проект!" Шайссе!
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11.07.2022 16:22 Відповісти
Хмырь Мавзолэйный дал команду отключить газ странам НАТО...,а это значит...рабZeя закрывает свои нефте-газоскважины...
Гарна мысля...доляри Помойке не нужні...
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11.07.2022 16:27 Відповісти
а зачем те доллары, если на них все равно ничего не купить из-за санкций
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11.07.2022 16:41 Відповісти
ху@ло може посилити тиск лише на свою лайновалізку.
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11.07.2022 16:43 Відповісти
Проснулись. Тупые избалованные бюргеры, которые очень не любят покидать зону комфорта только начали понимать что такое путинский режим. Кацапы используют газ как оружие еще с начала 2009, когда Вона с Пчеловодом начали тёрки под новый год за газовые откаты.
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11.07.2022 16:48 Відповісти
 
 