Росіяни вночі запустили з Бєлгорода по Україні близько 15 крилатих ракет, три з них - на Харків, - Синєгубов
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Минулої ночі ворог запустив із російського Бєлгорода в бік України близько 15 крилатих ракет, три з них влучили по об’єктах у Харкові.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив в ефірі національного марафону новин голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Якщо ми говоримо про крилаті ракети, то сьогодні вночі ми зафіксували виліт в наш бік із території РФ, з району Бєлгорода, близько 15 крилатих ракет. По місту Харкову було лише три прильоти. Звичайно, десь спрацювала наша протиповітряна оборона, десь крилаті ракети летіли в іншому напрямку (не на Харківщину, -ред.). У випадку з РСЗВ ситуація гірша – збити їх наразі вкрай важко, фактично неможливо", - зазначив Синєгубов.
Він наголосив, що війська РФ не полишають тактику терору мирного населення, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.
Голова ОВА нагадав, що у випадку з крилатими ракетами в місті, як і цієї ночі, спрацювала повітряна тривога, попередити про обстріли з реактивних систем залпового вогню неможливо.
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Нульовий закон українського патріота - нахіба ти загалом "нетакого русского" слухаєш, ти шо, довбойоб?
P.S. Лєнка спить з Арестовичем?
а вот реактивную артилерию проще простого
ставится 2 хаймерси в харькове и байрактар у воздухе
и потихоньку начинать охоту на кацапню
В автомобиле, вспыхнувшем от российского «урагана», погибли отец и 17-летний сын
В автомобиле, вспыхнувшем от российского снаряда во время обстрела Харькова утром сегодня, 11 июля, погибли 50-летний отец и 17-летний сын. Под прямое попадание «урагана» они попали совершенно случайно - просто ехали за какой-то справкой, необходимой для поступления мальчика в вуз.
Показать тому кто про эскалацию говорит, жечь их надо на любой территории где эта мразь ползает!
Украина должна иметь право наносить удары по военным объектам России, Беларуси и оккупированному Крыму, - советник ПК США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро.
Да, черт побери!