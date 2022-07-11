Росіяни вночі запустили з Бєлгорода по Україні близько 15 крилатих ракет, три з них - на Харків, - Синєгубов

Минулої ночі ворог запустив із російського Бєлгорода в бік України близько 15 крилатих ракет, три з них влучили по об’єктах у Харкові.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив в ефірі національного марафону новин голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Якщо ми говоримо про крилаті ракети, то сьогодні вночі ми зафіксували виліт в наш бік із території РФ, з району Бєлгорода, близько 15 крилатих ракет. По місту Харкову було лише три прильоти. Звичайно, десь спрацювала наша протиповітряна оборона, десь крилаті ракети летіли в іншому напрямку (не на Харківщину, -ред.). У випадку з РСЗВ ситуація гірша – збити їх наразі вкрай важко, фактично неможливо", - зазначив Синєгубов.

Дивіться також: Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова: Окупанти били виключно по цивільних спорудах. ФОТОрепортаж

Він наголосив, що війська РФ не полишають тактику терору мирного населення, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.

Голова ОВА нагадав, що у випадку з крилатими ракетами в місті, як і цієї ночі, спрацювала повітряна тривога, попередити про обстріли з реактивних систем залпового вогню неможливо.

Також дивіться: У Харкові вибухи. Окупанти завдали ударів, ймовірно, із РСЗВ, - Синєгубов (оновлено)