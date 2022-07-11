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Новини Війна в Україні
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крилаті ракети (900) Харків (3918) РСЗВ (160) Синєгубов (768) Бєлгород (356)

Росіяни вночі запустили з Бєлгорода по Україні близько 15 крилатих ракет, три з них - на Харків, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракети

Минулої ночі ворог запустив із російського Бєлгорода в бік України близько 15 крилатих ракет, три з них влучили по об’єктах у Харкові.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив в ефірі національного марафону новин голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Якщо ми говоримо про крилаті ракети, то сьогодні вночі ми зафіксували виліт в наш бік із території РФ, з району Бєлгорода, близько 15 крилатих ракет. По місту Харкову було лише три прильоти. Звичайно, десь спрацювала наша протиповітряна оборона, десь крилаті ракети летіли в іншому напрямку (не на Харківщину, -ред.). У випадку з РСЗВ ситуація гірша – збити їх наразі вкрай важко, фактично неможливо", - зазначив Синєгубов.

Дивіться також: Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова: Окупанти били виключно по цивільних спорудах. ФОТОрепортаж

Він наголосив, що війська РФ не полишають тактику терору мирного населення, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.

Голова ОВА нагадав, що у випадку з крилатими ракетами в місті, як і цієї ночі, спрацювала повітряна тривога, попередити про обстріли з реактивних систем залпового вогню неможливо.

Також дивіться: У Харкові вибухи. Окупанти завдали ударів, ймовірно, із РСЗВ, - Синєгубов (оновлено)
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Топ коментарі
+19
Похоже, пора фигачить по белгороду, сколько можно уже...
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11.07.2022 16:12
+12
Це повномаштабна війна і Україна має повне право нищити всі військові об'єкти на території расєйського свинарника...Всі до яких є можливість дістати...
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11.07.2022 16:21
+8
А скільки було запущено у відповідь?
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11.07.2022 16:13
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Похоже, пора фигачить по белгороду, сколько можно уже...
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11.07.2022 16:12 Відповісти
Когда 3 июля был хлопок в Белгороде(5 погибших), BBC разродилась пространной статьей. 31 погибший в Часовом Яру и 6 погибших в Харькове - короткая заметка в ленте новостей. Обстрелы Харькова "Искандерами" происходят ежедневно на протяжении полутора месяцев. Особых заявлений от представителей нашей власти не видно. Возможно было бы уместно, выступить с заявлением, что в связи с постоянными обстрелами и большими жертвами среди мирного населения в случае повторного обстрела(или даже без этого), мы оставляем за собой право на адекватный ответ и даем неделю на эвакуацию населения Белгорода, для избежание жертв среди мирного населения. Затем для начала запустить туда дешевых беспилотников, пусть средства ПВО выстреливают боезапас и тихих ночей у них уже не будет, ну а потом как пойдет.
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11.07.2022 18:30 Відповісти
А скільки було запущено у відповідь?
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11.07.2022 16:13 Відповісти
0, нізя, а то путін нападьот
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11.07.2022 16:15 Відповісти
Рано или поздно, придется бить в ответ. Даже амеры это признают.
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11.07.2022 16:19 Відповісти
лучше рано, чем поздно
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11.07.2022 16:40 Відповісти
Це повномаштабна війна і Україна має повне право нищити всі військові об'єкти на території расєйського свинарника...Всі до яких є можливість дістати...
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11.07.2022 16:21 Відповісти
Перший закон українського патріота - послухай "нетакого русского" і зроби навпаки .
Нульовий закон українського патріота - нахіба ти загалом "нетакого русского" слухаєш, ти шо, довбойоб?
P.S. Лєнка спить з Арестовичем?
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11.07.2022 16:21 Відповісти
на счет крылатых ракет не знаю как остановить
а вот реактивную артилерию проще простого
ставится 2 хаймерси в харькове и байрактар у воздухе
и потихоньку начинать охоту на кацапню
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11.07.2022 16:24 Відповісти
Из Телеграм

В автомобиле, вспыхнувшем от российского «урагана», погибли отец и 17-летний сын
В автомобиле, вспыхнувшем от российского снаряда во время обстрела Харькова утром сегодня, 11 июля, погибли 50-летний отец и 17-летний сын. Под прямое попадание «урагана» они попали совершенно случайно - просто ехали за какой-то справкой, необходимой для поступления мальчика в вуз.

Показать тому кто про эскалацию говорит, жечь их надо на любой территории где эта мразь ползает!
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11.07.2022 16:27 Відповісти
Поки ми не вдаримо по белгороду , кацапи не заспокояться 😠
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11.07.2022 16:28 Відповісти
Цю помийку з шильдіком "бєлгарод" прийшов час знищити разом з усіма кацапоїдами що там харчі переробляють на лайно!! Доречно їбанути по всіх військових обьєктах з усіх Хаймарсів одночасно, потім розьїбашити курськ та брянськ!
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11.07.2022 16:28 Відповісти
Хімерами стрьомно - ХЗ, як Штати відреагують, а от точкою-у по штабах, казармах і складах у бєлгороді можна було б **@нути...
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11.07.2022 16:29 Відповісти
А до чого тут фото старого радянського зенітного комплексу С-125?
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11.07.2022 16:30 Відповісти
Иногда и хорошее читаешь в телеге.

Украина должна иметь право наносить удары по военным объектам России, Беларуси и оккупированному Крыму, - советник ПК США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро.

Да, черт побери!
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11.07.2022 16:30 Відповісти
****** того, кто даёт себя *******,- один из неписанных законов времён СА СССР
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11.07.2022 16:58 Відповісти
питання часу коли бєлгород рознесуть
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11.07.2022 17:04 Відповісти
в 1917 г царскую Россию погубили демагоги большевики,развалив армию ,предав союзников-Францию и Англию,заключив сепаратный Брестский договор с Германией . Первая мировая война автор-Мартин Гилберт Р.С..Внутренние вопросы нужно решать по мере их поступления , и в семье и в стране
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11.07.2022 17:09 Відповісти
У випадку з РСЗВ контрбатаріна праця.Питання коли ми будемо це робити.Контрбатарійні радари є але тут питання території рашки.Або відкидати їх до границі в полному обсязі біля Харкова тобто докупація всієї області або працювати контрбатарійно і знищувати РСЗВ ворога навіть на їх території в такій близкості іншого виходу немає.Пішення за генштабом.В іншому випадку обстріли будуть постійно
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11.07.2022 17:52 Відповісти
 
 