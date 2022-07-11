ВР унеможливила оскарження в судах наказів командирів під час воєнного стану чи в бойовій обстановці, - закон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Верховна Рада прийняла Закон, який унеможливлює оскарження в судах наказів або розпоряджень командирів в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.
"Законом про внесення змін до статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України щодо забезпечення позовів у виді зупинення наказу під час воєнного стану чи в бойовій обстановці, реєстр. №7292, внесено зміни до частини третьої статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України, якими доповнено підстави, за яких не допускається такого забезпечення позову, як "зупинення наказу або розпорядження командира (начальника), відданого військовослужбовцю в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Цензор : нельзя обжаловать вообще и нельзя просить обеспечение иска - это разные вопросы, от слова ВООБЩЕ. У Вас там редактора некомпетентны или провокаторы ?
Обжаловать приказ в суде МОЖНО - нельзя на время рассмотрения дела в суде требовать его приостановки (до решения дела по сути). Это логично и правильно, поскольку блокировало действия армии, что в боевой обстановке.
Что же касается заведомо противоправных указов, то военнослужащий не только имеет право, но и обязан не выполнять незаконные приказы. При этом должен уведомить вышестоящего командира, ну и имеет право обратиться в суд параллельно. Но независимо от обращения в суд выполнять незаконные приказы оснований нет.
Так что успокойтесь, зрады нет, нормальный закон парламент принимает.
Золкин.
https://www.youtube.com/watch?v=vdKM_NnJKcU
Може зараз краще відбувається навчання, просто не знаю.
А хто хотів військовим бути, ті до військових училищ йшли.
той, хто пройшов через дебілізм воєнного совка, знає про що говорить: притомних судів нема, незалежні ТБканали засланцями хйла заблоковані, на вулицю не вийти - "не розкачуй човна", дермаки-татарови можуть робити будь-що, Безумна рветься особисто розстрілювати неугодних...... ми йдемо до зектатури аніматорів-аматорів, де банкує Бєня та його свІта на чолі з Верховним..(
законпро розстріл без суду і слідства".
Справжні керівники плісняви- фанати сраліна, інакше цей совковий треш пояснити не можна.
Точнісінько так робив і путлєр під час 2-ї чеченської.
https://www.youtube.com/watch?v=Z_xhVjQNaD4&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2
Веніславський Федір Володимирович СН (IX скликання) Лаба Михайло Михайлович СН (IX скликання) Копитін Ігор Володимирович СН (IX скликання) Клочко Андрій Андрійович СН (IX скликання) Мошенець Олена Володимирівна СН(IX скликання) Швець Сергій Федорович СН (IX скликання) Гузенко Максим Васильович (IX скликання) Бакумов Олександр Сергійович СН (IX скликання) Брагар Євгеній Вадимович СН (IX скликання) Кузьміних Сергій Володимирович СН (IX скликання) Гевко Володимир Леонідович СН (IX скликання) Фролов Павло Валерійович СН (IX скликання) Ватрас Володимир Антонович СН (IX скликання) Мінько Сергій Анатолійович ЗМ (IX скликання)
Це до чого?
Злочинний наказ верховного Боневтіка здатися-капітулювати не підлягає невиконанню чи осудженню?
Сейчас рейтинг Короля видосиков 92%... сутками клипать видосіки тяжка праця...
от і славно - мона всім на канікули, бо втомилися жопом Україну захищати... -шашличня там і плюс...
Слава Україні!
God Bless America!
nice try though
Короче, теперь можно не выполнять приказ только после его рассмотрения и отмены судом, а на это (наверное) может уйти не один месяц.
1. Командир завжди правий.
2. Якщо командир не правий, дивись п. 1.
Дивно, що закон про розстріл солдат ЗСУ від СН не проканав.