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ВР унеможливила оскарження в судах наказів командирів під час воєнного стану чи в бойовій обстановці, - закон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вр

Верховна Рада прийняла Закон, який унеможливлює оскарження в судах наказів або розпоряджень командирів в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

"Законом про внесення змін до статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України щодо забезпечення позовів у виді зупинення наказу під час воєнного стану чи в бойовій обстановці, реєстр. №7292, внесено зміни до частини третьої статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України, якими доповнено підстави, за яких не допускається такого забезпечення позову, як "зупинення наказу або розпорядження командира (начальника), відданого військовослужбовцю в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді пропонують законом заборонити виїзд за кордон чоловіків на час воєнного стану

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+34
А если приказ преступный или самоубийственный?
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11.07.2022 16:24
+25
..цього і остерігався..
той, хто пройшов через дебілізм воєнного совка, знає про що говорить: притомних судів нема, незалежні ТБканали засланцями хйла заблоковані, на вулицю не вийти - "не розкачуй човна", дермаки-татарови можуть робити будь-що, Безумна рветься особисто розстрілювати неугодних...... ми йдемо до зектатури аніматорів-аматорів, де банкує Бєня та його свІта на чолі з Верховним..(
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11.07.2022 16:31
+21
вр зараз активно працює щоб у них був вибір більше а у нас меньший. Депутатам вже дозволили подаруночки приймати і "бізнесом" займатися, і тепер вже легально. Тоді за що Порошенка вз..ли?
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11.07.2022 16:28
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А если приказ преступный или самоубийственный?
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11.07.2022 16:24 Відповісти
Завжди є вибір,не виконувати.
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11.07.2022 16:27 Відповісти
вр зараз активно працює щоб у них був вибір більше а у нас меньший. Депутатам вже дозволили подаруночки приймати і "бізнесом" займатися, і тепер вже легально. Тоді за що Порошенка вз..ли?
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11.07.2022 16:28 Відповісти
За те що українець
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11.07.2022 16:45 Відповісти
Це давно існує, якщо наказ злочинний ви маєте права його не виконувати
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11.07.2022 16:28 Відповісти
только потом за это под трибунал, а в суде трибунал не оспоришь- нельзя, закон приняли
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11.07.2022 17:13 Відповісти
Не фантазуйте дурні. Все правильно зробили. Читайте що воно означає - заборонили зупиняти накази методом цивільного судочинства. Невиконувати злочинний наказ скільки завгодно. Але жмеринський суд не може призупини на час розслідування своїм рішенням наказ командувача ОК "Південь" щодо штурму Херсона, тому що родичі мобілізованного Миколи Ж звернулися до суду щодо небезпеки знаходження іїнього синочка в зоні бойових дій.
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11.07.2022 21:21 Відповісти
Зелені потвори ліквідували військову прокуратуру а тепер вигадують велосипед.
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11.07.2022 17:17 Відповісти
Військову прокуратуру? Це щойно?
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11.07.2022 17:35 Відповісти
Прочитал статью и комменты . . . Господи, какие же тут все "вумные" . . .

Цензор : нельзя обжаловать вообще и нельзя просить обеспечение иска - это разные вопросы, от слова ВООБЩЕ. У Вас там редактора некомпетентны или провокаторы ?

Обжаловать приказ в суде МОЖНО - нельзя на время рассмотрения дела в суде требовать его приостановки (до решения дела по сути). Это логично и правильно, поскольку блокировало действия армии, что в боевой обстановке.

Что же касается заведомо противоправных указов, то военнослужащий не только имеет право, но и обязан не выполнять незаконные приказы. При этом должен уведомить вышестоящего командира, ну и имеет право обратиться в суд параллельно. Но независимо от обращения в суд выполнять незаконные приказы оснований нет.

Так что успокойтесь, зрады нет, нормальный закон парламент принимает.
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11.07.2022 19:01 Відповісти
ПРО ОБМЕН ПЛЕННЫМИ и ФЕЙКИ РФ| СОЗВАНИВАЕМСЯ С ПОДПИСЧИКАМИ из РФ| БЛИЦ ИНТЕРВЬЮ С ОРКАМ!
Золкин.

https://www.youtube.com/watch?v=vdKM_NnJKcU
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11.07.2022 16:25 Відповісти
Шо, а так можно було?....
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11.07.2022 16:26 Відповісти
Чудово. Зараз якраз вже два місяці як не вистачає офіцерів з досвідом, і в новостворені частини вигрібають паркетників і кар'єристів з військових кафедр...
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11.07.2022 16:29 Відповісти
На військову кафедру тепер ідуть за гроші, а раніше примусово відправляли, без проходження її диплом не видавали. Ці "офіцери" не мали практичного досвіду, а польові навчання проходили по картах. Цінність таких кадрових "офіцерів"звичайно нульова.
Може зараз краще відбувається навчання, просто не знаю.
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11.07.2022 16:41 Відповісти
На військовій кафедрі вже мінімум років 20, як навчання за гроші. І платили за таке навчання з єдиної причини - до 2014 то був цілком зрозумілий та легальний шлях не служити строкову службу по закінченні інституту. Про можливість війни в Європі та ще й за участі України тоді звісно не думали, бо ж 23 лютого дружно святкували...
А хто хотів військовим бути, ті до військових училищ йшли.
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11.07.2022 17:01 Відповісти
А еще туда отправляли охламонов, которые больше никуда не смогли поступить или не захотели, чтобы их там перевоспитали за счет государства.
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11.07.2022 17:26 Відповісти
..цього і остерігався..
той, хто пройшов через дебілізм воєнного совка, знає про що говорить: притомних судів нема, незалежні ТБканали засланцями хйла заблоковані, на вулицю не вийти - "не розкачуй човна", дермаки-татарови можуть робити будь-що, Безумна рветься особисто розстрілювати неугодних...... ми йдемо до зектатури аніматорів-аматорів, де банкує Бєня та його свІта на чолі з Верховним..(
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11.07.2022 16:31 Відповісти
Протягли, по-тихому, бо через розголос не вдалося протягти "закон про розстріл без суду і слідства".
Справжні керівники плісняви- фанати сраліна, інакше цей совковий треш пояснити не можна.
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11.07.2022 16:41 Відповісти
Думаю, вони реально орієнтуються на комуністичні моделі. Раніше приїжджала делегація з Китаю і лунали заяви Арахамії "у Китаю є чому повчитись", протягування законів про розстріли і позбавлення українців громадянства, просування цифрової демократії на усіх щаблях, підхід Гетманцева до економіки і т.д.
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11.07.2022 16:57 Відповісти
Ми не йдемо, а вже прийшли!
Точнісінько так робив і путлєр під час 2-ї чеченської.
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11.07.2022 16:43 Відповісти
Речі, про які ви кажете, справді нагадують совкові аналогії. Навіть сама популістська ідея керівника "з народу" і "диктатури пролетаріату" свого часу стала інструментом більшовиків. Далі пішло формування номенклатури і диктатури.
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11.07.2022 16:49 Відповісти
Про ситуацію на нулі 24-бригада ЗСУ
https://www.youtube.com/watch?v=Z_xhVjQNaD4&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2
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11.07.2022 16:37 Відповісти
Автори, "слуги урода" і один "за майбах"
Веніславський Федір Володимирович СН (IX скликання) Лаба Михайло Михайлович СН (IX скликання) Копитін Ігор Володимирович СН (IX скликання) Клочко Андрій Андрійович СН (IX скликання) Мошенець Олена Володимирівна СН(IX скликання) Швець Сергій Федорович СН (IX скликання) Гузенко Максим Васильович (IX скликання) Бакумов Олександр Сергійович СН (IX скликання) Брагар Євгеній Вадимович СН (IX скликання) Кузьміних Сергій Володимирович СН (IX скликання) Гевко Володимир Леонідович СН (IX скликання) Фролов Павло Валерійович СН (IX скликання) Ватрас Володимир Антонович СН (IX скликання) Мінько Сергій Анатолійович ЗМ (IX скликання)

Це до чого?
Злочинний наказ верховного Боневтіка здатися-капітулювати не підлягає невиконанню чи осудженню?
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11.07.2022 16:37 Відповісти
Всеобщая мобилизация и военное положение спасут рейтинг ZeлеКоломойских Кучмистов..
Сейчас рейтинг Короля видосиков 92%... сутками клипать видосіки тяжка праця...
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11.07.2022 16:37 Відповісти
подарунки зеленим депутатцям йдуть легально? - закон!
от і славно - мона всім на канікули, бо втомилися жопом Україну захищати... -шашличня там і плюс...
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11.07.2022 16:40 Відповісти
Привіт друже!
Слава Україні!
God Bless America!
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11.07.2022 16:43 Відповісти
собака що погризла твого брата-бурята тобі друже''
nice try though
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11.07.2022 17:17 Відповісти
я как то ни х-я не понял. есть устав,там всё давно написано. есть присяга,в конце концов,какой нах ещё закон?
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11.07.2022 16:43 Відповісти
Ані нє служілі, ані езділі па гастролям. Ані нє знают основ.
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11.07.2022 16:57 Відповісти
ви не один - ніхто ***** не розуміє....
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11.07.2022 16:57 Відповісти
Ввечері запустять Телемарафон під назвою Лохотрон и все буде путлєр капут...
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11.07.2022 16:47 Відповісти
А разве в последнем абзаце этой новости не написано, что запрещено останавливать действие приказа на время обжалования? То есть, обжаловать можно, но теперь, пока суд своим решением не отменит приказ, он продолжает действовать и его придётся выполнять, а раньше можно было на время обжалования остановить действие приказа и его действие возобновлялось, только если суд своим решением не отменил приказ.

Короче, теперь можно не выполнять приказ только после его рассмотрения и отмены судом, а на это (наверное) может уйти не один месяц.
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11.07.2022 16:53 Відповісти
В мене враження,що наказ обжалується в суді,але в якості забезпечення недозволяється використовувати невиконання. Кагбе суттєво злочинно- дебільний наворот,унеможливлюючий невиконання"Злочинного наказу" Але виконання, останнього,є Злочин. Юридично-дегенеративна нісенітниця
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11.07.2022 17:03 Відповісти
Якщо через тупий наказ зляжуть всі солдати, то оскаржувати не буде можливості або:
1. Командир завжди правий.
2. Якщо командир не правий, дивись п. 1.
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11.07.2022 17:10 Відповісти
відoсики верховного вимагателя на тиждень уперед поснімайте і **** - на островa всіею зрадою "без жен"!
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11.07.2022 16:55 Відповісти
Блд - бред,сумасшедших в подворотне
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11.07.2022 17:04 Відповісти
если не уберут беспредел с повестками то порох придет и дупы надерет..какие суды..миллион видео снимают селфи в тикток при запуске рсзо---раньше бы ушол под арест как минимум за разглашение позиций и лица.....ой мля((
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11.07.2022 17:32 Відповісти
А где можно узнать, кто за всё это голосовал, поимённо?
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11.07.2022 17:47 Відповісти
Це проблема.Я розумію що в нас адекватні і розумні люди командують і воюють але зросте ризик стрілянини хто буде нариватися або лізте в одне місце без мила.
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11.07.2022 17:48 Відповісти
Це на всяк випадок щоб зброю не повернули в сторону оп/дерьмачка !!!
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11.07.2022 19:48 Відповісти
Сраний ЗЕлений совок. Все як в РФ.

Дивно, що закон про розстріл солдат ЗСУ від СН не проканав.
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11.07.2022 19:52 Відповісти
Иногда, прежде чем давать комментарии, следует читать статью чуть дальше заголовка.
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11.07.2022 21:16 Відповісти
 
 