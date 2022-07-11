Вимушений виїзд з окупованого Криму через РФ не є адміністративним правопорушенням, - представництво президента в АРК
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Українці, яких змусили виїхати або насильно вивезли з окупованого Криму через територію Російської Федерації не нестимуть відповідальності за це.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Представництв президент України в автономній республіці Крим.
"Внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України адміністративна межа між Херсонською областю та тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим фактично є зоною активних бойових дій і тимчасово контролюється збройними силами РФ. Тобто на даний час відсутня можливість переміщення на підконтрольну Уряду України територію.
Окрім того, загальновідомими є факти примусового вивезення військами РФ громадян України через тимчасово окуповану територію на територію держави-агресора", - пояснюють в представництві.
Згідно з законодавством, переміщення до Криму можливе лише через територію материкової України, інакше це є порушенням статей 204-1 і 204-2 КУпАП та передбачає адміністративну відповідальність.
"Проте, згідно зі статтею 17 КУпАП, адміністративна відповідальність не загрожує особі, яка діяла в стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що загрожує державному чи громадському порядку, власності, правам і свободам громадян, установленому порядку управління, а також якщо ця небезпека за даних обставин не могла бути усунута іншими засобами і якщо заподіяна шкода є менш значною, ніж відвернена шкода.
Таким чином, вимушений виїзд з тимчасово окупованої території не є адміністративним правопорушенням, оскільки вчинений в умовах крайньої необхідності", - підкреслюють в представництві.
Там нагадують, що охочі можуть надсилати детальні запити на отримання консультацій на емейл: [email protected].
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