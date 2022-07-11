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Окупанти в Донецьку почали чергову хвилю "мобілізації" через гостру нестачу "нової крові" на фронті, - Андрющенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рашисти на окупованих територіях України здійснюють "вербування добровольців" для війни проти України.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти в Донецьку почали чергову хвилю мобілізації через гостру нестачу "нової крові" на фронті. Донецьк вже майже без чоловіків тому "вербування" добровольців зведено нанівець.
Наступні в черзі "захищати молоду республіку" - новоокуповані території. Звісно ж - "добровільно", - розповів Андрющенко.
Топ коментарі
+12 Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар11.07.2022 16:49
+10 Йцу Кенг 07b0c614
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+7 Валадімір Щєлєнскій
показати весь коментар11.07.2022 16:54
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Ведь Великий Вождь сказал, что "мы еще не начинали"(с).
Как же так, воевать еще не начинали, а воевать уже некому?
https://twitter.com/i/status/1546489408056135680
это пипец, ребята!
https://youtu.be/wodcANqBs9U
ви вірите що ця проблядь євразійська змінилась?
Про це повідомила голова фонду 'Вільна Бурятія https://freeburyatia.taplink.ws/
Олександра Гармажапова https://www.instagram.com/buu3a/?hl=ru
https://t.me/informnapalm/10359
В Бурятії вчора сів літак , який привіз близько 150 бурятів , з тих що відмовились воювати в Україні і розірвали контракти .. І це лише перша партія відмовників - повідомила Олександра Гармажапова , голова фонду " Вільна Бурятія " .
Лишнее звено это вы. __
Гадаю, це оригінальний спосіб вирішення проблеми декацапізації територій, наразі окупованих. Головно, щоб москалі випадково не роздумали так чинити.