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Окупанти в Донецьку почали чергову хвилю "мобілізації" через гостру нестачу "нової крові" на фронті, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

орки,окупанти,арміярф,рашисти

Рашисти на окупованих територіях України здійснюють "вербування добровольців" для війни проти України.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти в Донецьку почали чергову хвилю мобілізації через гостру нестачу "нової крові" на фронті. Донецьк вже майже без чоловіків тому "вербування" добровольців зведено нанівець.

Наступні в черзі "захищати молоду республіку" - новоокуповані території. Звісно ж - "добровільно", - розповів Андрющенко.

Також читайте: Ворог хоче просунутися на сході одночасно на трьох напрямках, ЗСУ відбивають атаки, - Кириленко

Окупанти в Донецьку почали чергову хвилю мобілізації через гостру нестачу нової крові на фронті, - Андрющенко 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
а вот лучше послушайте, что поет люся арестович с "хорошим русским" быковым....
это пипец, ребята!
https://youtu.be/wodcANqBs9U
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11.07.2022 16:49
+10
мальчики в трусиках "волонтерили"...., ну и.... доволонтерились.....
https://twitter.com/i/status/1546489408056135680
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11.07.2022 17:04
+7
Ойц, таки це правда!
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11.07.2022 16:54
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А шо в жнр ще є кого мобілізовувати???
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11.07.2022 16:43 Відповісти
так мясо новое постоянно подрастает. В ОРДЛО старше 18 из мужского населения никого больше не доживает
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11.07.2022 16:47 Відповісти
Странно...
Ведь Великий Вождь сказал, что "мы еще не начинали"(с).
Как же так, воевать еще не начинали, а воевать уже некому?
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11.07.2022 16:51 Відповісти
да *****...
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11.07.2022 16:55 Відповісти
мальчики в трусиках "волонтерили"...., ну и.... доволонтерились.....
https://twitter.com/i/status/1546489408056135680
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11.07.2022 17:04 Відповісти
витірани - вже і до них дішло?
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11.07.2022 16:43 Відповісти
Там вже всі гобліни знищені , а розумніші покинули Донбас , тож можливо кацапи мобілізують жінок?
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11.07.2022 16:47 Відповісти
Ось він геноцид у всій красі.... Забули изТОРію - нам її нав'язали знову...
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11.07.2022 16:48 Відповісти
а вот лучше послушайте, что поет люся арестович с "хорошим русским" быковым....
это пипец, ребята!
https://youtu.be/wodcANqBs9U
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11.07.2022 16:49 Відповісти
арестович рашист євразієць, меня дебіли розказують що люди міняються, і що він змінився з 2005ого коли з Вітренко і Дугіним врещеав НАТО НАМ НЕ НАДО))
ви вірите що ця проблядь євразійська змінилась?
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11.07.2022 16:52 Відповісти
Ойц, таки це правда!
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11.07.2022 16:54 Відповісти
Один кучерявий теж верещав з трибуни ВР у 1999 році про "краважадне НАТО" . А зараз дуже полюбив і НАТО , і Україну .
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11.07.2022 17:11 Відповісти
А один гнусавый никак понять не может, шо ему дороже - Украина или Дерьмак с руснявой сворой.
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11.07.2022 17:57 Відповісти
Так Задристович намагається перебити зашквар з Єлдаком своїм хвалебним висєром про совок.
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11.07.2022 17:06 Відповісти
Гопота 😠
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11.07.2022 18:47 Відповісти
і це кацапня ще не накацапилась - так іх фюлер казав
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11.07.2022 16:49 Відповісти
Дєд підр буіт ваівать!
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11.07.2022 16:51 Відповісти
У Бурятії приземлився літак із 150 військовослужбовцями, які розірвали контракт із Міноборони через небажання воювати далі в Україні.
Про це повідомила голова фонду 'Вільна Бурятія https://freeburyatia.taplink.ws/

Олександра Гармажапова https://www.instagram.com/buu3a/?hl=ru

https://t.me/informnapalm/10359
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11.07.2022 16:51 Відповісти
Шкода, що не здохли, що літак не розбився.
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11.07.2022 16:53 Відповісти
Бачив цей відос позавчора...
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11.07.2022 16:54 Відповісти
Випередив .. .
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11.07.2022 16:56 Відповісти
Замість дыныры буде Жыныры...женская народная республіка...
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11.07.2022 16:52 Відповісти
Кацапи шукають " свіже м'ясо " . . Бо старе , воювати вже не хоче . Навіть буряти вже зрозуміли що русня їх в Україні просто утилізує , як непотріб ..

В Бурятії вчора сів літак , який привіз близько 150 бурятів , з тих що відмовились воювати в Україні і розірвали контракти .. І це лише перша партія відмовників - повідомила Олександра Гармажапова , голова фонду " Вільна Бурятія " .
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11.07.2022 16:54 Відповісти
"Контакты для связи: позывной Тимоха"
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11.07.2022 16:55 Відповісти
Welcome to hell
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11.07.2022 16:59 Відповісти
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11.07.2022 17:28 Відповісти
А ось тепер що я казав.Дивіться ті хто зміг або хотів виїхати с окупованих територій коли могли це зробили,інші або змирилися з усім або не хочуть або ждуть ванюшек.Що ми маємо ті хто так зробив волею не волею стануть вояками окупантів.Питання чому влада в примусовому порядку не вивозить людей або не заставляє їх?Пофіг навіть до того що погорбу ! Ви розумієтє що ми поповнюємо своїми діями війська окупантів.Це мясо жинуть в першу чергу якє перемелюють щоб виявити наші позиції ми тратимо ********** і головне людські життя ! Тим самим ми продовжуємо і підпитуємо війну с тієї сторони !
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11.07.2022 17:42 Відповісти
___для бурятского населения оказываете услугу, донБассовцы. Всё у них расчитано на ПМЖ в вашем регионе. Более пригодный по климату и раЗмножению.
Лишнее звено это вы. __
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11.07.2022 19:59 Відповісти
Так-так... Спершу було мобілізовано... е-е-е... як це інтеліґентно висловитися... лаптєногих самців репродуктивного віку. Потім - самців, які з того віку вийшли. Тепер - певна річ, тих, котрі ще до того віку не дійшли. А кого далі? Лаптєногих самиць і вже без вікової диференціації?..
Гадаю, це оригінальний спосіб вирішення проблеми декацапізації територій, наразі окупованих. Головно, щоб москалі випадково не роздумали так чинити.
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12.07.2022 03:24 Відповісти
 
 