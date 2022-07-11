Ердоган провів телефонну розмову з Путіним: закликав до врегулювання ситуації в Україні та забезпечення "зернового коридору"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок обговорив телефоном із російським колегою Володимиром Путіним створення в Чорному морі коридорів для експорту зерна.

Про це повідомляє телеканал TRT World, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Турецький президент Ердоган у телефонній розмові з російським президентом Путіним обговорив (...) встановлення коридорів безпеки для експорту зерна в Чорному морі", - інформує телеканал.

Крім того, за даними TRT World, турецький і російський президенти торкнулися теми обстановки в Україні, а також ситуації в Сирії.

Зі свого боку агентство "Анадолу" повідомляє, що Ердоган під час телефонної розмови заявив, що "настав час для ООН робити кроки щодо коридорів безпеки в Чорному морі для експорту зерна".

Турецький президент також сказав про необхідність врегулювання ситуації в Україні й знову заявив про готовність Анкари "зробити все можливе", щоб сприяти цьому.

Ердоган 5 липня заявив, що Анкара спробує протягом 10 днів вирішити з Москвою та Києвом питання організації коридору для експорту зерна через порти України.

Також читайте: Ердоган про відкриття зернових коридорів: Ми намагатимемось досягти результату за 7-10 днів, інтенсифікувавши наші переговори

"Ми намагатимемося досягти результату шляхом активізації переговорів із Росією та Україною за тиждень або за 10 днів", - наводить видання "Сабах" слова Ердогана, сказані на пресконференції з прем'єром Італії Маріо Драгі в Анкарі.

Водночас Ердоган зазначив, що сама Туреччина не має проблем із постачанням зерна.

Раніше глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу заявив, що проблему створення безпечного коридору для вивезення збіжжя з України необхідно вирішувати з дотриманням інтересів і Москви, і Києва. Він повідомив, що обговорюють механізм створення "зернового коридору" в Чорному морі за участю ООН, Росії, України і Туреччини.