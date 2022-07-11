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Ердоган провів телефонну розмову з Путіним: закликав до врегулювання ситуації в Україні та забезпечення "зернового коридору"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ердоган,путін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок обговорив телефоном із російським колегою Володимиром Путіним створення в Чорному морі коридорів для експорту зерна.

Про це повідомляє телеканал TRT World, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Турецький президент Ердоган у телефонній розмові з російським президентом Путіним обговорив (...) встановлення коридорів безпеки для експорту зерна в Чорному морі", - інформує телеканал.

Крім того, за даними TRT World, турецький і російський президенти торкнулися теми обстановки в Україні, а також ситуації в Сирії.

Зі свого боку агентство "Анадолу" повідомляє, що Ердоган під час телефонної розмови заявив, що "настав час для ООН робити кроки щодо коридорів безпеки в Чорному морі для експорту зерна".

Турецький президент також сказав про необхідність врегулювання ситуації в Україні й знову заявив про готовність Анкари "зробити все можливе", щоб сприяти цьому.

Ердоган 5 липня заявив, що Анкара спробує протягом 10 днів вирішити з Москвою та Києвом питання організації коридору для експорту зерна через порти України.

Також читайте: Ердоган про відкриття зернових коридорів: Ми намагатимемось досягти результату за 7-10 днів, інтенсифікувавши наші переговори

"Ми намагатимемося досягти результату шляхом активізації переговорів із Росією та Україною за тиждень або за 10 днів", - наводить видання "Сабах" слова Ердогана, сказані на пресконференції з прем'єром Італії Маріо Драгі в Анкарі.

Водночас Ердоган зазначив, що сама Туреччина не має проблем із постачанням зерна.

Раніше глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу заявив, що проблему створення безпечного коридору для вивезення збіжжя з України необхідно вирішувати з дотриманням інтересів і Москви, і Києва. Він повідомив, що обговорюють механізм створення "зернового коридору" в Чорному морі за участю ООН, Росії, України і Туреччини.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Турки-припиніт купувати у кацапів крадене українське зерно,бо ви вже є співучасниками злочину...
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11.07.2022 16:55
+6
Невже Єрдоган із ху@ лом будуть разом дерибанити украінське зерно?
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11.07.2022 16:55
+6
Так эти твари так хотят голод устроить, что поля с пшеницей выпаливают на корню в Украине.
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11.07.2022 16:57
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Йому те врегулювання до біса, щоб імперію відновить потрібно щоб НКВД-імперія впала... Саме тому байрактарі як гарячі пирожки....

Українці спутники робили а свою зброю зась?....

З глуздом щось не так(
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11.07.2022 16:53 Відповісти
А при чому рашка до українського зерна? Хай тоді Україна долучається до експорту рашкіних нафти і газу.
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11.07.2022 17:04 Відповісти
Уже, труба-то через кого идет..
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11.07.2022 17:12 Відповісти
Турки-припиніт купувати у кацапів крадене українське зерно,бо ви вже є співучасниками злочину...
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11.07.2022 16:55 Відповісти
Невже Єрдоган із ху@ лом будуть разом дерибанити украінське зерно?
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11.07.2022 16:55 Відповісти
А що це не доконаний факт?
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11.07.2022 16:56 Відповісти
Так эти твари так хотят голод устроить, что поля с пшеницей выпаливают на корню в Украине.
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11.07.2022 16:57 Відповісти
давно пора, у нас и памятники голодомору обновили. Дегенератьі, которьіе вместо оборонки делали памятники и дороги вдруг опомнились))
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11.07.2022 17:26 Відповісти
не вірю ні одному, а тим більше касапу *****
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11.07.2022 16:58 Відповісти
Який зерновий коридор? Ці дятлі чули про морське страхування вантажів? Ніхто такі перевезення не страхуватиме.
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11.07.2022 17:01 Відповісти
цей ердоган якийсь мутний, чи може тупий?
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11.07.2022 17:02 Відповісти
у него просто в интересах, наверное, все-таки сначала Турция. Никто ж не заставлял зеленое чмо дороги делать, само решило. При том что в стране памятники голодомору тоже недавно обновили - НО ЗАЧЕМ? Дебилам, коими является большая чатсь населения, памятники ничего в голове не шевелят. Сделали памятники голодомору и дороги, в то время когда надо біло заниматься оборонкой... А зачем тогда памятники? Чтобі жлобам біло где сфоткаться? ну ок. Вот еще с трупами в мариуполе можно фоткаться, и в разрушенной Буче и Ирпене. Всем же ***** на причині, ужасают только последствия)))
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11.07.2022 17:29 Відповісти
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11.07.2022 17:03 Відповісти
як у нашу славну Україну прибули зелені партакі.
так і почався срач.
навіть турки стали кацапами.
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11.07.2022 17:04 Відповісти
Експорт. Рашисти можуть спалити весь новий урожай. Може, спершу держава викупить те, що є, і створить резерв, а вже потім експорт?!
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11.07.2022 17:05 Відповісти
А вже був випадок коли Зе вивіз велику кількість збіжжя (зерна) з Держрезерву України на продаж, чи не для цього були зняти мінні загородження на Чонгарі.
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11.07.2022 17:11 Відповісти
тільки в обмін н а зброю
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11.07.2022 17:14 Відповісти
Эдик, регулировать ты будешь своей жене. А впаривать нам *минск-3* под видом зеленых коридоров для вывоза зерна ищи лохов в другой стране
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11.07.2022 17:14 Відповісти
И вашим и нашим. Ничего нового.
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11.07.2022 17:17 Відповісти
Із серії «Ало, ало, прекрасная маркиза»
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11.07.2022 17:19 Відповісти
Помидорыч скурвился, краденым зерном барыжит, нет ему веры.
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11.07.2022 17:19 Відповісти
"проблему створення безпечного коридору для вивезення збіжжя з України необхідно вирішувати з дотриманням інтересів і Москви, і Києва"

Какие у москвы интересы в Одессе? Или деньги не пахнут, даже когда вымазаны в крови?
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11.07.2022 17:27 Відповісти
Эрдоган знает как разговаривать кацапами, Турки воткнуть нож кремлевскому дьяволу в сердце 🔥
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11.07.2022 17:53 Відповісти
Пердоган - що проблему створення безпечного коридору для вивезення збіжжя з України необхідно вирішувати з дотриманням інтересів і Москви, і Києва. - накуй за рашистським кораблем.Турок- прорашистський холуй
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11.07.2022 18:01 Відповісти
В нас є час до 25 щоб потопити флот раші тож хлопці не марнуєм час і до роботи
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11.07.2022 19:38 Відповісти
 
 