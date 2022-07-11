Своєчасне призначення глави САП є важливим для зміцнення антикорупційних інституцій України, - посли G7

Посли країн "Великої сімки" нагадали про важливість своєчасного призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це вони повідомили у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Як ми обговорили з Віцепрем’єр-міністром Ольгою Стефанішиною 7 липня, посли G7 повторюють, що своєчасне призначення керівника САП є критично важливим для зміцнення антикорупційних інституцій України", - йдеться в повідомленні.

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