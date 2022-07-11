Своєчасне призначення глави САП є важливим для зміцнення антикорупційних інституцій України, - посли G7
Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Посли країн "Великої сімки" нагадали про важливість своєчасного призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про це вони повідомили у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Як ми обговорили з Віцепрем’єр-міністром Ольгою Стефанішиною 7 липня, посли G7 повторюють, що своєчасне призначення керівника САП є критично важливим для зміцнення антикорупційних інституцій України", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+22 Leshek
показати весь коментар11.07.2022 17:24
+20 Hobby Programming
показати весь коментар11.07.2022 17:28
+18 Bird Jackdaw
показати весь коментар11.07.2022 17:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Реакція Ze-кварталу: 🙈🙉🙊🤡
Який блокує конкурси САП та НАБУ. І дає привід Заходу міркувати, чи варто підтримувати Україну далі.
Куди б ситуація з заявами Спартц не розвивалася далі - ми можемо отримати проблеми з постачанням зброї.
ЗЄбіли не в курсі про що їм каже весь цивілізований світ.