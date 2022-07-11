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Своєчасне призначення глави САП є важливим для зміцнення антикорупційних інституцій України, - посли G7

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

прокуратура

Посли країн "Великої сімки" нагадали про важливість своєчасного призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це вони повідомили у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Як ми обговорили з Віцепрем’єр-міністром Ольгою Стефанішиною 7 липня, посли G7 повторюють, що своєчасне призначення керівника САП є критично важливим для зміцнення антикорупційних інституцій України", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Замість призначення обраного глави САП, Банкова намагається проштовхнути на цю посаду заступника генпрокурора Симоненка, - юрист Костецький

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Давайте сбросимся и купим Зеленскому слуховой аппарат, похоже у него проблемы со слухом.
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11.07.2022 17:24
+20
Звичайно друге. Йому пох на Україну, він її ще в Омані продав. Вони ж в усіх бабок набрали мішками, а коли прийшов час виконувати зобов'язання - почали петляти. Не здивуюся якщо і війна через це.
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11.07.2022 17:28
+18
Зеля зараз на ізмєнє!В ного зараз два вибора або відсторонити Дєрмака і призначила керівника САП або поставити Україну під екзистенційний ризик
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11.07.2022 17:26
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Давайте сбросимся и купим Зеленскому слуховой аппарат, похоже у него проблемы со слухом.
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11.07.2022 17:24 Відповісти
Легше вбити
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11.07.2022 17:25 Відповісти
ще одного єрмака шукає на САП
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11.07.2022 17:25 Відповісти
Та ні, схоже, не зі слухом проблеми, а значно глибше - он членом по піано без нот грав, значить, слух є. Тут з мізками щось, може, дуже розумний
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11.07.2022 17:35 Відповісти
Такі розлади слуху лікуються тільки ампутацією голови.
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11.07.2022 19:45 Відповісти
Зеля зараз на ізмєнє!В ного зараз два вибора або відсторонити Дєрмака і призначила керівника САП або поставити Україну під екзистенційний ризик
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11.07.2022 17:26 Відповісти
Звичайно друге. Йому пох на Україну, він її ще в Омані продав. Вони ж в усіх бабок набрали мішками, а коли прийшов час виконувати зобов'язання - почали петляти. Не здивуюся якщо і війна через це.
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11.07.2022 17:28 Відповісти
Так ніби і не в єрмаку справа, а усьоно навсього у його раднику татарову, нє?
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11.07.2022 17:37 Відповісти
Ні. Саме в Єрмаку. Татаров - то вже наслідки.
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11.07.2022 19:46 Відповісти
Как говорят нам журналисты, которые кормятся с ОПы это расскалывание общества и работа на Кремль. Зачем вам то САП? Нормально же всё.
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11.07.2022 17:28 Відповісти
росагенты эти G7, не иначе..., потому что хотят все испортить...
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11.07.2022 17:30 Відповісти
Ага,фаза информационной войны,котораю ведет раха
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11.07.2022 17:53 Відповісти
Своєчасне призначення глави САП є важливим для зміцнення антикорупційних інституцій України, - посли G7

Реакція Ze-кварталу: 🙈🙉🙊🤡
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11.07.2022 17:28 Відповісти
прст не все осознают, насколько в єтой стране все гнилое и ненастоящее)
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11.07.2022 17:49 Відповісти
На фото - препіЗЄдент Зеленський вітається з заступником д`Єрмака Татаровим.
Який блокує конкурси САП та НАБУ. І дає привід Заходу міркувати, чи варто підтримувати Україну далі.
Куди б ситуація з заявами Спартц не розвивалася далі - ми можемо отримати проблеми з постачанням зброї.
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11.07.2022 17:33 Відповісти
хахахахахахахахаха
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11.07.2022 17:33 Відповісти
Сап - це вигадка порошенко, яка буде заважати боротися з корупцією!
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11.07.2022 17:36 Відповісти
Насправді, так - кожен суддя міг би розглядати корупційні справи. Для цього достатньо було внести зміни до процесуального кодексу. І привіт портнову, який цей кодекс скліпав, ****
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11.07.2022 17:41 Відповісти
Ты хоть бы у дядюшки Гугла спросил, шо такое САП, прежде чем балаболить )))))
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11.07.2022 21:09 Відповісти
Корупція - це теж вигадка.
ЗЄбіли не в курсі про що їм каже весь цивілізований світ.
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11.07.2022 19:48 Відповісти
Та ты шо? 😱
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11.07.2022 21:04 Відповісти
Своєчасне призначення глави САП вже давно про№бане.
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11.07.2022 17:37 Відповісти
Нашему дебилу покуй.Его цель-просрать Украину.73% идиотов говорят,что презерватива во время войны не меняют,удачи Вам и спазиба за этого резинового штопаного
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11.07.2022 17:41 Відповісти
Шось мені здається - оці кловуни із жОПи таки хочуть хоч тушкою хоч кабанчиком протягнути свого "ручного" кандидата і сказати західним партнерам: ось бачите - ми таки призначили антикорупційного прокурвора - як ви й просили!😜 А те шо поза конкурсом - ну то таке.. то такі "абстаятільства", вайна-майна..🤡 І ті партнери такі в повному @***, подивляться на те бл&дство - і скажуть: ну тоді розбирайтесь якось із ****** самі, бо в нас також "абстаятєльства": інфляція, скочуємось в рецесію, ну і "ваапще".. хай тепер із вами ваші виборці розбираються!
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11.07.2022 17:43 Відповісти
Як ми тролимо Зелю, а прийдуть слідуючі вибори і всі проголосують за цього жидка.
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11.07.2022 17:46 Відповісти
Каламойші і його дєрьмакам це не вигідно, тому не на часі.
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11.07.2022 17:49 Відповісти
То для світу важливо призначити спецпрокурора, щоб не було корупції, а для Вови і Бені головні цінності дєрмак і татаров.
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11.07.2022 18:14 Відповісти
Доведеться зелену гниду за яйця витягувати з телемарафону.
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11.07.2022 19:05 Відповісти
 
 