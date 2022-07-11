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Варто дозволити Україні бити по військових об'єктах в РФ, Білорусі та окупованому Криму, - радник Конгресу США Массаро

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

хімарс

Старший радник Конгресу США Пол Массаро запропонував дозволити Україні завдавати ударів по територіям Росії, окупованого Криму і Білорусі з метою знищення військових об'єктів.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Україні необхідно дозволити завдавати ударів по військових об'єктах в окупованій Білорусі, окупованому Криму та Росії", - зазначив він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+67
Полу Массаро за здоровий глузд-респект...
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11.07.2022 17:57
+42
Здоровий глузд потихеньку прокладає собі дорогу.
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11.07.2022 17:58
+40
Безумовно , адже відсутність ударів по білоруським і россійсьуим фашистам дає їм іллюзію вседозволеності і правоти
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11.07.2022 17:58
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Полу Массаро за здоровий глузд-респект...
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11.07.2022 17:57 Відповісти
Велика вірогідність що ці слова - лишень торги.
Конгресс, знаєте, не український та не американський...
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11.07.2022 18:11 Відповісти
Параллельно с "варто" нужнО еще и чем. Наши зеленые уродцы проср@ли все на свете и мы остались с голым задом. Так что одновременно с нужно еще и снаряды слать в немереных количествах.
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11.07.2022 17:58 Відповісти
snarjadi uzhe estj uzhe v Luganske "otmetilis"
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11.07.2022 18:02 Відповісти
Этого мало. Там реальна нужно до ху...сконечности.
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11.07.2022 20:07 Відповісти
tut delo v drugom - rusnja nemozhe ih sbitj - ves vatny "pablik" vizzhit ot "schastja" - parasha ostalas bez PVO....itd
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11.07.2022 22:35 Відповісти
Здоровий глузд потихеньку прокладає собі дорогу.
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11.07.2022 17:58 Відповісти
Що значить дозволити?
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11.07.2022 17:58 Відповісти
Все дуже просто: якщо почнемо стріляти, перестануть постачати зброю.
А власною, особливо не постріляєш.
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11.07.2022 18:02 Відповісти
дозволити використовувати американську зброю
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11.07.2022 18:03 Відповісти
теж захарило
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11.07.2022 21:56 Відповісти
это дело.
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11.07.2022 17:58 Відповісти
Безумовно , адже відсутність ударів по білоруським і россійсьуим фашистам дає їм іллюзію вседозволеності і правоти
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11.07.2022 17:58 Відповісти
причем вчера и немедленно...
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11.07.2022 18:00 Відповісти
Оце вже гарна новина. Думаю, що це початок, та пояснення передачі Україні ракет середньої (для початку) дальньості дії. Так шо моZZковитам на моZZковії по-любому - "а нас-то за что?"
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11.07.2022 18:00 Відповісти
Ще й як варто! А ще б залучити до таких ударів НАТО!
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11.07.2022 18:02 Відповісти
Нарешті хоть наважилися озвучити те що давно має робитися.
На кожен приліт з рашкостану має бути адекватна відповідь - тільки так і ніяк інакше.
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11.07.2022 18:02 Відповісти
На сьогодні у нас 4 Хаймарси і 4 М270. Експерти стверджують що потреба в цих системах, щоб досягти парітету з ереф, 100 одиниць. А щоб бити по аеродромах та базах на рашці треба ще і ракети АТАКМ. Правильна у мене інформація?
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11.07.2022 18:03 Відповісти
Жданов предположил что и 50 будет достаточно. А так - ничего лишним не будет...
Тут более вопрос почему свои разработки тормозят...
Но это опять вопрос "зрады"...
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11.07.2022 18:06 Відповісти
Від 50 ти.
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11.07.2022 18:14 Відповісти
Tehniku dajut po mere padgatovki personala , paetamu zadavaja vapros o kalichestve , ninada fantazirovatj !
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11.07.2022 18:22 Відповісти
У США HIMARS всього 417 шт. Вони так просто не можуть віддати їх із своїх військових підрозділів. БК до них ще можуть, а ось самі пу навряд. Це стосується будь-якої важкої зброї (в тч.М270). Ті HIMARS що нам дають, можливо навіть із "замовлених" для Польщі, які встигли виготовити для них.
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11.07.2022 18:26 Відповісти
12
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11.07.2022 18:27 Відповісти
На 8 липня інформація із Пентагону ТВЕРДО ОБІЦЯНО https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3088006/fact-sheet-on-us-security-assistance-to-ukraine/. Для мене, невійськової людини, цей перелік ні про що. Але маю жагуче бажання щоб там усе палало та перетворилось на попіл. Хоч і звучить принизливо "дозволити", але на сьогодні Україна цілком залежна. Тим більше що Байден пальчиком зробив "NO-NO!"
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11.07.2022 20:11 Відповісти
А чего по окупированному крыму мы не имеем право стрелять без разрешения США? Кто то ставит под сомнение что крым украинский?
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11.07.2022 18:03 Відповісти
Потому что Белый дом выжимает сцепление плавно.
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11.07.2022 18:12 Відповісти
Не маємо права бо нічим.
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11.07.2022 18:46 Відповісти
насчет ударов по Крыму, как раз союзники ничего против не имеет....
Но основная проблема то, что нечем бить....
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11.07.2022 20:23 Відповісти
*** СКОЛЬКО ЕЩЕ ДЕБИЛОВ В МИРЕ
А ЧТО \\\ЛЯДЬ КРЫМ ПО МНЕНИЮ США --ЭТО НЕ УКРАИНА*!? МЫ ЕЩЕ ДОЛЖНЫ СПРАШИВАТЬ РАЗРЕШИЯ*** ГЕТЬ Е\\\НУЛИСЬ СМОТРЮ В АМЕРИКЕ ДА И ЕВРОПЕ...
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11.07.2022 18:04 Відповісти
Результат про який говорили ще в 90-ті: суб'єкт міжнародної політики чи об'єкт...
Ми як нація не окріпли тому що буде далі знають павліки морозови та їх начальники.
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11.07.2022 18:09 Відповісти
Было бы у нас собственное оружие и боеприпасы, мы бы ни у кого разрешения не спрашивали. А так, сражаясь чужим оружием - приходится терпеть ограничения.
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11.07.2022 18:18 Відповісти
Золоті слова!
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11.07.2022 18:04 Відповісти
Читаємо "між рядків": цей американський дядько має на увазі постачання найближчим часом до України ракет Atacms із дальністю враження до 300 км. Це є наслідком того що наші ЗСУ довели що вміють МАКСИМАЛЬНО ефективно використовувати системи MLRS, і тепер їм можна надати більш далекобійні засоби до цих систем.
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11.07.2022 18:04 Відповісти
так уже. (см. расстояние до Луганска по карте)
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11.07.2022 18:06 Відповісти
Є у списку? https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3088006/fact-sheet-on-us-security-assistance-to-ukraine/
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11.07.2022 20:14 Відповісти
это список для ГРУ. Переводчики у них есть.
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11.07.2022 22:01 Відповісти
есть пару-тройку целей\складов в направлении белгорода. Ибо ******* уже.
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11.07.2022 18:05 Відповісти
Ну, з кацапією та білокацапією то ще можна із західного переляку зрозуміти.
А з якого хіба в нас "заборона" бити по Криму? Крим - це Україна
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11.07.2022 18:07 Відповісти
Сам факт, что такие речи высокопоставленных людей попадают в массы, уже есть хорошо. Есть все шансы, что запрет на применение американских систем по свинарнику будет снят.
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11.07.2022 18:08 Відповісти
Ок.
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11.07.2022 18:08 Відповісти
Прощай Крымский мост !
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11.07.2022 18:08 Відповісти
Певно, з'ясували, що путінські нуклеари давно стухли або зогнили.
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11.07.2022 18:10 Відповісти
А що США вважа територію Криму російською?
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11.07.2022 18:13 Відповісти
В США вважають, що звільнення Криму поки-що не на часі, тобто зарано про це розмовляти. Кожному овочу свій час...
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11.07.2022 18:33 Відповісти
Всі крім головнокомандуючого, ОП, генералісімуса Безуглої - рішуче ЗА!!!
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11.07.2022 18:25 Відповісти
у гринпоца кишка тонка.....
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11.07.2022 18:26 Відповісти
шо значит по Крыму??? Крым это Украина, что хотим на своей территории, то и делаем!
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11.07.2022 18:25 Відповісти
в принципе,если ввалить по военным объектам *********,то дальше сами бялорусы снесут Луку и режим...
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11.07.2022 18:25 Відповісти
Не снесут. Во-первых, в белорусской области очень сильные антиукраинские настроения.
Во-вторых, населенийце здесь полностью устраивает оккупация, лижут пятки кацапне с превеликой радостью даже те, кто был против таракана в 2020.
Чтобы сделать из белорусской области нормальную страну, надо процентов 60 населенийца отправлять в родную говень. Кого ножками, кого рефрижератором.
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11.07.2022 18:31 Відповісти
Пффф хто? Ті сцикуни тільки раді коли їм крадені труси везуть
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11.07.2022 18:46 Відповісти
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11.07.2022 18:39 Відповісти
то что запад тормозит с ударами по белорусии росии и крыму
вполне понятно
но я сомневаюсь что в нашей верхушке есть стальные яйца
что б эти удары нанести
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11.07.2022 18:39 Відповісти
Джонсон давно казав навіть не про якийсь дозвіл, а про невід'ємне право українців мочити агресора на його території.
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11.07.2022 18:46 Відповісти
verno, - reciprocity na angeljskom tomu nazva.
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11.07.2022 20:55 Відповісти
Чому Ви всі так впевнені що зелька може заборонити щось робити Залужному у військовому плані? Тим більше їх зараз відволікти від втручання у війну наїздом на єрмака
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11.07.2022 18:48 Відповісти
Нарешті, дуже слушна думка. Але це не про боневтіка, бо це сцикло ще те!!!
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11.07.2022 18:49 Відповісти
Давно пора. Если на то пошло , штаты сами могут выбирать для этого цели. А наши хлопцi по цiм цiлям вiдпрацюють. Головне зброя. Багато зброi.
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11.07.2022 18:50 Відповісти
Ні, головне розум, зброю використовувати з розумом.
Взяти кацапів - у них тої зброї хоч греблю гати і горить вона гарно, і літаки збиваються теж непогано. Були б це американські F 16, то хрін були б такі цифри у більш ніж 200 збитих
літаків. Захід воює по розуму.
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11.07.2022 19:15 Відповісти
по количеству хаймерсов пишут разные цифры
раньше я тоже предположил минимально 50-70шт
сейчас посмотрев как работает система нам нужно
минимум 25-35шт и нормально 50-70 шт
просто правильно нужно их использовать хаймерсы высокоточное оружие
и пулять куда попало не стоит
для хамейрсов основные цели базы склады логистика артилерия дальнобойная
и преимущество руських в артилерии можна помножить на ноль
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11.07.2022 18:53 Відповісти
Дозволити... нам... це якийсь сюр. Уявіть, вас бьють на вулиці, але громадяни стали в коло і кажуть, може дозволимо жертві давати здачі бугаю?
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11.07.2022 18:54 Відповісти
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11.07.2022 18:57 Відповісти
Ну добре там по рашці й білорашці - хоча теж маєчня, якщо замислитись - що нібито це "заборонено", якого х** вибачайте, по нам б'ють, а ми не можемо відповідати тим же, ми типу другого сорту чи як? А от по окупованому Криму це взагалі нонсенс - який ***** дозвіл?? А якщо завтра і по всім свіжезахопленим територіям рашисти проведуть свої "референдуми" - що теж треба бути відмовитись назавжди?! Ви що там білини об'їлися: терористи з фашистськими нахилами захоплюють територію, роблять тактику спаленої землі - а потоім роблять імітацію демократії - і легалізовуються, ТАК у вас виходить?
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11.07.2022 19:00 Відповісти
Дадут,но попозже
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11.07.2022 19:00 Відповісти
поки один сказав, за ним другий, для порядку в себе посперечаються - потім приймуть рішення "надати ракети". Так робиться американська політика: жаба вариться поступовим підняттям температури води аж до кипіння.
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11.07.2022 19:08 Відповісти
Та ні не надо - хай і надалі по Харкову з Бєлгорода луплять як сьогодні 10 Смєрчєй по Французьскому бульвару....
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11.07.2022 19:12 Відповісти
Найближчим часом варто досягти ураження виключно військових обєктів до 300 км вглиб **********. Цього більш ніж досить щоб зупинити наступальний потенціал кацапів. В ідеалі, безумовно, вражати такі обєкти до Уралу. І це буде зроблено!!! Зараз мета - ураження складів та військових оєктів за 100 км. від кордону України. Це вже дозволить почати наступ.
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11.07.2022 19:33 Відповісти
поважаю цього чоловіка він має рацію
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11.07.2022 19:42 Відповісти
А как же насчет того, что мы не террористы, мы только обороняемся? Америка уже хочет сделать нас террористами? Не, пускай нас бьют, а мы будем только защищаться. Парашу нельзя трогать, путлер обидится....
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11.07.2022 19:43 Відповісти
Давно пора, иначе какой смысл в "игре в одни ворота"
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11.07.2022 19:49 Відповісти
А хто казав, що заборонено ? Зеля ?
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11.07.2022 20:28 Відповісти
Только так!,не иначе!
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11.07.2022 21:38 Відповісти
 
 