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Варто дозволити Україні бити по військових об'єктах в РФ, Білорусі та окупованому Криму, - радник Конгресу США Массаро
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Старший радник Конгресу США Пол Массаро запропонував дозволити Україні завдавати ударів по територіям Росії, окупованого Криму і Білорусі з метою знищення військових об'єктів.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Україні необхідно дозволити завдавати ударів по військових об'єктах в окупованій Білорусі, окупованому Криму та Росії", - зазначив він.
Топ коментарі
+67 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар11.07.2022 17:57
+42 IgorYakovlevich
показати весь коментар11.07.2022 17:58
+40 Autorare Autorare
показати весь коментар11.07.2022 17:58
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Будь ласка, зачекайте...
Конгресс, знаєте, не український та не американський...
А власною, особливо не постріляєш.
На кожен приліт з рашкостану має бути адекватна відповідь - тільки так і ніяк інакше.
Тут более вопрос почему свои разработки тормозят...
Но это опять вопрос "зрады"...
Но основная проблема то, что нечем бить....
А ЧТО \\\ЛЯДЬ КРЫМ ПО МНЕНИЮ США --ЭТО НЕ УКРАИНА*!? МЫ ЕЩЕ ДОЛЖНЫ СПРАШИВАТЬ РАЗРЕШИЯ*** ГЕТЬ Е\\\НУЛИСЬ СМОТРЮ В АМЕРИКЕ ДА И ЕВРОПЕ...
Ми як нація не окріпли тому що буде далі знають павліки морозови та їх начальники.
А з якого хіба в нас "заборона" бити по Криму? Крим - це Україна
Во-вторых, населенийце здесь полностью устраивает оккупация, лижут пятки кацапне с превеликой радостью даже те, кто был против таракана в 2020.
Чтобы сделать из белорусской области нормальную страну, надо процентов 60 населенийца отправлять в родную говень. Кого ножками, кого рефрижератором.
вполне понятно
но я сомневаюсь что в нашей верхушке есть стальные яйца
что б эти удары нанести
Взяти кацапів - у них тої зброї хоч греблю гати і горить вона гарно, і літаки збиваються теж непогано. Були б це американські F 16, то хрін були б такі цифри у більш ніж 200 збитих
літаків. Захід воює по розуму.
раньше я тоже предположил минимально 50-70шт
сейчас посмотрев как работает система нам нужно
минимум 25-35шт и нормально 50-70 шт
просто правильно нужно их использовать хаймерсы высокоточное оружие
и пулять куда попало не стоит
для хамейрсов основные цели базы склады логистика артилерия дальнобойная
и преимущество руських в артилерии можна помножить на ноль