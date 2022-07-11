Варто дозволити Україні бити по військових об'єктах в РФ, Білорусі та окупованому Криму, - радник Конгресу США Массаро

Старший радник Конгресу США Пол Массаро запропонував дозволити Україні завдавати ударів по територіям Росії, окупованого Криму і Білорусі з метою знищення військових об'єктів.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Україні необхідно дозволити завдавати ударів по військових об'єктах в окупованій Білорусі, окупованому Криму та Росії", - зазначив він.

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