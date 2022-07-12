ЗСУ та HIMARS зупинили наступ ЗС РФ: війна стає позиційною | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Сьогодні, 11 липня о 19:00, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі каналу "Бутусов плюс" проаналізує, як ЗСУ та HIMARS зупинили наступ ЗС РФ і чи стає війна позиційною.

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