Турбіна для "Північного потоку": МЗС викликало канадського дипломата і заявило, що таке рішення підриває євроатлантичну єдність

Міністерство закордонних справ України висловило тимчасовому повіреному у справах Канади в Україні розчарування у зв’язку з рішенням канадського уряду повернути у Німеччину газову турбіну для Nord Stream.

Про це йдеться у коментарі зовнішньополітичного відомства, повідомляє Цензор.НЕТ.

"11 липня до Міністерства закордонних справ України було запрошено тимчасового повіреного у справах Канади в Україні, якому було висловлено розчарування української сторони у зв’язку з рішенням уряду Канади видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Energy Canada турбін Північного потоку-1.

Канадську сторону було закликано переглянути це рішення, яке підриває євроатлантичну єдність в застосуванні міжнародного санкційного режиму щодо РФ, а також створює підґрунтя для того, щоб Росія і далі використовувала енергетику як гібридну зброю проти Європи", - заявили у МЗС.

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Як повідомлялося, уряд Канади вирішив повернути Німеччині відремонтовану газову турбіну, що використовувалася в системі трубопроводу Nord Stream. Рішення було прийнято попри заперечення уряду України, а також української діаспори в Канаді, які наголошували, що повернення турбіни підірве режим санкцій. У суботу міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що тимчасовий дозвіл на експорт був виданий після тривалих обговорень з європейськими союзниками, а також з Міжнародним енергетичним агентством.