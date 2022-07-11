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Турбіна для "Північного потоку": МЗС викликало канадського дипломата і заявило, що таке рішення підриває євроатлантичну єдність

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

мзс

Міністерство закордонних справ України висловило тимчасовому повіреному у справах Канади в Україні розчарування у зв’язку з рішенням канадського уряду повернути у Німеччину газову турбіну для Nord Stream.

Про це йдеться у коментарі зовнішньополітичного відомства, повідомляє Цензор.НЕТ.

"11 липня до Міністерства закордонних справ України було запрошено тимчасового повіреного у справах Канади в Україні, якому було висловлено розчарування української сторони у зв’язку з рішенням уряду Канади видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Energy Canada турбін Північного потоку-1.

Канадську сторону було закликано переглянути це рішення, яке підриває євроатлантичну єдність в застосуванні міжнародного санкційного режиму щодо РФ, а також створює підґрунтя для того, щоб Росія і далі використовувала енергетику як гібридну зброю проти Європи", - заявили у МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія про передачу Канадою турбіни для "Північного потоку": Санкції ЄС проти РФ не поширюються на обладнання і технології для транспортування газу

Як повідомлялося, уряд Канади вирішив повернути Німеччині відремонтовану газову турбіну, що використовувалася в системі трубопроводу Nord Stream. Рішення було прийнято попри заперечення уряду України, а також української діаспори в Канаді, які наголошували, що повернення турбіни підірве режим санкцій. У суботу міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що тимчасовий дозвіл на експорт був виданий після тривалих обговорень з європейськими союзниками, а також з Міжнародним енергетичним агентством.
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Топ коментарі
+21
Ти дивись яке грізне наше МЗС. А як литовці просили не купувати білоруську електроенергію і навіть їх Президент прихїзджав і виступав у Верховній Раді, то що йому Володя і арахамія сказали? А російське вугілля брав Беня, а наші шахти закривав, то де було таке грізне МЗС? Чи це так потрібно підняти білу піну, щоб забулися за дєрмака?
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11.07.2022 18:11
+17
Це що, нова вказівка єрмака - пересрати відносини з партнерами?
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11.07.2022 18:21
+10
Канада - наш друг, у щирості якого (з кількох причин) ми не сумніваємось. Думаю, що в цій історії з турбіною були певні юридичні моменти, на яких зіграли німці в унісон із запоребриком.
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11.07.2022 18:12
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Ти дивись яке грізне наше МЗС. А як литовці просили не купувати білоруську електроенергію і навіть їх Президент прихїзджав і виступав у Верховній Раді, то що йому Володя і арахамія сказали? А російське вугілля брав Беня, а наші шахти закривав, то де було таке грізне МЗС? Чи це так потрібно підняти білу піну, щоб забулися за дєрмака?
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11.07.2022 18:11 Відповісти
Канада - наш друг, у щирості якого (з кількох причин) ми не сумніваємось. Думаю, що в цій історії з турбіною були певні юридичні моменти, на яких зіграли німці в унісон із запоребриком.
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11.07.2022 18:12 Відповісти
Що за танці від ОП? Канада взяла за контрактом для ремонту турбіну німецької компанії для перекачувальної станції, яка встановлена у підрозділі "Газпрому" в Німеччині і служить німцям, а може й іншим країнам. У чому сир-бор, щоб не дати німцям газу, німеччина діє в пакеті санкцій ЄС, коли не повне припинення газопостачання, то для чого робити німцям (не москалям) каверзи. А потім нарікаємо, чому Шольц зволікає з поставками. Що самі хитродупі хочуть бути в ОП, а яка же з герусовими правками, як тріщав енергоатом через "СН", Ко і білоруську електроенергію, як гади кинули державне підприємство на кілька мільярдів задля шкурних питань Ко. Так міжнародна політика не ведеться. Підрив довіри - це така хрень, що нічим не зарадиш, а ОП стільки наколотили відсутністю мізків та стратегії, що аж зашкалює і це добре усвідомлюють і в Європі, і в США і в Канаді. На мій погляд, може й помилковий , але кожен має право на свою думку, що "стратеги" ОП таки взяли курс на те щоб з усіма порвати нормальні стосунки. Але чи це від тупості чи цілеспрямованої гри впливів ерефії і її агентури, це треба розібратись....
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11.07.2022 19:09 Відповісти
Це що, нова вказівка єрмака - пересрати відносини з партнерами?
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11.07.2022 18:21 Відповісти
Все так - пересрати відношення з Канадою, та, знову ж таки, відволікти увагу від самого дерьмака.
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11.07.2022 18:35 Відповісти
Еле еле отошли от скандала с Германией, а тут и Канада подоспела. И Напольончик решил воевать берег Черного моря.
Ермаку кажись не успевают премии в Москве выписывать!
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11.07.2022 21:03 Відповісти
В останній час наше МЗС щось забагато базікає лишнього!
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11.07.2022 18:28 Відповісти
МЗС д"Ермака продовжує деградувати.. дебіли, блін..
ну а голоМний тріпломат мовчить, як риба о лЬод, бо дупля не відбиває.. заочник папін..(
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11.07.2022 18:29 Відповісти
так, як підриває євроаталнтичну єдність дєрьмак, так її не здатен підірвати ніхто!!! оце б добре було б затямити нашому мзс!!!
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11.07.2022 18:31 Відповісти
Саботування політичним керівництвом України співпраці з важливими для виживання держави Україна, Західними дружніми країнами, не зупиняється.
У чому МЗУ звинувачує Канаду?
Уряд Канади прийняв рішення дозволити транспортування обладнання з теренів Канади до держави Німеччина, котра не знаходиться під санкціями.
Які юридичні обґрунтування для заборони цього може вжити Канада?
Питання дотримання чи не дотримання санкцій адресуйте до німецького уряду, після того передасть чи ні він цю турбіну москалям.

Спостерігаючи з відстані за українським суспільством, приходиш до висновку що найнебезпечніший ворог йому є воно саме.
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11.07.2022 18:42 Відповісти
Якщо Європа буде без газу то настане ще глибша криза і тоді їм зе меньше захочется допомагати Україні, банальнт бабок не буде вистачати. Європа буде думати про своїх громадян. Європа не готова бути без рос газу, накриється їхня економіка і разом з нею й Україна.
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11.07.2022 18:42 Відповісти
сами качают свинячий газ во время война, а на канаду тявкают
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11.07.2022 18:46 Відповісти
ЕС вже сказали, що обладнання для постачання газу не підпадає під санкції. Нахіба цей цирк?
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11.07.2022 18:53 Відповісти
єрмакобидлоття.
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11.07.2022 18:55 Відповісти
Я не понимаю , а юзать ГТС и прокачивать расийский газ ,это вообще нормально , когда идет война . Масква почему то не дает Украине возить зерно , Это война на выживание , и поэтому воевать надо на полную
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11.07.2022 19:30 Відповісти
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11.07.2022 20:55 Відповісти
Они таки отмороженные на всю голову, эти диплюматы зеленого призыва - им помогли, так они уже и ноги на стол, и уже требовать начинают, а не только просить.
Может эта зелень потребует, чтобы солдаты НАТО за Украину воевали, пока они по Оманам и Мальдивам будут от бомбежек прятаться.
Печаль меня съедает - что-то похоже на Руину, когда малохольный сын Хмельницкого гетьманом стал.
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11.07.2022 21:00 Відповісти
А зелень не знає, що Україна качає путінський газ по- повній? Незважаючи на війну?
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11.07.2022 22:06 Відповісти
Если западные партнёры ввели санкции против агрессора, то должны быть до конца последовательны в этом. А не брать пример с Германии и Турции по принципу и вашим и нашим. А транзит газа через Украину необходим что бы пройти отопительный сезон. Потому что поставки угля не реальны в данной ситуации. МИД делает всё правильно.
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11.07.2022 22:55 Відповісти
 
 