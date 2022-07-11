Турбіна для "Північного потоку": МЗС викликало канадського дипломата і заявило, що таке рішення підриває євроатлантичну єдність
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністерство закордонних справ України висловило тимчасовому повіреному у справах Канади в Україні розчарування у зв’язку з рішенням канадського уряду повернути у Німеччину газову турбіну для Nord Stream.
Про це йдеться у коментарі зовнішньополітичного відомства, повідомляє Цензор.НЕТ.
"11 липня до Міністерства закордонних справ України було запрошено тимчасового повіреного у справах Канади в Україні, якому було висловлено розчарування української сторони у зв’язку з рішенням уряду Канади видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Energy Canada турбін Північного потоку-1.
Канадську сторону було закликано переглянути це рішення, яке підриває євроатлантичну єдність в застосуванні міжнародного санкційного режиму щодо РФ, а також створює підґрунтя для того, щоб Росія і далі використовувала енергетику як гібридну зброю проти Європи", - заявили у МЗС.
Як повідомлялося, уряд Канади вирішив повернути Німеччині відремонтовану газову турбіну, що використовувалася в системі трубопроводу Nord Stream. Рішення було прийнято попри заперечення уряду України, а також української діаспори в Канаді, які наголошували, що повернення турбіни підірве режим санкцій. У суботу міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що тимчасовий дозвіл на експорт був виданий після тривалих обговорень з європейськими союзниками, а також з Міжнародним енергетичним агентством.
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Ермаку кажись не успевают премии в Москве выписывать!
ну а голоМний тріпломат мовчить, як риба о лЬод, бо дупля не відбиває.. заочник папін..(
У чому МЗУ звинувачує Канаду?
Уряд Канади прийняв рішення дозволити транспортування обладнання з теренів Канади до держави Німеччина, котра не знаходиться під санкціями.
Які юридичні обґрунтування для заборони цього може вжити Канада?
Питання дотримання чи не дотримання санкцій адресуйте до німецького уряду, після того передасть чи ні він цю турбіну москалям.
Спостерігаючи з відстані за українським суспільством, приходиш до висновку що найнебезпечніший ворог йому є воно саме.
Может эта зелень потребует, чтобы солдаты НАТО за Украину воевали, пока они по Оманам и Мальдивам будут от бомбежек прятаться.
Печаль меня съедает - что-то похоже на Руину, когда малохольный сын Хмельницкого гетьманом стал.