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Завданням усіх військових та кожного громадянина є деокупація всієї території України, - Зеленський
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Завданням Збройних сил України та всіх громадян є деокупація всієї території держави.
Про це заявив глава держави під час брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Можу сказати, що завданням усіх наших військових є деокупувати всю нашу територію. Я думаю, це завдання кожного громадянина нашої держави. Деталями тих чи інших планів, якщо ви не проти, ділитися не буду", - зазначив глава держави.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що президент Зеленський наказав військовим повернути окуповані РФ прибережні території на півдні України.
Топ коментарі
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https://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2022/07/11/7142967/
- Срачна деокуповуйте південь! Зеленатор наказав!
Народ уже пісню складає:
«Попереду ЗЕлененький»
PS Да, Лєнку з собою прихвати, бо без нагляду викладе в соцмережу твої переміщення!
Не так страшні кремлівські воші, як свої гниди.
Для тебе Єрмак ворог?
Невиконання цих вимог США - пряма зрада України.