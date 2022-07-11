Завданням усіх військових та кожного громадянина є деокупація всієї території України, - Зеленський

Завданням Збройних сил України та всіх громадян є деокупація всієї території держави.

Про це заявив глава держави під час брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Можу сказати, що завданням усіх наших військових є деокупувати всю нашу територію. Я думаю, це завдання кожного громадянина нашої держави. Деталями тих чи інших планів, якщо ви не проти, ділитися не буду", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що президент Зеленський наказав військовим повернути окуповані РФ прибережні території на півдні України.

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