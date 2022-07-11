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Завданням усіх військових та кожного громадянина є деокупація всієї території України, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Завданням Збройних сил України та всіх громадян є деокупація всієї території держави.

Про це заявив глава держави під час брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Можу сказати, що завданням усіх наших військових є деокупувати всю нашу територію. Я думаю, це завдання кожного громадянина нашої держави. Деталями тих чи інших планів, якщо ви не проти, ділитися не буду", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що президент Зеленський наказав військовим повернути окуповані РФ прибережні території на півдні України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трансформація України для членства в ЄС триває попри війну, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+36
Зеленському-деокупацію України потрібно почати зі свого оточення і не тільки...
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11.07.2022 18:15
+30
я думав готуватись до шашликів ? привіт зе-лохторату !
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11.07.2022 18:14
+23
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11.07.2022 18:25
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я думав готуватись до шашликів ? привіт зе-лохторату !
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11.07.2022 18:14 Відповісти
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11.07.2022 18:25 Відповісти
де, бл... дєрьмак? Хто його кришує?
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11.07.2022 20:35 Відповісти
Зеленському-деокупацію України потрібно почати зі свого оточення і не тільки...
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11.07.2022 18:15 Відповісти
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11.07.2022 18:20 Відповісти
Да, именно с себя. Сложить полномочия и прийти с чистосердечным по статье 111 УК Украины
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11.07.2022 18:27 Відповісти
Згоден пане Президент. Відміняйте кримінальну відповідальність за утилізацію русні в тилу і я починаю....
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11.07.2022 18:16 Відповісти
Начинай сразу с Дерьмака, Демченки, &бала Гогиашвили, ванька Баканова.
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11.07.2022 18:30 Відповісти
Завданням Збройних сил України та всіх громадян є деокупація всієї території держави. , а завданням "зе слуг" при владі, є здача тих територій України, за котрі куйло їм проплатив перед війною
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11.07.2022 18:16 Відповісти
Косячив, у прямому і переносному сенсі, він зі своїм балаганом, а наслідки пожинає вся країна!
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11.07.2022 18:18 Відповісти
Цікаво ,а хто їх обрав?? Часом не "мудрий нарід"???)))
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11.07.2022 18:30 Відповісти
просто перестать стрелять
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11.07.2022 18:20 Відповісти
зе мало на увазі "перестати стріляти цигарки", бо воно перейшло на айкос
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11.07.2022 19:22 Відповісти
Прочтите на "Украинской правде", полный текст интервью с Викторией Спартц, которая требует решить вопрос с ермаком. США готово поставлять оружие, но они хотят контроль над ним, чтоб оно не попало в чужие руки. Был разработан план контроля, передан Украине, и план отвергли. Отвергли по распоряжению ермака. Если ничего не решить - помощи или вообще не будет, или будет в год по чайной ложке.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2022/07/11/7142967/
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11.07.2022 18:23 Відповісти
Ну, тут уж кому шо...У кого-то сейчас главная задача - спасти Дерьмака и остальную руснявую свору.
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11.07.2022 18:23 Відповісти
Удивительно , черт зелёный стал воплощением народа. Я отвечаю так , тьху на эту ....
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11.07.2022 18:24 Відповісти
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11.07.2022 18:25 Відповісти
Підтримка, пане Президенте! Починайте з деокупації єрмаківського, власне Вашого, ОП. Спартц Вам допоможе. Не бійтеся. Слава Україні!
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11.07.2022 18:25 Відповісти
Громадянина Юзіка і громадянина Лисого це теж стосується?
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11.07.2022 18:27 Відповісти
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11.07.2022 18:27 Відповісти
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11.07.2022 18:28 Відповісти
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11.07.2022 18:29 Відповісти
ну как ризикнули! Татуху наж ОПе набили. Ну и всё
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11.07.2022 18:58 Відповісти
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11.07.2022 18:31 Відповісти
знову перекладає відповідальність..воєнні і кожен українець все зроблять..а він??? він не буде вдаватись в плани..капець..ну да..
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11.07.2022 18:32 Відповісти
- Там у вас єрмак отклєілся в Омані
- Срачна деокуповуйте південь! Зеленатор наказав!
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11.07.2022 18:36 Відповісти
Ну що ж - бери шаблю і на коня!
Народ уже пісню складає:
«Попереду ЗЕлененький»
PS Да, Лєнку з собою прихвати, бо без нагляду викладе в соцмережу твої переміщення!
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11.07.2022 18:37 Відповісти
Вікторія Спартц продає свої цукерки в росію,збагатилася у 82 рази та вбила свою сестру в Молдові...
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11.07.2022 18:45 Відповісти
а потом съела сестрёнку или просто закопала ?
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11.07.2022 22:10 Відповісти
Здати південь України то таке, а тепер завдання роздає.
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11.07.2022 18:41 Відповісти
Он воно як виходить: завдання Зєлєбєні допустити війну з тим в кого мир в очах, прохєрити озброєння армії і пустити кацапів через Чонгар, а завдання кожного громадянина розгрібатися з цим лайном, бо верховний гівнокомандуючий дав команду. А з Єлдаком що вирішив, Нєлох Оманський?!
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11.07.2022 18:42 Відповісти
обидва !
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11.07.2022 18:50 Відповісти
Читай комент уважно, якщо ти не "0".
Не так страшні кремлівські воші, як свої гниди.
Для тебе Єрмак ворог?
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11.07.2022 18:58 Відповісти
Особисте завданнч ЗЄ - звілтнити російських агентів Єрмака та Татарова, призначити голову САП, розблокувати конкурс голови НАБУ.

Невиконання цих вимог США - пряма зрада України.
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11.07.2022 19:38 Відповісти
вова а прокурор сап набу неуважаю чмо
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11.07.2022 19:39 Відповісти
Як же ти наволоч задовбав ...
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11.07.2022 19:57 Відповісти
 
 