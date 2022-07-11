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"Не хотів би готувати РФ до неприємних сюрпризів", - Зеленський про домовленості з Нідерландами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Нідерланди входять в десятку держав-партнерів, які допомагають Україні озброєнням, наразі тривають перемовини з урядом Нідерландів про подальшу співпрацю.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з главою уряду Нідерландів Марком Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нідерланди входять в десятку держав-партнерів, які допомагають озброєнням нашій армії, а значить допомагають і деокупації нашої держави. Я за це вдячний. Я не впевнений, що можу розказати абсолютно все, про що ми домовляємось з урядом Нідерландів. Я не хотів би готувати Російську Федерацію до неприємних сюрпризів для них", - зазначив президент.

Відповідаючи на запитання щодо постачання Україні самохідних гаубиць та іншого озброєння, глава держави відзначив, що наша держава дійсно потребує більше артилерії, враховуючи переважаючі сили противника.

"Дійсно, у нас є, на жаль, велика перевага з точки зору кількості зброї, артилерії з боку Росії у порівнянні з Україною. І дійсно, одним з актуальних питань, і зараз на зустрічі з Марком я піднімав це питання, є постачання артилерії. Скажу відверто, я з усіма партнерами, які готові давати потужну підтримку, говорю про артилерію. Так, цього дійсно не вистачає", - зазначив глава держави.

Він відмовився коментувати питання про постачання іншої зброї та зазначив, що ця інформація призначена лише для військових.

Читайте: Завданням усіх військових та кожного громадянина є деокупація всієї території України, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+40
поясните мальчику он не на концерте Квартала идиот..закройте ему выстрелы в эфир... и молча делайте дело и решай вопросы в интересах Украины... а ******** про неприемности для ********** это уже ни в какие ворота не лезет...
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11.07.2022 18:23
+16
Так не готуй! І оточенню своєму накажи, щоб язиками не тіліпали, та самопіаром не займались!!!
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11.07.2022 18:24
+15
Знову Зелю проносить.
Не треба попереджати ворога.
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11.07.2022 18:26
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поясните мальчику он не на концерте Квартала идиот..закройте ему выстрелы в эфир... и молча делайте дело и решай вопросы в интересах Украины... а ******** про неприемности для ********** это уже ни в какие ворота не лезет...
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11.07.2022 18:23 Відповісти
А що він конкретного сказав?Коли скільки і по якій дорозі зброю з Голандії підвезуть?Чи тобі лиш би ********* щось
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11.07.2022 18:30 Відповісти
мудозвон это ОН !
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11.07.2022 18:37 Відповісти
Этот клоун всю информацию сливает сам того не сознавая. Или прикидывается безобидным болтуном. Одно из них. Виктория Спартц возьмите на заметку этого шалопая..
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11.07.2022 18:37 Відповісти
Ти хто такий ? У себе поради давай в Казахстані . Або Українською пиши . Грамотєй.
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11.07.2022 21:11 Відповісти
Він же не тобі поради дає, та й не поради то. Не вмієш прочитати, не вимагай писати.
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11.07.2022 21:34 Відповісти
как 🤢он не хочет уничтожения УБИЙЦ УКРАИНСКИХ ГРАЖДАН -ВОЕННЫХ, ДЕТЕЙ , граждан ⁉️оговорочка по -Фрейду
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11.07.2022 18:55 Відповісти
Так не готуй! І оточенню своєму накажи, щоб язиками не тіліпали, та самопіаром не займались!!!
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11.07.2022 18:24 Відповісти
Прем'єр Нідерландів теж займається самопіаром ,коли каже про постачання в Україну панцирників та артилерії ? А взагалі на Цензорі серед багатьох інших є два характерних вида Зради - коли кажуть про постачання зброї і коли про це не кажуть . В обох випадках винна (на думку зрадофілів) українська влада.
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11.07.2022 19:56 Відповісти
премьєр Нідерландів говорить коротко і по ділу,а не висирає ********** про нерозділену лябоф твого божка до кацапів,так що не скавчи пердло дуркаш
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11.07.2022 20:46 Відповісти
Мовчав би, за розумного все одно вже не зійдеш, а от розтріпати, що не треба можеш!
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11.07.2022 18:24 Відповісти
Знову Зелю проносить.
Не треба попереджати ворога.
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11.07.2022 18:26 Відповісти
Ворога вже попередив і прем'єр Нідерландів . То його теж пронесло ? Чи Зрада поширюється лише на слова Зе ?
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11.07.2022 19:58 Відповісти
ще раз сраколиз,голандець не переживає за вату і її "душевний" стан,а от твій божок все среться щоб не поятрити "неизведанную русскую душу".
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11.07.2022 20:48 Відповісти
Я не хотів би готувати Російську Федерацію до неприємних сюрпризів для них", - зазначив президент. тож треба??? -"слуга спалився" він не хоче неприємних сюрпризів для вбивці українського народу
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11.07.2022 18:28 Відповісти
Просто не може правильно висловити думку, тому звучить як казна що. Все ж таки президент і має працювати над мовою. Треба було якось сказати, що результати домовленостей стануть для агресора як холодний душ, як обух по голові, що вони захоплять зненацька і т.д і т.п.
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11.07.2022 19:44 Відповісти
походу кокс ему поднадоел и он решил перейти на голландский план и грибы...
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11.07.2022 18:29 Відповісти
Гамількар Барка 25%@ganimed31

Може, хто в курсі, який обсяг БК схований у Печерській лаврі?
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11.07.2022 18:35 Відповісти
Лавра, на превеликий жаль, належить мацковському патріархату...з якіх хренів - хз
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11.07.2022 18:41 Відповісти
часів яника - все передавав: морську базу в криму, лавру... ***** драная!..
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11.07.2022 21:31 Відповісти
Прочтите на "Украинской правде", полный текст интервью с Викторией Спартц, которая требует решить вопрос с ермаком. США готово поставлять оружие, но они хотят контроль над ним, чтоб оно не попало в чужие руки. Был разработан план контроля, передан Украине, и план отвергли. Отвергли по распоряжению ермака. Если ничего не решить - помощи или вообще не будет, или будет в год по чайной ложке.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2022/07/11/7142967/
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11.07.2022 18:42 Відповісти
Дєрьмака так просто не прибрати. Гундосий "командувач" залежний від нього.
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11.07.2022 18:45 Відповісти
Можно утилизировать ГНИДУ № 1 пособника русских нацистов⁉️ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ УЖЕ УБИТЫ
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11.07.2022 18:51 Відповісти
Гундоса істота як завжди в ефірі.
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11.07.2022 18:43 Відповісти
ahrenet.....vi tolko poslushaite shto etot pridurok abdristovich nese

https://www.youtube.com/watch?v=wodcANqBs9U
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11.07.2022 18:44 Відповісти
Я ж постійно кажу що клоуняра зелене тріпло, що він успішно підтверджує. Недоумкувата недоросля.
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11.07.2022 19:32 Відповісти
Чому він рота відкриває ? Мабуть тим самим попереджує партнерів що злі США
вимагають від нього воювати з паРашею - все виглядає так
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11.07.2022 19:33 Відповісти
Не хотів би готувати, а чому, так шкода орків, не можу зрозуміти, що цим сказано...
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11.07.2022 20:30 Відповісти
Побудова речень така, як у безуглої. Вони всі в одній школі трускавецькій навчались. Їм мова дипломатії незрозуміла.
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11.07.2022 21:06 Відповісти
а нахріна тобі взагалі готувати рашку до чого-небудь??? треба просто робити свою справу! нехай рашка сама собі розбирається
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11.07.2022 21:27 Відповісти
краще би подумав, до чого свого дєрмака готувати і до чого самому готуватися
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11.07.2022 21:34 Відповісти
 
 