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Швеція (662) Резніков (1386)

Обговорили практичну військову підтримку ЗСУ, - Резніков провів перемовини зі шведським колегою Гультквістом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Міністр оборони України провів телефонну розмову з міністром оборони Швеції Петером Гультквістом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  Резніков написав у твіттері.

"Цей тиждень розпочався з телефонної розмови з моїм добрим другом та України Петером Гультквістом, міністром оборони Швеції. Серед іншого ми обговорили практичну військову підтримку ЗСУ Швецією. Дякую, міністре, за те, що ви з нами в цей історичний час!", - підкреслив він.

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Автор: Роман Свиридович
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Во як щурі запеклись... Во як засмикались...
Щоб вам пусто було за те в якій халепі нація.
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11.07.2022 19:03 Відповісти
вікінги нам поможут
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11.07.2022 19:21 Відповісти
Арчер!
Арчер!
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11.07.2022 19:24 Відповісти
ну там не только Арчеры но ышо много антиресного
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11.07.2022 19:32 Відповісти
 
 