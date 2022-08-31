Зеленський вніс до Ради законопроєкт про правові та соціальні гарантії для поляків в Україні

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону "Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це поідомляється на сайті Президента України.

На знак подяки польському народові за солідарність і підтримку України в умовах повномасштабної збройної агресії Росії та з урахуванням принципу взаємності законопроект передбачає встановлення прав і гарантій для громадян Польщі, які перебувають в Україні, аналогічних встановленим в ухваленому 12 березня 2022 року Законі Республіки Польща "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни".

У розробленому за ініціативою Глави Української держави законопроекті передбачається, зокрема, надання громадянам Польщі та членам їхніх родин можливості легального перебування на території України протягом 18 місяців з дати ухвалення закону. Поляки також отримають право на працевлаштування, здійснення господарської діяльності, навчання в закладах освіти, медичне обслуговування на території України та окремі соціальні виплати згідно з українським законодавством.

Читайте також: Зеленський присвоїв польському Перемишлю почесну відзнаку "Місто-рятівник"

Як зазначається на сайті ВР, відповідний законопроєкт №7550 зареєстровано у Верховній Раді 11 липня.

Законопроєкт розроблено для вдосконалення умов проживання громадян Польщі в Україні. Як зазначається в пояснювальній записці, президент України вніс його у відповідь на ухвалення у Польщі закону "Про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом на території цієї країни", який регулює низку ключових питань, пов'язаних із перебуванням українців, які втекли від війни, встановлює інструменти допомоги, а також передбачає спрощення працевлаштування та легалізацію перебування.

Президент України у своєму законопроєкті пропонує надати громадянам Республіки Польща та членам їхніх родин – подружжю, дітям (незалежно від громадянства), які прибули до України, можливість легального перебування на території України протягом 18 місяців.

Згідно з документом, громадяни Республіки Польща, які законно перебувають в Україні, зможуть отримати право на працевлаштування, здійснення господарської діяльності, навчання в закладах освіти, медичне обслуговування на території України та окремі соціальні виплати згідно з українським законодавством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс до ВР законопроєкт про особливий статус поляків, - Дуда