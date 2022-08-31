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Новини Політика України
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Зеленський (17531) Польща (5195) права (56)

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про правові та соціальні гарантії для поляків в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

польша,польща

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону "Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це поідомляється на сайті Президента України.

На знак подяки польському народові за солідарність і підтримку України в умовах повномасштабної збройної агресії Росії та з урахуванням принципу взаємності законопроект передбачає встановлення прав і гарантій для громадян Польщі, які перебувають в Україні, аналогічних встановленим в ухваленому 12 березня 2022 року Законі Республіки Польща "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни".

У розробленому за ініціативою Глави Української держави законопроекті передбачається, зокрема, надання громадянам Польщі та членам їхніх родин можливості легального перебування на території України протягом 18 місяців з дати ухвалення закону. Поляки також отримають право на працевлаштування, здійснення господарської діяльності, навчання в закладах освіти, медичне обслуговування на території України та окремі соціальні виплати згідно з українським законодавством.

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Як зазначається на сайті ВР, відповідний законопроєкт №7550 зареєстровано у Верховній Раді 11 липня.

Законопроєкт розроблено для вдосконалення умов проживання громадян Польщі в Україні. Як зазначається в пояснювальній записці, президент України вніс його у відповідь на ухвалення у Польщі закону "Про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом на території цієї країни", який регулює низку ключових питань, пов'язаних із перебуванням українців, які втекли від війни, встановлює інструменти допомоги, а також передбачає спрощення працевлаштування та легалізацію перебування.

Президент України у своєму законопроєкті пропонує надати громадянам Республіки Польща та членам їхніх родин – подружжю, дітям (незалежно від громадянства), які прибули до України, можливість легального перебування на території України протягом 18 місяців.

Згідно з документом, громадяни Республіки Польща, які законно перебувають в Україні, зможуть отримати право на працевлаштування, здійснення господарської діяльності, навчання в закладах освіти, медичне обслуговування на території України та окремі соціальні виплати згідно з українським законодавством.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
згоден , поляки нам помогают ,ответные жесты то же должны быть
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11.07.2022 20:10
+12
Филл класно потроллил зе-шоблу
https://twitter.com/i/status/1546515360395968512
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11.07.2022 20:11
+7
Чому 18 місяців? Повинно бути безстроково. Поляки нам допомогли та допомагають всім чим можуть. Такі сусіди не в кожного є. Після війни може хто захоче з громадян Польщі приїхати в Україну.
Жити без кордонів і обмежень.
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11.07.2022 20:27
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Жаба давит? у вас с китайцами уже давно "одна семья"
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11.07.2022 20:11 Відповісти
Колит вже зникнуть з форума ті, яким на кожному кроці ввижається русня?
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11.07.2022 20:21 Відповісти
Лучше перебздеть, чем недобдеть! 🙁
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11.07.2022 20:33 Відповісти
Ти серйозно? А те що той, кому відповіли написав вчора зареєстрований, це нічого?
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11.07.2022 20:35 Відповісти
Вважаєте, що дата реєстрації визначає ваш IQ?
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11.07.2022 22:08 Відповісти
Очередная дебильная выходка... В правовом государстве правовые гарантии это норма. А социальные гарантии? Спаси Бог поляков, чтобы дожить до необходимости пользоваться соц. гарантиями Украины
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11.07.2022 20:09 Відповісти
згоден , поляки нам помогают ,ответные жесты то же должны быть
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11.07.2022 20:10 Відповісти
Які? Соціальні гарантії від країни в стані війни?
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11.07.2022 20:18 Відповісти
відповідний жест - зелю і єрмака під суд.
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11.07.2022 20:27 Відповісти
Вже вечір, а зеля і дєрмак ще не в Омані з патрушевим, просто клали на Конгрес.
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11.07.2022 20:31 Відповісти
Филл класно потроллил зе-шоблу
https://twitter.com/i/status/1546515360395968512
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11.07.2022 20:11 Відповісти
Краще СП, цехи завозити дешеву робочу силу, що сьогодні в Україні та з поляками ракети клепати, їм теж цікава буде ракета що до кремля долетить. Не обовязково якийсь хай тек, головне дешеве, щоб летіло подалі й голова у пару тонн - типу південмашівського "Сандаля". Вся ж документація є.
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11.07.2022 20:19 Відповісти
Чому 18 місяців? Повинно бути безстроково. Поляки нам допомогли та допомагають всім чим можуть. Такі сусіди не в кожного є. Після війни може хто захоче з громадян Польщі приїхати в Україну.
Жити без кордонів і обмежень.
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11.07.2022 20:27 Відповісти
Єрмак з татаровим і арахамією посміялися і закинули його в шухляду з саботованими ініціативами
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11.07.2022 20:38 Відповісти
Страны Балтии, Польша и Украина - геополитический, стратегический, дружеский и др. есть Балто-Черноморский Союз. От моря до моря.
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11.07.2022 20:52 Відповісти
Вони вже українські пенсії отримують живучи в ісраїлі. Ти багато пропустила новин в епоху турборежиму.
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11.07.2022 21:02 Відповісти
У нас 30% країни в руїнах, більше 2 млн осіб - бомжі, ще 5 млн виїхали, якраз зараз самий час дати якісь гарантії полякам які приїжджають в Україну. Дуже слушна ідея і саме на часі. Чого не зробиш аби відволікти плєбс від зашкварів з дєрьмаком
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11.07.2022 21:01 Відповісти
А як щодо гарантій для українців в Україні?
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11.07.2022 21:08 Відповісти
Цікаво навіщо?
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11.07.2022 21:09 Відповісти
Ну відтягнув ти на три дні запитання Дуди: ***** тобі дєрьмак і що
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11.07.2022 21:46 Відповісти
Польша це братня держава, на відміну від росії. Можливо з поваги до неї в школі ввести якісь уроки польскої мови, літератури та історії, можливо раз на тиждень.
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12.07.2022 00:11 Відповісти
 
 