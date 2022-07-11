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Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня, - міністр молоді та спорту Гутцайт

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Спорт

гутцайт

Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня, повідомляє міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"Мінмолодьспорту разом із Українською асоціацією футболу, Міноборони, МВС, Мінекономіки, Нацполіцією, ДСНС, обласними та Київською міською військовими адміністраціями розроблять Порядок організації та проведення змагань, в умовах воєнного стану", - йдеться у повідомленні пресслужби Мінспорту з посиланням на Гутцайта, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що матчі будуть проводитися на території України, без глядачів, з дозволу місцевих військових адміністрацій та з обов'язковим дотриманням усіх правил безпеки.

"Біля стадіонів обов'язкова наявність, облаштованого за всіма стандартами, місця для укриття. Під час повітряних тривог матчі зупинятимуться – футболісти, тренери та весь штат мають оперативно пройти до укриття. Обов'язково присутність представників місцевих військових адміністрацій, бригад медиків і ДСНС", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+16
На рыбалку на лодке выплывать нельзя-война, а жрать по ресторанам и бутбольное шоу устраивать- можно.
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11.07.2022 20:25
+13
Прилет на стадион не волнует никого?
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11.07.2022 20:29
+13
це тупо
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11.07.2022 20:36
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На рыбалку на лодке выплывать нельзя-война, а жрать по ресторанам и бутбольное шоу устраивать- можно.
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11.07.2022 20:25 Відповісти
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11.07.2022 22:06 Відповісти
Кому той футбол ще з 2014 року потрібен? Власникам карабасам- барабасам для самопихатості посеред своїх шльондр?
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11.07.2022 22:09 Відповісти
кацапы идите на *** - футбол нужен украинцам в том числе и солдатам ЗСУ
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12.07.2022 05:10 Відповісти
иди ***** кацап епанный - футбол это сейчас не шоу - а отдушина и необходимость отвлечься хоть на пару часов от войны
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12.07.2022 05:09 Відповісти
І цей теж зрадник!
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11.07.2022 20:27 Відповісти
Прилет на стадион не волнует никого?
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11.07.2022 20:29 Відповісти
Никого. Разве что Дарвина, если бы он был жив. И то - чисто с научной точки зрения.
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11.07.2022 23:46 Відповісти
тебя кацап должно волновать только очко твоего путлера которое скоро будут дырявить
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12.07.2022 05:11 Відповісти
це тупо
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11.07.2022 20:36 Відповісти
Не забудьте еще праздничное мероприятие устраить на каждом стадионе с концертами... час назад в Одесе были взрывы, а потом сирена...
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11.07.2022 20:37 Відповісти
..."час назад в Одесе были взрывы, а потом сирена"...
Нічого неочікуваного коли мер москаль.
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12.07.2022 00:00 Відповісти
Критикувати владу, насичену кацапською агентурою - під час війни "не на часі", а футбольчики-шашлички - значить "на часі"?
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11.07.2022 20:39 Відповісти
так ты и сам кацап
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12.07.2022 05:12 Відповісти
Члени Кабміну втратили глузд...
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11.07.2022 20:41 Відповісти
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11.07.2022 20:43 Відповісти
Чому би й ні. Життя триває.
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11.07.2022 20:44 Відповісти
Спортсмени не призивні , чи вони не мають військових звань ? Чому вони досі не в ЗСУ ??
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11.07.2022 20:46 Відповісти
А ти чому досі не в ЗСУ?
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11.07.2022 20:53 Відповісти
Спроси у Кпшевого
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11.07.2022 20:55 Відповісти
Кошевой и Пикалов. Потом остальные!
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11.07.2022 20:59 Відповісти
і Сивоху рвотним..
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11.07.2022 21:44 Відповісти
Довбойоби,***
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11.07.2022 21:06 Відповісти
И на этот ********** деньги есть?
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11.07.2022 21:21 Відповісти
или ***** кацап а что людям только зомбомарафон смотреть что бы совсем крыща поехала
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12.07.2022 05:16 Відповісти
А шо, так тоже можно было?
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11.07.2022 23:24 Відповісти
А чому саме футбол?Не баскет чи не волейбол ,чи шашки і т.д. ? Воно ******* ці зелені . Я б ще зрозумів - чемпіонат з кульової стрільби ...
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11.07.2022 23:40 Відповісти
дауны кацапские футбол нужен украинцам - хотя бы по тв
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12.07.2022 05:14 Відповісти
В країні війна ! Ви суки ! Який в сраці футбол !
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12.07.2022 00:47 Відповісти
А хіба спортсмени готуються і виховуються суспільством не для того, щоб в разі потреби захищати свою країну?
То ми воюємо чи ні?
Мо', ну його нафіг, давайте всі спортом займатись?
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12.07.2022 01:02 Відповісти
ты не воюешь - ты пистишь!
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12.07.2022 05:15 Відповісти
 
 