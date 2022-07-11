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Новини За кордономВійна в Україні Санкції проти Росії
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Сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії буде готовий у найближчі тижні, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

санкції

Європейський Союз планує представити новий, сьомий пакет санкцій проти Росії у зв’язку з її повномасштабним вторгненням в Україну "в найближчі тижні".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

За словами співрозмовників видання, до сьомого пакету санкцій можуть увійти обмеження на імпорт золота, заходи щодо виправлення попередніх санкцій та розширення санкційних списків.

Механізми обмеження цін на нафту обговорюються, але найближчим часом ЄС навряд чи запровадить такі санкції.

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Деякі країни-члени ЄС наполягали на включенні російського газу до санкцій, але серед переважної більшості країн такого бажання немає.

Нагадаємо, Євросоюз вже ухвалив шість пакетів санкцій проти Росії через те, що вона свідомо порушила міжнародне право, коли розпочала вторгнення до України.

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интересная инфа в карте войны "Еврокомиссар по внутренним делам: У нас есть признаки контрабанды западного оружия, поставляемого в Украину", то о чём столько говорили местечковые, таки свершилось! сказали вслух.
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11.07.2022 20:38 Відповісти
Чудной ты ? Ты хоть знаешь значение слова контрабанда? Насмешил! Поменьше по помойкпм шляйся
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11.07.2022 20:46 Відповісти
Туда и наших окучивателей боневтика нужно включить
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11.07.2022 20:41 Відповісти
Мрази
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11.07.2022 21:28 Відповісти
Бажання вводити санкції поти газу неамє? Нічого ***** сам відключить газ
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11.07.2022 21:41 Відповісти
 
 