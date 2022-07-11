США зіткнулися з проблемами при організації нагляду за витратою коштів, що передаються на допомогу Україні, – Спартц
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Член Конгресу США Вікторія Спартц заявила про наявність проблем, з якими зіткнулися США при спробі допомогти Україні в умовах війни з РФ, зазначивши, що частина з них стосується нагляду над коштами, що виділяються.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю Спартц "Українській правді".
"Ситуація дуже складна, і у США, як у країни, що намагається допомогти вашій країні, були деякі моменти, які нас хвилюють. Я шість чи сім разів була в Україні і спробувала вирішити їх на неофіційному рівні, не здіймаючи галасу. Але, на жаль, в Україні кожен вказує на іншого – мовляв, це не я, а ось той винний. Українці кажуть, що американці з нами недобре поводяться… Деякі речі я не хотіла показувати у відкритому доступі, щоби не було спекуляцій, щоби лишити їх для вирішення за лаштунками" , – сказала Спартц.
За її словами, деякі питання важливо вирішувати за зачиненими дверима, "щоб Росія не могла використати їх у своїй пропаганді".
Водночас конгресвумен повідомила, "що і республіканці, і демократи дуже стурбовані: як ми будемо робити нагляд, якщо витрачатимемо такі великі гроші в Україні?".
"Тобто проблема, про яку я кажу, існує на двопартійному рівні! І вам потрібно її вирішувати!... Проблеми в України будуть великі, якщо Україна зараз не зможе з нами домовитися. Якщо Конгрес не відчує, що ми можемо вам довіряти. Це ж не в мені питання. Українці не розуміють, що у Конгресу є відповідальність робити нагляд, oversight щодо того, куди та на що витрачають американські гроші. Нас для цього обирають наші виборці", - зазначила Спартц.
Будь ласка, зачекайте...
Але у медалі є й інша сторона - західні країни і та ж Америка мусять нам надавати зброю і кошти, щоб ми якось оборонялись, бо наші спонсори не хочуть самі вступати в цю війну, ми для них поки що щит від кацапні. Іншими словами - ми вам все дамо, але ви самі якось там бийтеся, а ми побачимо що далі буде.
Включите мозги! Никакие деньги в Украину не поступают! Это вооружение, медикаменты, снаряжение, гуманитарка и тп.
Вы сами только что спалили одну из схем "слугнарода"
Все набагато простіше, дивимось реально!!! якщо Україна не отримає кошти і зброю, РФ знищить наші війська це 1 млн. населення, інші 20 млн. виїдуть, країну окупують, і решта 20 млн. житимуть в окупації та співпрацюватимуть з владою РФ, з цих 20 млн. 2-3 млн. поповнять армію РФ і воюватимуть на її боці з США та іншими країнами НАТО вже на їх території.
РФ вже зрозуміла що ця війна на винищення систем, або переможуть вони, або їх і вони на Україні не зупиняться...
Ну що п#дасрьский Захід і далі будете зажимати бабло і зброю..., то готуйтесь невдовзі подихати самим...
Все набагато простіше, дивимось реально!!! якщо Україна отримає кошти і зброю і ніхто не буде контролювати це , то половина грошей опиниться на офшорних рахунках казнокрадів , а збро під пильним наглядом зрадників з ОП і самого Зеленського буде іржавіти на якихось складах як частина NLAW або буде заганятись у такі місця на фронті , де велика імовірність захоплення його руснею.Під керівництвом наших зрадників РФ знищить наші війська це 1 млн. населення, інші 20 млн. виїдуть, країну окупують, і решта 20 млн. житимуть в окупації та співпрацюватимуть з владою РФ, з цих 20 млн. 2-3 млн. поповнять армію РФ і воюватимуть на її боці з США та іншими країнами НАТО вже на їх території.
РФ вже зрозуміла що ця війна на винищення систем, або переможуть вони, або їх і вони на Україні не зупиняться...
Ми вже це проходили с падінням економіки у 2019 ще до ковіду , великим крадівництвом , зупинкою озброєння нашої армії , вагнергейтом , підготовкою до шашликів замість війни , сдачею півдня України , я вже не кажу про справи щодо депутатів слуг не знаємо якого народу! Чому Зеленський і компанія нічого не робить для переведення країни на воєнні рейки? Тільки з простягнутою рукою стоять та плюють в криницб з якої п'ють! І плюють дуже активно , таке враження , що їм треба щоб перестали допомагати!
Це видно кожному притомному українцю!
В нас бракує мотивованих людей щоб воювати? ні, у нас нема ефективної зброї...
Які воєнні рейки в чому їх суть поясни?
Ось чому ні з тебе, Костя, ані з твого зезідента - ніколи не вийде нормального керівника держави.
Ви з Вовочкою чекаєте на детальні інструкціі, у той час як ситуація вимагає максимально напрягти свій IQ і імпровізувати.
Там вище по гілці проста людина, розумові здібності якоі вочевидь є вищі за ваші з Вовою, на льоту згенерувала ідею про невеличкі підприємства з 20-30 працівників, які можуть виробляти якісь частини і стати частиною великоі мережі, що у кінцевому варіанті вироблятиме зброю і вогнеприпаси. Розосереджені і тому захищені маленькі підприємства.
Але ж то треба організувати! Для того потрібно бути хоча б бізнесменом, це ж не відосики записувати, це задача для енергічного хлопця типу Ілона Маска. Тут треба жопу з дивану підняти і то надовго.
Хоча є одна людина і в Украіні, яка з таким завданням впоралась би.
Це - генерал Кривонос, від якого зелена влада позбавилась якраз напередодні війни по причині незручності: надто багато вимагав для ВСУ. Він має відповідне стратегічне мислення і до звільнення якраз працював на перспективу.
Навіть Сталін на початку війни повернув на своі місця з таборів ще живих здібних вищих командирів, завдяки чому (та західній допомозі) Червона армія і перемогла нацистів у 2-й світовій.
Але не Зеля. Зеля принциповий. А може і не принциповий, а просто Єрмак не дозволяє. А тому - ФСБ.
Ну що ж, продовжуйте гавкати на того, хто вам дає і пиляти сук, на якому сидите. Це так прикольно.
Про оружик вопросов не было
Виноваты в этом зеленые воры и брехуны!
Зброю Україні постачають не лише Штати. Першими взагалі кинулися британці. І ті ж французи з горем з бідою, й інші європейці.
Той же Пентагон браво звітував, як ефективно українські військові відстрілюють джавеліни, зокрема.
Тим більше, що вже якби не день і не два, а кілька місяців триває і війна, і постачання озброєння. Бойові дії моніторяться в режимі онлайн, все відстежується. Так само говорили, що комунікація йде на рівні Залужного - Міллі, координуються замовлення відповідно до потреб на кожен окремий момент. І розподіл отриманого йде через ГШ і того ж Залужного. Можна вести контроль через МО ?
Питання: чому саме зараз здійнявся цей ґвалт ?
Вона чула, що зброя може бути в Сирії чи на рашці ? Ну, чути можна багато чого. Якщо сказала а, то треба казати - б. Від кого чула ? Підтвердження ? Звідки і як могло бути переправлене.
Ще раз: дуже багато крику на даний момент. І в цьому балагані, який набирає обертів зовсім не на користь України, стає важчим зрозуміти справжню мету.
Не потрібно шукати якусь глибоку конспірацію. Мета окреслена дуже чітко, для тих звичайно, які не бачать лише те, що хочуть бачити.
А саме, допомогти украінцям позбавитись від сумнівного оточення украінського президента і тим самим забезпечити цільове і неухильне використання американськоі допомоги за призначенням, відповідно до намірів американського уряду.
Це не лише бажання пані Спартц. Це також і бажання усіх украінських патріотів. Зеленському вдалося заткнути рота опозиціі і це не залишилось непомітним на Заході.
Ви думаєте, там не знають про провладний телемарафон, про зняття з цифрового ефіру опозиційних телеканалів? Добре знають, так само як і про корупцію у вищих ешелонах влади.
Ну і зрештою, дякуйте і за допомогу і за критику - це такий package, нероздільний. Пора це усвідомити.
Налітають зграєю і закльовують.