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США зіткнулися з проблемами при організації нагляду за витратою коштів, що передаються на допомогу Україні, – Спартц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

спартц

Член Конгресу США Вікторія Спартц заявила про наявність проблем, з якими зіткнулися США при спробі допомогти Україні в умовах війни з РФ, зазначивши, що частина з них стосується нагляду над коштами, що виділяються.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю Спартц "Українській правді".

"Ситуація дуже складна, і у США, як у країни, що намагається допомогти вашій країні, були деякі моменти, які нас хвилюють. Я шість чи сім разів була в Україні і спробувала вирішити їх на неофіційному рівні, не здіймаючи галасу. Але, на жаль, в Україні кожен вказує на іншого – мовляв, це не я, а ось той винний. Українці кажуть, що американці з нами недобре поводяться… Деякі речі я не хотіла показувати у відкритому доступі, щоби не було спекуляцій, щоби лишити їх для вирішення за лаштунками" , – сказала Спартц.

За її словами, деякі питання важливо вирішувати за зачиненими дверима, "щоб Росія не могла використати їх у своїй пропаганді".

Водночас конгресвумен повідомила, "що і республіканці, і демократи дуже стурбовані: як ми будемо робити нагляд, якщо витрачатимемо такі великі гроші в Україні?".

Також читайте: Конгресвумен США Спартц: Зеленський повинен вирішити питання Єрмака, а МЗС варто утриматися від нападок

"Тобто проблема, про яку я кажу, існує на двопартійному рівні! І вам потрібно її вирішувати!... Проблеми в України будуть великі, якщо Україна зараз не зможе з нами домовитися. Якщо Конгрес не відчує, що ми можемо вам довіряти. Це ж не в мені питання. Українці не розуміють, що у Конгресу є відповідальність робити нагляд, oversight щодо того, куди та на що витрачають американські гроші. Нас для цього обирають наші виборці", - зазначила Спартц.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+118
Люблю цю малу😍, бо вона жарить рашистських колаборантів із банкової щоденно! Так тримати!
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11.07.2022 21:05
+104
Ви розумієте тепер, чому Ленд-ліз підписаний 9 травня (і коли вже з'явились фото і відео кораблів, які вже везли це все до Європи), і що вже 2 місяці пройшло, і нікуя)...
Ось вам і відповідь
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11.07.2022 21:05
+74
"Проблеми в України будуть великі, якщо Україна зараз не зможе з нами домовитися. Якщо Конгрес не відчує, що ми можемо вам довіряти."
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11.07.2022 21:06
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Ти явно по природі--ДУРЕНЬ
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11.07.2022 22:13 Відповісти
что ты писдишь кацапское чо?
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12.07.2022 06:50 Відповісти
а якому дебілу взагалі прийшла в голову ідея давати злодійській українській владі ЖИВІ ГРОШІ??? Україні сьогодні потрібна ЗБРОЯ, А НЕ МАКУЛАТУРА!!!!
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11.07.2022 22:18 Відповісти
ти прочитай (чи краще - прослухай), про що вона каже! Не про гроші, не про банкноти з американськими президентами, а про те, що зброя, надана американцями, може бути перепродана чи то касапам, чи то сирійцям, для прикладу!
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11.07.2022 22:23 Відповісти
дебілізм зебілів невиліковний. Навіть вірно прочитати і зрозуміти прочитане не здатні
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11.07.2022 22:24 Відповісти
долпайоп так твой ермак этого и добивается - но мы не можем терпеть вашу кремлевскую падаль и дальше
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12.07.2022 06:54 Відповісти
Корупційне керівництво України-ахілесова п'ята.Хуйло вибрало зручний час для нападу.У корупціонера мозок заточений не на віддачу,а на те, щоб хапнути при любій можливості (навіть під час війни).Для цього він йшов до влади і це є його головною метою і задачею.І сам він з посади ніколи не піде.Буде задіяний весь корупційний механізм захисту системи-підконтрольні змі,суди,експерти,юристи,силовики і т.п. Коли не діють закони,тільки тиск суспільства і можливий фізичний вплив здатні включити страх самозбереження корупціонера (приклад януковича).Але коли залишити зло непокараним,нічого не зробити з мафіозною системою,то вона нікуди і не поділася,що власне і маємо зараз...Нехай задумаються на Банковій,що буде з ними у випадку припинення нам західної допомоги із-за корупції і "кротів" у владі.
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11.07.2022 22:32 Відповісти
Некоторые пассажи Спартс очень странные. Как бы не наплакаться нам с этой трамписткой, когда она потопит нам ленд лиз.
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11.07.2022 22:36 Відповісти
Они не странные, она практически открыто озвучивает кремлевские тезисы. Там все придельно ясно. Надо чтоб кто-то несколько удаленный от власти начал ее открыто мочить - намекать на взятку из кремля, пригласить ее на передовую посчитать оружие и тд.
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11.07.2022 22:50 Відповісти
Те, що гроші йдуть "наліво" всі ми знаємо, але ж там так все крито-перекрито шо комар носа не підточе. Хтось на армію віддає останню копійку, а хтось регоче з телевізора і татушки набиває. В мінусі залишаються тільки прості люди.
Але у медалі є й інша сторона - західні країни і та ж Америка мусять нам надавати зброю і кошти, щоб ми якось оборонялись, бо наші спонсори не хочуть самі вступати в цю війну, ми для них поки що щит від кацапні. Іншими словами - ми вам все дамо, але ви самі якось там бийтеся, а ми побачимо що далі буде.
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11.07.2022 22:38 Відповісти
Какие деньги у вас идут на лево? Как вы себе это представляете? Вы думаете в Украину приходят деньги в чемоданах, а потом на них покупается оружие?
Включите мозги! Никакие деньги в Украину не поступают! Это вооружение, медикаменты, снаряжение, гуманитарка и тп.
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11.07.2022 22:48 Відповісти
Покупка гуманитарки, деньги в офшор,
Вы сами только что спалили одну из схем "слугнарода"
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11.07.2022 23:13 Відповісти
Покупка гуманитарки это сильно, в Омане можно бабло потом припрятать
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11.07.2022 23:15 Відповісти
кто мы знаем? я не знаю - но хотел бы узнать - давай факты в студию..
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12.07.2022 06:56 Відповісти
А в реалі ось воно як...
Все набагато простіше, дивимось реально!!! якщо Україна не отримає кошти і зброю, РФ знищить наші війська це 1 млн. населення, інші 20 млн. виїдуть, країну окупують, і решта 20 млн. житимуть в окупації та співпрацюватимуть з владою РФ, з цих 20 млн. 2-3 млн. поповнять армію РФ і воюватимуть на її боці з США та іншими країнами НАТО вже на їх території.
РФ вже зрозуміла що ця війна на винищення систем, або переможуть вони, або їх і вони на Україні не зупиняться...
Ну що п#дасрьский Захід і далі будете зажимати бабло і зброю..., то готуйтесь невдовзі подихати самим...
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11.07.2022 22:44 Відповісти
А в реалі ось воно як...
Все набагато простіше, дивимось реально!!! якщо Україна отримає кошти і зброю і ніхто не буде контролювати це , то половина грошей опиниться на офшорних рахунках казнокрадів , а збро під пильним наглядом зрадників з ОП і самого Зеленського буде іржавіти на якихось складах як частина NLAW або буде заганятись у такі місця на фронті , де велика імовірність захоплення його руснею.Під керівництвом наших зрадників РФ знищить наші війська це 1 млн. населення, інші 20 млн. виїдуть, країну окупують, і решта 20 млн. житимуть в окупації та співпрацюватимуть з владою РФ, з цих 20 млн. 2-3 млн. поповнять армію РФ і воюватимуть на її боці з США та іншими країнами НАТО вже на їх території.
РФ вже зрозуміла що ця війна на винищення систем, або переможуть вони, або їх і вони на Україні не зупиняться...

Ми вже це проходили с падінням економіки у 2019 ще до ковіду , великим крадівництвом , зупинкою озброєння нашої армії , вагнергейтом , підготовкою до шашликів замість війни , сдачею півдня України , я вже не кажу про справи щодо депутатів слуг не знаємо якого народу! Чому Зеленський і компанія нічого не робить для переведення країни на воєнні рейки? Тільки з простягнутою рукою стоять та плюють в криницб з якої п'ють! І плюють дуже активно , таке враження , що їм треба щоб перестали допомагати!
Це видно кожному притомному українцю!
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11.07.2022 23:05 Відповісти
Не гони, пані Вікторія Спартц, часом не сказала, що конкретно має бути зроблено в країні, щоб перевести її на воєнні рейки, побудувати у Львові танковий, ракетний чи інший заводи, так їх тут же знищить ракетами РФ.
В нас бракує мотивованих людей щоб воювати? ні, у нас нема ефективної зброї...
Які воєнні рейки в чому їх суть поясни?
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11.07.2022 23:13 Відповісти
@Konsatntin Kotsan

Ось чому ні з тебе, Костя, ані з твого зезідента - ніколи не вийде нормального керівника держави.
Ви з Вовочкою чекаєте на детальні інструкціі, у той час як ситуація вимагає максимально напрягти свій IQ і імпровізувати.

Там вище по гілці проста людина, розумові здібності якоі вочевидь є вищі за ваші з Вовою, на льоту згенерувала ідею про невеличкі підприємства з 20-30 працівників, які можуть виробляти якісь частини і стати частиною великоі мережі, що у кінцевому варіанті вироблятиме зброю і вогнеприпаси. Розосереджені і тому захищені маленькі підприємства.

Але ж то треба організувати! Для того потрібно бути хоча б бізнесменом, це ж не відосики записувати, це задача для енергічного хлопця типу Ілона Маска. Тут треба жопу з дивану підняти і то надовго.

Хоча є одна людина і в Украіні, яка з таким завданням впоралась би.
Це - генерал Кривонос, від якого зелена влада позбавилась якраз напередодні війни по причині незручності: надто багато вимагав для ВСУ. Він має відповідне стратегічне мислення і до звільнення якраз працював на перспективу.

Навіть Сталін на початку війни повернув на своі місця з таборів ще живих здібних вищих командирів, завдяки чому (та західній допомозі) Червона армія і перемогла нацистів у 2-й світовій.

Але не Зеля. Зеля принциповий. А може і не принциповий, а просто Єрмак не дозволяє. А тому - ФСБ.

Ну що ж, продовжуйте гавкати на того, хто вам дає і пиляти сук, на якому сидите. Це так прикольно.
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12.07.2022 05:54 Відповісти
Konsatntin Kotsan не писди кацап никто никого не знищить
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12.07.2022 06:57 Відповісти
Ну так пусть приезжает, прямо на передовую и учитывает все вооружение! Че ссаться-то?
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11.07.2022 22:46 Відповісти
Вопрос в том, куда идут деньги...
Про оружик вопросов не было
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11.07.2022 23:09 Відповісти
как это не было? она там нагородила такого
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12.07.2022 07:00 Відповісти
Це чиста диверсія, професіонала.
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11.07.2022 22:53 Відповісти
Отрабатывает Зеленский и Ермак ! Все что сказала Спартц , это правда , которую все мы видим , все что кричит зелешобла , это только обвинения и истерика!Еще до Спартц мы все видели , она просто вынесла это на другой уровень
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11.07.2022 23:09 Відповісти
ой як правда морду пече,ти думало що США будуть терпіти ту всю ***** про мутки з гумкою,фін допомогою,що теж при кориті?
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11.07.2022 23:17 Відповісти
Портнов готовится рулить процессами...
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11.07.2022 23:07 Відповісти
дык оружие надо давать, а не деньги. за деньгами пусть у себя следят.
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11.07.2022 23:41 Відповісти
А на что сейчас живет Украина? Не на американские деньги? Украинские власти даже об этом умалчивают?
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12.07.2022 00:21 Відповісти
это бот - кому ты пишешь?
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12.07.2022 07:04 Відповісти
ты падло кремлевское - а что они не дают оружие?
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12.07.2022 07:03 Відповісти
Зелёное шобло пи..дит деньги! Шо ж тут непонятного?
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11.07.2022 23:48 Відповісти
То, что сказала Спартц является ответом на вопрос "почему оружия дают мало".
Виноваты в этом зеленые воры и брехуны!
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12.07.2022 00:01 Відповісти
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12.07.2022 00:13 Відповісти
Дело говорит.
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12.07.2022 00:31 Відповісти
жорстко контроллюйтте кожен цент, бо G2 з московитами все розтягнуть
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12.07.2022 00:45 Відповісти
Ермак, шо делать будем??? Ведь жопа подкрадывается…
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12.07.2022 00:45 Відповісти
впесту твоего ермака - посадить в бункер под арест и пусть сдает свою агентуру
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12.07.2022 07:05 Відповісти
Контроль в Афганистане как мы понимаем был на высшем уровне )))
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12.07.2022 00:51 Відповісти
як бачиш в Афгані був не дуже,але висновки зроблені і більше такої ***** не буде,янки не ******* скакати по граблях,двічі їм повторювати не треба
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12.07.2022 01:03 Відповісти
ще б зрозуміти,що за потік свідомості ти висрало...
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12.07.2022 01:34 Відповісти
,ще раз,що висрати то хотіла,бо бачу ти у нас за замовчування,ну такі як тиі яників і ***** вибирають тільки вперед) а потім перші скавчать,ой а чому всі мовчали і нічого не робили,тож не скавчи
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12.07.2022 03:29 Відповісти
а ты что выделял деньги америке на афганистан? падло кремлевское
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12.07.2022 07:06 Відповісти
Крамола: цікаво, скільки протримається.

Зброю Україні постачають не лише Штати. Першими взагалі кинулися британці. І ті ж французи з горем з бідою, й інші європейці.

Той же Пентагон браво звітував, як ефективно українські військові відстрілюють джавеліни, зокрема.

Тим більше, що вже якби не день і не два, а кілька місяців триває і війна, і постачання озброєння. Бойові дії моніторяться в режимі онлайн, все відстежується. Так само говорили, що комунікація йде на рівні Залужного - Міллі, координуються замовлення відповідно до потреб на кожен окремий момент. І розподіл отриманого йде через ГШ і того ж Залужного. Можна вести контроль через МО ?

Питання: чому саме зараз здійнявся цей ґвалт ?
Вона чула, що зброя може бути в Сирії чи на рашці ? Ну, чути можна багато чого. Якщо сказала а, то треба казати - б. Від кого чула ? Підтвердження ? Звідки і як могло бути переправлене.

Ще раз: дуже багато крику на даний момент. І в цьому балагані, який набирає обертів зовсім не на користь України, стає важчим зрозуміти справжню мету.
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12.07.2022 01:44 Відповісти
@Zlata Dara

Не потрібно шукати якусь глибоку конспірацію. Мета окреслена дуже чітко, для тих звичайно, які не бачать лише те, що хочуть бачити.

А саме, допомогти украінцям позбавитись від сумнівного оточення украінського президента і тим самим забезпечити цільове і неухильне використання американськоі допомоги за призначенням, відповідно до намірів американського уряду.

Це не лише бажання пані Спартц. Це також і бажання усіх украінських патріотів. Зеленському вдалося заткнути рота опозиціі і це не залишилось непомітним на Заході.

Ви думаєте, там не знають про провладний телемарафон, про зняття з цифрового ефіру опозиційних телеканалів? Добре знають, так само як і про корупцію у вищих ешелонах влади.

Ну і зрештою, дякуйте і за допомогу і за критику - це такий package, нероздільний. Пора це усвідомити.
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12.07.2022 06:14 Відповісти
А с войной что, коррупция исчезла? Кому война, а кому бабло. Как воровали, так и воруют, война все спишет. Увидите как после войны миллионеров еще больше станет...
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12.07.2022 03:36 Відповісти
Ой, згадувати Афган - це як червоною ганчіркою махати !
Налітають зграєю і закльовують.
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12.07.2022 06:44 Відповісти
какого *** ты кацапсикй бот считаешь американские деньги на афганистан это тольок американцы имеют права решать давать деньги и не давать
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12.07.2022 07:11 Відповісти
Наша падлюча влада давно вже здала б Україну як би не армія і народ .
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12.07.2022 08:02 Відповісти
Щойно Тарас Березовець на Прямому повідомив, що в одному американському ЗМІ ЩОЙНО вийшла доказова стаття по факти реекспорту з України озброєння НАТО (наданого Україні в якості допомоги для війни з лаптєстаном) на Близький Схід. Поки що незрозуміло, кого саме з керівництва України автори статті звинувачують в цій контрабанді.
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12.07.2022 21:37 Відповісти
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