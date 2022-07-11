На Харківщині колаборанти зникають після спілкування з російськими спецслужбами або стають мішенями партизанів, - селищна рада Борової

На Харківщині особи, які погодилися співпрацювати з загарбниками, зникають після спілкування з російськими спецслужбами. Інші стають мішенню партизанів, як "гауляйтер" Великобурлуцької громади.

Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Борівської селищної ради, передає Цензор.НЕТ.

"В управлінні громадою окупаційна влада спирається на місцевих колаборантів. Однак останнім часом з посіпаками окупантів почали відбуватися дивні речі: дехто з них після спілкування з російськими спецслужбами зник у невідомому напрямку. Рідні б’ють на сполох і не знають, де шукати", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У РФ підтвердили ліквідацію "керівника" окупованого Великого Бурлука Юнакова

Аналогічні випадки, зазначають у селищній раді, спостерігаються й на інших захоплених територіях.

"Окрім цього, в Україні почастішали випадки ліквідації зрадників невідомими партизанами. Наприклад, учора у власній автівці був підірваний гауляйтер Великобурлуцької громади Євген Юнаков", - додали в селищній раді.

"За даними аеророзвідки, кількість ворожих військ у громаді постійно змінюється. Багато їх у Боровій, Підлимані, Пісках-Радьківських та в лісовій зоні поблизу цих населених пунктів. Останнім часом місця скупчення ворожої техніки та живої сили противника все частіше потрапляють під ураження вогнем. Продовжується транзит російської військової техніки через територію громади", - зазначають у громаді.