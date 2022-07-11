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На Харківщині колаборанти зникають після спілкування з російськими спецслужбами або стають мішенями партизанів, - селищна рада Борової

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

борова

На Харківщині особи, які погодилися співпрацювати з загарбниками, зникають після спілкування з російськими спецслужбами. Інші стають мішенню партизанів, як "гауляйтер" Великобурлуцької громади.

Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Борівської селищної ради, передає Цензор.НЕТ.

"В управлінні громадою окупаційна влада спирається на місцевих колаборантів. Однак останнім часом з посіпаками окупантів почали відбуватися дивні речі: дехто з них після спілкування з російськими спецслужбами зник у невідомому напрямку. Рідні б’ють на сполох і не знають, де шукати", - йдеться у повідомленні.

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Аналогічні випадки, зазначають у селищній раді, спостерігаються й на інших захоплених територіях.

"Окрім цього, в Україні почастішали випадки ліквідації зрадників невідомими партизанами. Наприклад, учора у власній автівці був підірваний гауляйтер Великобурлуцької громади Євген Юнаков", - додали в селищній раді.

"За даними аеророзвідки, кількість ворожих військ у громаді постійно змінюється. Багато їх у Боровій, Підлимані, Пісках-Радьківських та в лісовій зоні поблизу цих населених пунктів. Останнім часом місця скупчення ворожої техніки та живої сили противника все частіше потрапляють під ураження вогнем. Продовжується транзит російської військової техніки через територію громади", - зазначають у громаді.
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Мені більше подобається коли їх кацапи знищують.
Бо це справжня винагорода для Іуди.
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11.07.2022 21:50 Відповісти
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11.07.2022 21:50 Відповісти
все, что прямо, или косвенно, соприкасается с "руцким миром" портится, ломается, пропадает или исчезает..... и кто этого еще до сих пор не понял, тот полный дебил.......
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11.07.2022 21:53 Відповісти
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11.07.2022 21:55 Відповісти
По состоянию здоровья!
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11.07.2022 21:59 Відповісти
что за них переживать, они давно на неоккупированной части Украины работают наводчиками.
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11.07.2022 22:32 Відповісти
То , что их утилизируют на оккупированных территориях , это хорошо. А то , что они себя вольготно чувствуют в Харькове, это ооочень плохо . Тут власть не дорабатывает конкретно
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12.07.2022 05:06 Відповісти
 
 