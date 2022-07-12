Вісім іноземних суден зайшли до українських портів по агропродукцію, - ВМС ЗСУ
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Перші вісім іноземних суден прибули до портів України, щоб експортувати агропродукцію - до забезпечення перевезень залучені підрозділи ВМС ЗСУ.
Про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Збройні Сили України допомагають у експорті української агропродукції
За зверненням Міністерства інфраструктури України, Військово-Морські Сили ЗС України долучились до організації забезпечення перевезень цивільними суднами агропродукції через гирло Бистре суднового ходу річки Дунай-Чорне море. Перші вісім іноземних суден вже прибули до портів України.
Варто відмітити, що використання зазначеного каналу стало можливим завдяки звільненню від російських окупантів острова Зміїний, адже острів має стратегічне значення, оскільки дозволяє контролювати надводну та частково повітряну обстановку на Півдні України, чим і користувався окупант блокуючи рух цивільних суден в південній частині нашої країни.
Раніше, через блокаду цивільного судноплавства, світовим компаніям з морського транспортування довелося використовувати канал Суліна, що призвело до скупчення великої кількісті суден та значного перевантаження каналу.
Зазначимо, що через російську агресію та блокаду в Чорному морі в українських портах були заблоковані мільйони тон українського зерна, значна частина якого призначалася для Всесвітньої продовольчої програми ООН для боротьби з світовою кризою. Частково відновивши експорт агропродукції річковим шляхом, Україна, тим самим, допомагає у вирішенні світової кризи – голодом.
Нажаль, більшість портів нашої країни досі залишаються закритими, а деякі з них окуповані, ворог намагається маніпулювати інформацією про начебто жести "доброї волі", для деблокування експорту української сировини морськими шляхами. Водночас, підрозділи рф продовжують наносити удари по об'єктам критичної інфраструктури та цивільним судам у Чорному морі. Як приклад, нещодавно ворог наніс ракетний удар по бункеровщику "Millennial Spirit", прапор Молдова, після чого він затонув.
Не зважаючи на агресію рф, наша країна продовжує роби ти все можливе для вирішення проблеми голоду в світі", - йдеться повідомлення.
Будь ласка, зачекайте...
В агробізнесі щось стає рентабельним на площах від 500 га. Середнім вважається земельний банк в десятки тисяч гектарів. Тому якщо ви уявляєте, що в цій сфері має заробляти експортні доляри одинока жінка з розсадою на балконі і сапкою на чотирьох сотках - то це, нажаль, є неможливим через специфіку цього бізнесу.
Фермерские хозяйства специализируются на выращивании более прибыльных культур (овощи и фрукты). За последние годы приобретает все большее значение выращивание органической, более дорогой продукции. В то же время агропредприятия выращивают низкомаржинальные товарные культуры.
Ми ж в контексті експорту агропродукції зерновозами з портів України говоримо - тобто про соняшник, кукурудзу і у меншій мірі пшеницю, жито і т.д. Саме тому мова про 500 га і більше.
Зрозуміло, що якщо порівнювати агросектори у вакуумі, то виноробу з долини Рони, котрий виготовляє яке-небудь Шотоньоф-дю-Пап, для вирощування винограду сорту Гренаш не потрібно 30 тисяч гектарів. Там увесь апеласьон, певно, менший. І питома дохідність буде значно вища, ніж у соняшника.
Так само своя специфіка і площі у польських яблук. Ці речі можна порівнювати, але не так прямолінійно.
І до речі, олігархи останніх років три переходять на модель сервісу - коли агрохолдинг будує елеватори, і консультує по підвищенню урожайності, а вирощуванням збіжжя для наповнення цього елеватору займаються більш дрібні місцеві фермери. Це взаємовигідний процес.
вивезуть все до зернинки накуй...
хочуть купувати по 90 баксів а продавати по 300-400
бо 300-400 це світова ціна.
аграрії в дупі бо самі не можуть продавати нікому крім трейдерів.
В цьому році контрактувать будуть ще меньше , тому скоріше за все , воно на внутрішньому ринку подешевшає.
"...Ведь сразу после ГСХ против течения Дуная в Килийском рукаве расположены еще 11 перекатов, которые запрещено углублять по той же Конвенции Эспо без согласования с румынской стороной и из-за которых сегодня проходная осадка по Дунаю составляет всего 4 м."
https://www.fleetmon.com/vessels/zeko-y_8027573_43437/
пидароккацапок ли ты часом ?
Черное море международное море.
⁉️ А вы заметили, что как только речь идёт о "консультациях" с участием россии, Ермак тут как тут? А как только с западниками по военно-технической помощи Украине - забивается под плинтус? Недаром дядюшка Сэм дал команду тщательно проверить утверждения Спартц энд компани в отношении этого бывшего помощника депутата от Партии регионов Эльбруса Тадеева.