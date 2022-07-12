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Вісім іноземних суден зайшли до українських портів по агропродукцію, - ВМС ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно,судно

Перші вісім іноземних суден прибули до портів України, щоб експортувати агропродукцію - до забезпечення перевезень залучені підрозділи ВМС ЗСУ.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Збройні Сили України допомагають у експорті української агропродукції

За зверненням Міністерства інфраструктури України, Військово-Морські Сили ЗС України долучились до організації забезпечення перевезень цивільними суднами агропродукції через гирло Бистре суднового ходу річки Дунай-Чорне море. Перші вісім іноземних суден вже прибули до портів України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Експорту зерна через канал "Дунай-Чорне море" недостатньо для запобігання світового голоду, - ООН

Варто відмітити, що використання зазначеного каналу стало можливим завдяки звільненню від російських окупантів острова Зміїний, адже острів має стратегічне значення, оскільки дозволяє контролювати надводну та частково повітряну обстановку на Півдні України, чим і користувався окупант блокуючи рух цивільних суден в південній частині нашої країни.

Раніше, через блокаду цивільного судноплавства, світовим компаніям з морського транспортування довелося використовувати канал Суліна, що призвело до скупчення великої кількісті суден та значного перевантаження каналу.

Зазначимо, що через російську агресію та блокаду в Чорному морі в українських портах були заблоковані мільйони тон українського зерна, значна частина якого призначалася для Всесвітньої продовольчої програми ООН для боротьби з світовою кризою. Частково відновивши експорт агропродукції річковим шляхом, Україна, тим самим, допомагає у вирішенні світової кризи – голодом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ердоган обговорив із Зеленським питання експорту українського зерна

Нажаль, більшість портів нашої країни досі залишаються закритими, а деякі з них окуповані, ворог намагається маніпулювати інформацією про начебто жести "доброї волі", для деблокування експорту української сировини морськими шляхами. Водночас, підрозділи рф продовжують наносити удари по об'єктам критичної інфраструктури та цивільним судам у Чорному морі. Як приклад, нещодавно ворог наніс ракетний удар по бункеровщику "Millennial Spirit", прапор Молдова, після чого він затонув.

Не зважаючи на агресію рф, наша країна продовжує роби ти все можливе для вирішення проблеми голоду в світі", - йдеться повідомлення.
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Топ коментарі
+28
валютні надходження, скоріш за все, підуть в офшори приватним зернтрейдерам, які нічєго країні нє далжни.
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11.07.2022 22:24
+26
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11.07.2022 22:21
+9
Валюта піде не народу, а тим, хто наживався на нашій землі....а народу дістанеться просто підвищення цін, будуть розказувати про світовий рівень цін! Як в тій пісні "И опять нас обманут, ничего не дадут"
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11.07.2022 22:39
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Це добре! Будуть валютні надходження!
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11.07.2022 22:15 Відповісти
валютні надходження, скоріш за все, підуть в офшори приватним зернтрейдерам, які нічєго країні нє далжни.
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11.07.2022 22:24 Відповісти
Основні агровиробники у нас експортують самі без посередників.
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11.07.2022 23:33 Відповісти
"Основні агровиробники у нас" теж не офшорники, що не сплачують податків.

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12.07.2022 00:50 Відповісти
Валютні надходження за це зерно були 50% перед посівною, 30% під час посівної.
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12.07.2022 03:23 Відповісти
ты идиот это их деньги что хотят то сними и делают - если такие законы в стране которые устраивают людей
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12.07.2022 04:57 Відповісти
И земля их, и дети их на передовой
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12.07.2022 11:50 Відповісти
Це зовсім не ті обсяги перевантажень що здійснювалися через чорноморські порти. Відсотків може 10 від довоєнного обсягу морських портів.
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11.07.2022 22:26 Відповісти
Валюта піде не народу, а тим, хто наживався на нашій землі....а народу дістанеться просто підвищення цін, будуть розказувати про світовий рівень цін! Як в тій пісні "И опять нас обманут, ничего не дадут"
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11.07.2022 22:39 Відповісти
Народ - широке поняття. Фермер на крузаку вважається народом?
В агробізнесі щось стає рентабельним на площах від 500 га. Середнім вважається земельний банк в десятки тисяч гектарів. Тому якщо ви уявляєте, що в цій сфері має заробляти експортні доляри одинока жінка з розсадою на балконі і сапкою на чотирьох сотках - то це, нажаль, є неможливим через специфіку цього бізнесу.
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11.07.2022 23:41 Відповісти
"щось стає рентабельним на площах від 500 га. Середнім вважається земельний банк в десятки тисяч гектарів" - Фигню не городи, тролль олигарховый! Бедная Польша, почти целиком состоящая из маленьких семейных ферм, и как им удается экспортировать сельхоз продукцию в разы дешевле, чем нам втюхивают наши же олигархи? https://latifundist.com/spetsproekt/335-effektivnye-fermery-ili-neeffektivnye-agroholdingi
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12.07.2022 01:04 Відповісти
Вибачте, не знаю як вас звати. А ви звернули увагу в статті на даний абзац:
Фермерские хозяйства специализируются на выращивании более прибыльных культур (овощи и фрукты). За последние годы приобретает все большее значение выращивание органической, более дорогой продукции. В то же время агропредприятия выращивают низкомаржинальные товарные культуры.

Ми ж в контексті експорту агропродукції зерновозами з портів України говоримо - тобто про соняшник, кукурудзу і у меншій мірі пшеницю, жито і т.д. Саме тому мова про 500 га і більше.

Зрозуміло, що якщо порівнювати агросектори у вакуумі, то виноробу з долини Рони, котрий виготовляє яке-небудь Шотоньоф-дю-Пап, для вирощування винограду сорту Гренаш не потрібно 30 тисяч гектарів. Там увесь апеласьон, певно, менший. І питома дохідність буде значно вища, ніж у соняшника.

Так само своя специфіка і площі у польських яблук. Ці речі можна порівнювати, але не так прямолінійно.

І до речі, олігархи останніх років три переходять на модель сервісу - коли агрохолдинг будує елеватори, і консультує по підвищенню урожайності, а вирощуванням збіжжя для наповнення цього елеватору займаються більш дрібні місцеві фермери. Це взаємовигідний процес.

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12.07.2022 02:27 Відповісти
ты не ровняй польшу с тупым населением Украины которые верят зомбящику зеленского и голосуют за зеленое гавно
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12.07.2022 05:00 Відповісти
че ты перед ботами кацапскими распинаетесь - вы что совсем тупые?
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12.07.2022 04:59 Відповісти
не писди кацап а почему валюта должна пойти тебе бездельнику?
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12.07.2022 04:58 Відповісти
Как бы свинособаки не пальнули по кораблям. Им похер, что они иностранные
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11.07.2022 22:17 Відповісти
ну то може оон тоді нарешті рашку викине.
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11.07.2022 22:42 Відповісти
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11.07.2022 22:21 Відповісти
Це де?
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11.07.2022 22:23 Відповісти
ЕС
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11.07.2022 22:57 Відповісти
Литва?
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12.07.2022 10:39 Відповісти
Вільнюс
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12.07.2022 12:27 Відповісти
Вангую, рашисти завалять якесь з цих суден!
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11.07.2022 22:33 Відповісти
не писти кацап тупой - скорее тебя завалят как бесполезного бота
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12.07.2022 05:02 Відповісти
Прекрасно! Только бы не просить хлебушка у дяди Сэма в следующем году.
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11.07.2022 22:34 Відповісти
якщо аграрії не залишать запаси в своїх сховищай,
вивезуть все до зернинки накуй...
хочуть купувати по 90 баксів а продавати по 300-400
бо 300-400 це світова ціна.
аграрії в дупі бо самі не можуть продавати нікому крім трейдерів.
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11.07.2022 22:42 Відповісти
Вивезти все чисто фізично зараз неможливо так що нам загрожує падіння цін на агропродукцію всередині країни і збитки агровиробників. До слова великі, а часто і середні аграрії є самі одночасно виробником і трейдером.
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11.07.2022 23:29 Відповісти
ты идиот новый урожай на подходе тем более миллионы людей выехало - так что хлеба и жрачки хватит
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12.07.2022 05:03 Відповісти
вивозять законтрактоване зерно ще минулого року.
В цьому році контрактувать будуть ще меньше , тому скоріше за все , воно на внутрішньому ринку подешевшає.
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12.07.2022 08:37 Відповісти
"мільйони тон українського зерна, значна частина якого призначалася для Всесвітньої продовольчої програми ООН", а оон не хоче навіть рашки вигнати. Неприйнятно.
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11.07.2022 22:43 Відповісти
кто такая оон? откуда она кого может выгнать? что ты несешь тупой тролль?
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12.07.2022 05:04 Відповісти
Зрада...
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11.07.2022 22:50 Відповісти
писда кацапам твоим
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12.07.2022 05:05 Відповісти
Это хорошо, но судно, показанное на фото, этим каналом не пройдёт.
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11.07.2022 23:02 Відповісти
Пройдет
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12.07.2022 00:43 Відповісти
Если не соображаешь, что за судно на фото, не пиши куйни и не позорься здесь.
"...Ведь сразу после ГСХ против течения Дуная в Килийском рукаве расположены еще 11 перекатов, которые запрещено углублять по той же Конвенции Эспо без согласования с румынской стороной и из-за которых сегодня проходная осадка по Дунаю составляет всего 4 м."
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12.07.2022 06:57 Відповісти
А у этого судна осадка в грузу 5,9 м. Поэтому оно ходит в грузу через Сулину.
https://www.fleetmon.com/vessels/zeko-y_8027573_43437/
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12.07.2022 07:05 Відповісти
Я , наприклад, ніхріна не зрозумів
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11.07.2022 23:14 Відповісти
а не пидарок кацапок ли ты часом ?
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12.07.2022 05:06 Відповісти
Якась брехня ! Якщо в порт Рені чи Ізмаїл зайшли судна з Дунаю під флагом Румунії, то це не означа,. що вони перевозитиму зерно із Південного чи Миколаєва.
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12.07.2022 08:16 Відповісти
А по Дунаю и Черновоському каналу в Констанцу возять зерно з України вже 2 місяця.
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12.07.2022 08:20 Відповісти
Очень сомнительно то, что отсутствие радаров орков на Змеином делает возможным свободный проход судов. Здесь логичнее предположить наличие каких-либо договоренностей между ОП и кацапией. Вопрос только в том, какие это договоренности и не идет ли речь о том, чтобы остановиться на херсонском направлении.
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12.07.2022 09:28 Відповісти
Корабли НАТО (РумьІния, Болгария и Турция) сопровождать судна из зерном.
Черное море международное море.
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12.07.2022 11:29 Відповісти
A мне интересною. Если каZZапстан потопит какое-то судно с пшеницей. Мож будет у%бать по, например, эссэн или оркск, к х%ям собачим потопить?
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12.07.2022 11:43 Відповісти
Андрей Ермак подтвердил переговоры украинской стороны в Стамбуле: "Там состоится расширенная встреча между Украиной, Турцией, ООН и РФ, на которой должны обсуждаться вопросы функционирования морских коридоров для экспорта зерна".

⁉️ А вы заметили, что как только речь идёт о "консультациях" с участием россии, Ермак тут как тут? А как только с западниками по военно-технической помощи Украине - забивается под плинтус? Недаром дядюшка Сэм дал команду тщательно проверить утверждения Спартц энд компани в отношении этого бывшего помощника депутата от Партии регионов Эльбруса Тадеева.
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12.07.2022 19:18 Відповісти
 
 