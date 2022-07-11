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Новини За кордоном
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арбітраж (144) Керченська протока (272) суд (8048)

Арбітраж підтвердив юрисдикцію у позові України проти Росії щодо захоплення моряків у Керченській протоці

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

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Міжнародний арбітраж, створений за посередництва Постійної палати третейського суду (ППТС), підтвердив, що має юрисдикцію розглядати позов України проти Росії щодо захоплення моряків і суден у Керченській протоці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву ППТС, оприлюднену в понеділок.

У рішенні суду, винесеному ще 27 червня, вказується, що під юрисдикцію суду потрапляють "військові дії" з моменту, коли 25 листопада 2018 року Росія захопила українські судна з моряками. Коли саме ці "військові дії" закінчуються, арбітраж визначить пізніше.

Арбітраж відкинув усі заперечення Росії – передусім те, що дії, які оспорює Україна, виходять за межі його юрисдикції, а також нібито невиконання Україною статті 283 Конвенції про морське право, яка передбачає "обмін поглядами" між сторонами для залагодження спору.

Тепер Росія має шість місяців на те, щоб надати свою письмову позицію арбітражу.

Читайте також: Міжнародний арбітраж відкинув зауваження РФ і підтримав позицію України у справі про захоплення Росією українських суден у Керченській протоці
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Топ коментарі
+18
ОПа в шоці, за цю "провокацію" мали Пороха посадити)
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11.07.2022 22:23
+17
Зникли новини про жертв.Зникли новини про фільтраційні табори.Зникли новини про знущання.Зникли новини про злочини.
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11.07.2022 22:23
+16
Вітаємо, в ефірі Єдині новини
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11.07.2022 22:30
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російський мільярдер Фрідман домовлявся з Офісом президента про набуття українського громадянства, щоб врятувати від санкцій свої активи. Мабуть, домовився.
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11.07.2022 22:18 Відповісти
купить телеканали ахмєтова для зелі ?
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11.07.2022 22:22 Відповісти
Зникли новини про жертв.Зникли новини про фільтраційні табори.Зникли новини про знущання.Зникли новини про злочини.
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11.07.2022 22:23 Відповісти
Нарід повинен заспокоїтися, і не заважати плісняві домовитися з ******.
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11.07.2022 22:28 Відповісти
Вітаємо, в ефірі Єдині новини
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11.07.2022 22:30 Відповісти
Най буде! Інших потреб в держави не має! Як облизувати вельмішановне ЧМО, та просувати ₚашку
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11.07.2022 22:31 Відповісти
маларосія священная наша дєржава...
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11.07.2022 22:33 Відповісти
165 мільйонів на "гаварітє па-рускі"... А біженцям хай ЄС допомагає... ******** - тварюки...
А ви збирайте й далі, на броніки і шоломи...
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11.07.2022 22:33 Відповісти
Які бридкі ці пропагандони. "Хуже скабеевой і соловйова". І це все за бюджетні гроші. Навіть януковощ так не зміг. ***** і його команда всі свої ресурси кинули на знищення України.
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11.07.2022 22:43 Відповісти
новини може й зникли, але жертви, табори знущання і злочини не зникли. Шила в мішку не сховати.
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11.07.2022 22:46 Відповісти
Жах .. Альфа банк під санкціями ,і в ЕС , і в США . Наше Zeчмо замість того , що б націоналізувати банк , дАгАвАриваетсяпосредине , дозволяє банку далі працювати , і в той час просить у всього світу грошей .. Zе и коломойша в долі з Фрідманом .
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11.07.2022 23:31 Відповісти
Медіагрупа Україна, яка належить Рінату Ахмєтову сьогодні, 11.07.2022, повідомила про запуск пакету Українських телеканалів у Польщі.

В Україні з медіабізнесу вийшов - у Польщі зайшов.
===
Мастер-класс от рината как поиметь зеленое лошье
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11.07.2022 22:22 Відповісти
ОПа в шоці, за цю "провокацію" мали Пороха посадити)
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11.07.2022 22:23 Відповісти
саме так і планували в оп але потім всралися та знищили документи які їх компроментують, які охороняв спецназ, перевезли кількома мікроавтобусами до територіального відділення у Хмельницькому. «Ввечері 24 лютого працівники режимно-секретного підрозділу Державного бюро розслідувань одержали усний наказ Сухачова - відібрати і знищити номенклатурні справи за 2019-2021 роки...
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11.07.2022 22:30 Відповісти
Отож вони на днях ті документи тупо знищували...
Була новина, зелені як звичайно відбрехувалися, потім завели справу по факту знищення справ...
Клоуни, що з них взяти....
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11.07.2022 22:30 Відповісти
Бариґа атправіл бедних мальчикав, чтоб ввєстиі ваєннає палажєніє і узурпіравать власть!
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11.07.2022 22:26 Відповісти
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11.07.2022 22:28 Відповісти
Як некрасіво вийшло: зелених виродків знову паімєлі.
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11.07.2022 22:35 Відповісти
Super Gut

Навпаки, дуже красиво і влучно зебілів паімєлі.
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11.07.2022 23:07 Відповісти
Досі пам'ятаю як Галина Янченко на Еспресо начитувала методичку Слуг Народа і звинувачала минулу владу в цій справі про моряків. Зелені вородки тоді шукали будь яку нагоду очорнити усі дії попередньої команди, незважаючи навіть на те, що це йшло всупереч інтересів України.
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11.07.2022 23:14 Відповісти
Тоді пригадую до розмови долучили Іванну Клімпуш-Цинцадзе, так у той аж очі на лоб полізли коли почула як Янченко почала накидувати. Просто пздць який показовий був тоді етер. Оце б потрібно було зберегти той шмат програми і кожен раз тикити його в морду Янченко, як тільки вона знов десь вилізе про шось розповідати.
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11.07.2022 23:22 Відповісти
Это очень хорошо. "Приятно" удивляет темп рассмотрения. Наверное, решение стоит ждать не раньше развала недоимперии
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11.07.2022 23:59 Відповісти
 
 