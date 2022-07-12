ЗСУ завдали удару по позиціях російських ЗРК та пункту управління військами на окупованій Херсонщині, - ОК "Південь"
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Збройні сили України в понеділок уранці завдали удару по ймовірному району стартових позицій зенітно-ракетних комплексів С-300 російських окупантів у районі Олешківських пісків в окупованій частині Херсонської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці в фейсбуці Оперативного командування.
Крім того, минулої ночі було атаковано пункт управління військами російських окупантів у зайнятому ними Таврійську Херсонської області.
"Остаточні втрати противника дорозвідуються й уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Водночас у командуванні зазначили, що удару було завдано у відповідь на обстріл Миколаєва та сільгоспугідь Миколаївщини російськими окупантами рано-вранці в понеділок.
"На Миколаївщині внаслідок обстрілів села Лимани Галицинівської громади зайнялося поле з урожаєм та лісосмуга. Потерпілих немає. На світанку обстріляно передмістя та промислову інфраструктуру обласного центру. П'ять ракет випущені, ймовірно, із зенітно-ракетної системи С-300. Втрат та постраждалих немає", – повідомляється у зведенні.
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Цікаво, як вони наводять на ціль?
Збройні сили України в понеділок уранці завдали удару по ймовірному району стартових позицій зенітно-ракетних комплексів С-300 російських окупантів у районі Олешківських пісків в окупованій частині Херсонської області. Джерело: https://censor.net/ua/n3353529
"На Миколаївщині внаслідок обстрілів села Лимани Галицинівської громади зайнялося поле з урожаєм та лісосмуга. Потерпілих немає. На світанку обстріляно передмістя та промислову інфраструктуру обласного центру. П'ять ракет випущені, ймовірно, із зенітно-ракетної системи С-300. Втрат та постраждалих немає", - повідомляється у зведенні. Джерело: https://censor.net/ua/n3353529
Це не про удар ЗСУ, а обстріл рашистів.
Я так розумію, що стріляли з С-300
Чи тобі все тут зрозуміло? Закінчував факультет ракетобудування?
Тут згадують про прихований великодній сюрприз С300
Бо ЗРК, ще можна якось використовувати проти кораблів: наведення по РЛС, це дозволя, але по суші стріляти, це вже марнотратство.
І все.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
orki dazhe samaljot C50 v Belorusj pritashili - shtob s kriviznoi zemlji borotsa.... a nepamaglo
з нашої краіни вчасно 😠