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Окупанти заявили про побиття російського військового в Криму за одяг із літерою Z

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Невідомі побили у місті Судак на південному сході окупованого Криму російського військовослужбовця за одяг із літерою Z.

Про це повідомив представник окупантів, так званий "радник голови Криму з інформаційної політики" Олег Крючков у коментарі РИА Новости та віце-спікер Мосміськдуми Андрій Медведєв у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Невідомі в Судаку побили військовослужбовця, контрактника. Приводом для нападу став його одяг із символами Z", - розповів Крючков.

За його словами, на російського військового, який проходив лікування в місцевому санаторії, напали в районі набережної, нападників нібито було троє.

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"Хлопець написав заяву в поліцію. Цим уже займається МВС. Нападників розшукують. Реакція буде надзвичайно жорсткою", - сказав Крючков.

Раніше в понеділок віце-спікер Мосміськдуми Андрій Медведєв із посиланням на підписника повідомив, що "російських військових", які проходять лікування в санаторії, побили у Судаку в неділю близько 21:30.
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Топ коментарі
+64
Пусть скажет спасибо что не убили... Пока...
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11.07.2022 23:22
+61
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11.07.2022 23:35
+38
Це тільки початок ...
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11.07.2022 23:23
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Пусть скажет спасибо что не убили... Пока...
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11.07.2022 23:22 Відповісти
Z? Nu i gut.
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11.07.2022 23:23 Відповісти
Це тільки початок ...
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11.07.2022 23:23 Відповісти
"Я ненавижу "русский мир" - мальчик из Славянска реагирует на убийство оккупантами мирного жителя.

https://twitter.com/qwrerty30/status/1546446431585816577
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11.07.2022 23:28 Відповісти
Хороший хлопець. ЛЮДИН
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11.07.2022 23:47 Відповісти
"Хлопець написав заяву в поліцію" Не долікували курву.
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11.07.2022 23:25 Відповісти
орков нужно кончать на месте без жалости...
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11.07.2022 23:25 Відповісти
мы еще ни чего не начинали.................
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11.07.2022 23:25 Відповісти
Хамил Украм наверное...
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11.07.2022 23:25 Відповісти
нет захотел отсосать у украинцев
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12.07.2022 04:10 Відповісти
Россияне жалуются на массовое уничтожение сортиров с буквой "Z"

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11.07.2022 23:26 Відповісти
пуцінферштеєр Джейк Салліван з деякими новинами:
каже, що США мають розвідувальні дані про те, що Іран готується надати Росії БПЛА для використання в Україні та готується навчати росіян, як ними користуватися https://twitter.com/NatashaBertrand/status/1546590787101663234
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11.07.2022 23:27 Відповісти
Ето еще цветочки. Скоро етих тварей будут выискивать и судить как преступников и террористов, как когда то немецких фашистов
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11.07.2022 23:27 Відповісти
Ходив, бухав, орав "я Киев брал, я кровь мешками проливал, а ви суки пачемуу не на фронте." Ну і все таке наостоіпеніла крисчанам війна, купа панаехавшего всякого жебрацького наброду котре жаждет уважухи. Так що Крим не принадлежит народу Криму
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11.07.2022 23:30 Відповісти
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11.07.2022 23:35 Відповісти
Біндєри маладци , всьо вєрно дєлают .
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11.07.2022 23:39 Відповісти
Нізачет... тема трусіков не разкрита))
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12.07.2022 10:17 Відповісти
Якщо знайдуть (упізнає побитий) то показово покарають як за вбивство. Тоді кожен з них себе спитає чи варто було залишати тварюку живою?...
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11.07.2022 23:36 Відповісти
странные какие-то пацаны... даже примитивной бритвы нету, я уже не говорю про ножики...
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11.07.2022 23:38 Відповісти
Одразу видно що десь поблизу Одеси людина мешкає
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11.07.2022 23:43 Відповісти
ніт, не вгадав )
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12.07.2022 00:52 Відповісти
Ласкаво просимо до Реальності!© Матриця
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11.07.2022 23:41 Відповісти
"Это мы еще даже не начинали" ))
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11.07.2022 23:56 Відповісти
Не @ уй шастать кацапам по украінській землі Криму
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12.07.2022 00:01 Відповісти
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12.07.2022 00:43 Відповісти
Эх, Судак-Судак, где то там моя маленькая дача скучает за мной. До 24 февраля думал, что уже и не увижу ее никогда. А теперь уверен, что деоккупируем Крым! Все буде Україна! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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12.07.2022 00:54 Відповісти
Еще и москвич-пирожок стоит там на украинских крымских номерах 😂.
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12.07.2022 00:57 Відповісти
Ой, не долічишся ти в тому санаторії, кацапура.

Забери заяву, бо точно - кінець тобі.
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12.07.2022 01:14 Відповісти
Ху*во шо не вбили...
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12.07.2022 01:24 Відповісти
Нєфігшастать!
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12.07.2022 04:32 Відповісти
Теперь вместо пендюлей в клинике им наделают полезных уколов.
Вылечат по полной.
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12.07.2022 04:40 Відповісти
Вчера побили, сегодня ногу сломают, а завтра зарежут. Тенденция однако.
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12.07.2022 07:36 Відповісти
Дать ***** и обоссать ,вот правильные действия
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12.07.2022 08:30 Відповісти
..надо было ноги переломать, или позвонки выравнять куском арматуры
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12.07.2022 09:48 Відповісти
своя своих не познаша!
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12.07.2022 10:51 Відповісти
Не забывайте про букву V.
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12.07.2022 12:56 Відповісти
Vaгинальные ********
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12.07.2022 13:09 Відповісти
 
 