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Зеленський: Передача Канадою турбіни для Росії – небезпечне рішення для всього демократичного світу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав небезпечним рішення Канади передати Росії турбіну для газопроводу "Північний потік".

"Міністерству закордонних справ довелося викликати представника Канади в нашій державі через абсолютно неприйнятний виняток із санкційного режиму проти Росії. Це стосується не просто якоїсь турбіни для газопроводу "Північний потік", яку Канада не повинна була, але все ж таки вирішила передати. Передати фактично Росії. Це стосується спільних правил", - заявив він у традиційному відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо держава-терорист може витиснути такий виняток із санкцій, то яких винятків вона захоче завтра чи післязавтра? Це питання дуже небезпечне. Причому небезпечне не тільки для України, а й для всіх країн демократичного світу", – зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турбіна для "Північного потоку": МЗС викликало канадського дипломата і заявило, що таке рішення підриває євроатлантичну єдність

За його словами, "рішення про санкційний виняток будуть сприймати в Москві виключно як прояв слабкості. Така їхня логіка. І якраз тепер можна не сумніватися, що Росія спробує не просто максимально обмежити, а повністю припинити у найбільш гострий момент постачання газу в Європу. Саме до цього тепер треба готуватись, саме це тепер провокується".

"Бо кожна поступка в таких умовах сприймається російським керівництвом як стимул для подальшого, сильнішого тиску", - сказав він.

"Звичайно, ще можна переглянути це рішення про одну турбіну, яке тягне за собою багато інших проблем. Росія ніколи не грала в енергетиці за правилами і не гратиме зараз, якщо не побачить сили", - заявив Зеленський.

Також читайте: Єврокомісія про передачу Канадою турбіни для "Північного потоку": Санкції ЄС проти РФ не поширюються на обладнання і технології для транспортування газу

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+35
А агент фсб на троні України - це не небезпечне рішення, це просто вау, конфЄта
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11.07.2022 23:34
+26
А ничего,что дебилу открытым текстом говорят разобраться со своим окружением и назначить главу САП,а этот лишь бы чем то отвлеч внимание.Да подгорает от такого дурака,для которого страна на последнем месте
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11.07.2022 23:47
+24
Эта зеленая бездарная скотина пока со всеми мировыми лидерами не переругается--не успокоится!
США уже сказали, что передача этой турбины необходима для Германии, чтобы пройти зиму(либо полностью разо-раться с кацапами если они и с турбиной продинамят немцев с газом)!
Германия УЖЕ заблокировала нам помощь на 9 миллиардов еврот.к. из-за газа потеряет5% ВВП--а это десятки миллиардов, а эта дрянь дальше быкует!
Такое впечатление складывается, что оманский имел с кацапами договорняк о сдаче, но помешали ВСУ, он вынужденно играет по бумажке роль патриота в ТВ, а сам изо всех сил гадит стране!
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12.07.2022 00:12
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А агент фсб на троні України - це не небезпечне рішення, це просто вау, конфЄта
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11.07.2022 23:34 Відповісти
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11.07.2022 23:38 Відповісти
Цемах і не збивав то
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11.07.2022 23:55 Відповісти
намного опаснее дебил у власти
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11.07.2022 23:36 Відповісти
Тебя идиота носом тыкают в твои проблемы,а величайший типа не видит и дальше чушь несет
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11.07.2022 23:39 Відповісти
Циган знає що кобилі робить і ти не пхни туди свого довгого носа.
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11.07.2022 23:41 Відповісти
Злив операціїпо «вагнерівцям» - ото небезпечне рішення.
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11.07.2022 23:42 Відповісти
Все вірно сказав Зеленський . Через це у лахти в коментах і підгорає .
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11.07.2022 23:43 Відповісти
А ничего,что дебилу открытым текстом говорят разобраться со своим окружением и назначить главу САП,а этот лишь бы чем то отвлеч внимание.Да подгорает от такого дурака,для которого страна на последнем месте
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11.07.2022 23:47 Відповісти
И что он верно сказал? Он просто быкует и всё.
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11.07.2022 23:52 Відповісти
Любишь Дерьмака, зеленый?
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11.07.2022 23:54 Відповісти
о дуркаш виповз, дивно було б якби ти не приповз на відлизон боневтіка,за простой пердоляк тобі не заплатить)))
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11.07.2022 23:57 Відповісти
А про те що війни не буде і жріть шашлики - тако ж вірно казав? Ти задоволений шашликами? Нажерся вже чи ще мало?
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12.07.2022 00:39 Відповісти
Дядя - ти дурень ! Іще раз -дурень ! І втретє - придурок ! Своїми нікчемними слівцями він прикриває грандіозний пройоб з єрмаком , і не тільки з ним ! Ну до тебе це не дійде ніколи , бо ти і досі шашликів вд зєлі чекаєш (( Ікону яжневтіка вже почепив ?
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12.07.2022 00:40 Відповісти
Marko Lukash так ты и есть лахта зеленомордая
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12.07.2022 03:57 Відповісти
Алчевськ UA @AlchevskUA
Скрін з рашистського відео...
ФтАРайа ОрМиЙа МеРа (с) використовує древній Garmin GPS 152 (який випускався для човнів, яхт та риболовлі) для навігації своїх аналоговнетних літаків...
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11.07.2022 23:43 Відповісти
zelebobikam pora by uzhe ostitj s zajavami tipa " kto i shto povinjen robitj"....
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11.07.2022 23:47 Відповісти
Да он ещё и по турбинам спец! А раньше, помнится, выше клавиатуры не подымался. Растёт, однако)
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11.07.2022 23:50 Відповісти
самі винувати, вигодували борова, і не одного. Якого біса ми їх всіх годуємо, вже й на дітей скоро не вистачить. І так і будуть нас карати тією наволоччю, допоки не зрозуміємо що це великий гріх "забрати хліб у дітей і віддати псам"
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12.07.2022 02:12 Відповісти
Ага. А єрмаки, татарва та демченки у владі це не небезпечне рішення?
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11.07.2022 23:51 Відповісти
Нашелся Д'артаньян
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11.07.2022 23:51 Відповісти
А как обстоят дела с 600 млрд компенсации Украине на восстановление ?
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11.07.2022 23:53 Відповісти
А кому їх передавати ? Філіалу опи у кабміні , чи філії 95 кварталу у опі ? ((
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12.07.2022 00:42 Відповісти
Так,це гидкий і небезпечний крок-передача Канадою турбіни.Сам факт поступки перед кремлем дуже небезпечний.Тут народ обурений,бо це Бубочка сказав в своєму вечірньому гундосику.Але,абстрагуючись від особи Зелі,факт передачі турбіни-плювок в обличчя українців і черговий холуйський реверанс пуйлу,сигнал,що можна тиснути на Європу
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11.07.2022 23:58 Відповісти
Величайший срал и срет на головы народа,а вот плевок,как так можно?Ща великий разберется,а потом скажет,что не выполняет обещаний,как и они .Напомнить может,как это чмо просило не вводить санкции против Абрамовича?
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12.07.2022 00:06 Відповісти
Котлети окремо,мухи окремо.До чого мені ваше зелене чмо?Мене цікавить лише Україна,її доля та те,як в світі реагують на агресію кацапів проти України.Щоб разом з водою,не виплеснути дитину.
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12.07.2022 00:11 Відповісти
Потому,что от решении зеленого чма зависит судьба страны.Или Ваш мозг не видит сзязи между зечмом и Украиной?Наверное голосовали по приколу
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12.07.2022 00:17 Відповісти
Пробачаю вам за хамство на перший раз,ви ж тут сьогодні зарегились,тому такий борзий.
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12.07.2022 00:22 Відповісти
Потому что за коменты против величайшего здесь банят
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12.07.2022 00:26 Відповісти
Та ну,це в 2019 за коменти проти Бубочки банили і мало хто хотів слухати правду, думати і аналізувати .Зараз ткнути Зюзю пикою в лайно справа свята,ніхто за таке не банить
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12.07.2022 00:30 Відповісти
ты идиот - банят только кацапские зеленые морды
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12.07.2022 04:00 Відповісти
А тебе не тисне що через Україну кацапія і досі газ качає , чи тільки від тубіни німецької у Канаді пучить ? ((
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12.07.2022 00:44 Відповісти
який в сраку плювок,Європі треба накачати газу в сховища до зими,бо наступного року кацапського газу уже не
буде,а зиму їм треба якось пережити,казки про газовози,одразу йдуть *****,їх зараз стільки немає,плюс у них довгостроковий фрахт.
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12.07.2022 14:38 Відповісти
это "чюдо" должно выполнять свои обязанности и отвечать за свои поступки. потом будешь других учить.
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11.07.2022 23:58 Відповісти
А чому зезиденту не подобається рішення Канади.Америка схвалила це рішення.І що може зробити президент України чи може накласти санкції навіщо вдавати з себе найвеличнішого?
Займатись треба своєю країною і якщо побираєшся по всьому світу не варто повчати інших від яких сам залежиш.
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12.07.2022 00:03 Відповісти
Цей довбень може накласти хіба що в штани собі. Дорослі самі розберуться як допомогти Україні і водночас власну економіку не грохнути.
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12.07.2022 00:23 Відповісти
самоуверенный, капризный идиот на троне - это катастрофа..(
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12.07.2022 00:06 Відповісти
Може, зайнятись якимось ділом, для оборони країни там, наприклад, зібрати промисловців та дати завдання за місяць організувати виробництво снарядів, патронів, ракет?
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12.07.2022 00:07 Відповісти
Наверное можно,но в итоге будет построин асфальтный завод
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12.07.2022 00:10 Відповісти
У них тільки одна справа виходить за що не візьмуться - відосики (( оце головна проблема ((
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12.07.2022 00:47 Відповісти
Эта зеленая бездарная скотина пока со всеми мировыми лидерами не переругается--не успокоится!
США уже сказали, что передача этой турбины необходима для Германии, чтобы пройти зиму(либо полностью разо-раться с кацапами если они и с турбиной продинамят немцев с газом)!
Германия УЖЕ заблокировала нам помощь на 9 миллиардов еврот.к. из-за газа потеряет5% ВВП--а это десятки миллиардов, а эта дрянь дальше быкует!
Такое впечатление складывается, что оманский имел с кацапами договорняк о сдаче, но помешали ВСУ, он вынужденно играет по бумажке роль патриота в ТВ, а сам изо всех сил гадит стране!
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12.07.2022 00:12 Відповісти
Это понятно было с первых дней.Особенно,когда окружение нелоха неделлю сидело тихо и выжидало.Потом после появления девиза НЕ НА ЧАСИ начали открывать рты,а сейчас срут на все в открытую
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12.07.2022 00:21 Відповісти
Якщо вірити Лані Зеркаль, кацапам ця турбіна для роботи ЗАРАЗ НЕ ПОТРІБНА, і бикує зараз не зільоний, як це не дивно, а кацапня, а разом з нею і німчура. Останні, про всяк випадок.
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12.07.2022 12:00 Відповісти
Хоча, це не відміняє того, що "зільоні скотіна" - дійсно, "бєздарная".
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12.07.2022 12:03 Відповісти
Він явно на щось наривається!
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12.07.2022 00:13 Відповісти
А як там з передачею Сватів і решта кінолайна в рашку, то видно безпечне рішення..
Тоді Буба закрий свій бубен!
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12.07.2022 00:16 Відповісти
мы такие крутые аж жуть, газ не покупать, то не делать... А потом - денег дайте, оружие дайте. А если економика ЕС рухнет.... кто что даст?) Простые немцы первые скажут, да нах нам их война, Шольц звони *****, давай мир...
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12.07.2022 00:26 Відповісти
Так просто нічого непрацює.Газу небуде,а шваби терпіли. Й шваби на шпагаті. Якщо впадемо ми ,швабня буде денацифікована!!! Як буде в дійсності покаже хід подій. До речі на даннийчас економіка швабів Неефективна! Інакше,б небуло залежності від енергоносіїв Таке німецьке чудо
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12.07.2022 11:44 Відповісти
блін , вони - що розмніші від канадців + США ?
Санкції - є і вони працюють !
Це не була поставка під-санкційної продукції ...
Повернення власнику роторів турбін після ремонту та ТО !
Звичайно , можливо ліпше було "конфіскувати" ...
Але такі дії - власне - у стилі Раші
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12.07.2022 00:57 Відповісти
Вони просто працююють на ворога
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12.07.2022 06:56 Відповісти
Якраз була і саме підсанкційної.
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12.07.2022 12:04 Відповісти
Канада, як і всі цивілізовані країни дотримуються букви закону. Санкцій на цю турбіну немає, бо хтось несвоєчасно до них звернувся і сьогодні всю надуману відповідальність хоче перекласти на Канаду, а точніше хоче посварити Україну і Канаду в той час, коли нам дуже потрібна її допомога і її підтримка. В Канаді є Прем'єр, є уряд і парламент і вони знають, що їм робити. Краще наведи порядок у своєму курнику, де в ОП немає жодного патріота, одні антимайданівці і агенти ФСБ. А ДБР сформована виключно із ворогів України, навіть не знаючи їх імен суджу по їх діях - всі справи були виключно проти захисників, проти проєвропейських політиків і жодного проти ворога. Прокурора САП уже призначено?
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12.07.2022 06:56 Відповісти
Ze хоче щоби в країнах ЄС настала рецесія та занепад економік ...
У такому випадку ніхто не дасть й копійочки ЗеКоломойсктим Кучмістам...
Вперед нАполеон...ти кращий чувак у Світі...
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12.07.2022 07:41 Відповісти
Голобородько ты наш многоликий, своими обязанностями когда займешься? С Ермаком что-то делать нужно , а не советы раздавать направо и налево. Уважительное отношение Запада к Украине это не твоя заслуга , а народа, в первую очередь ВСУ.
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12.07.2022 09:27 Відповісти
Це той хто зливає Україну,відосиком слабо захистити демократію ,паскуда.
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13.07.2022 13:25 Відповісти
 
 