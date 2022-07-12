Зеленський: Передача Канадою турбіни для Росії – небезпечне рішення для всього демократичного світу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент України Володимир Зеленський назвав небезпечним рішення Канади передати Росії турбіну для газопроводу "Північний потік".
"Міністерству закордонних справ довелося викликати представника Канади в нашій державі через абсолютно неприйнятний виняток із санкційного режиму проти Росії. Це стосується не просто якоїсь турбіни для газопроводу "Північний потік", яку Канада не повинна була, але все ж таки вирішила передати. Передати фактично Росії. Це стосується спільних правил", - заявив він у традиційному відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо держава-терорист може витиснути такий виняток із санкцій, то яких винятків вона захоче завтра чи післязавтра? Це питання дуже небезпечне. Причому небезпечне не тільки для України, а й для всіх країн демократичного світу", – зазначив Зеленський.
За його словами, "рішення про санкційний виняток будуть сприймати в Москві виключно як прояв слабкості. Така їхня логіка. І якраз тепер можна не сумніватися, що Росія спробує не просто максимально обмежити, а повністю припинити у найбільш гострий момент постачання газу в Європу. Саме до цього тепер треба готуватись, саме це тепер провокується".
"Бо кожна поступка в таких умовах сприймається російським керівництвом як стимул для подальшого, сильнішого тиску", - сказав він.
"Звичайно, ще можна переглянути це рішення про одну турбіну, яке тягне за собою багато інших проблем. Росія ніколи не грала в енергетиці за правилами і не гратиме зараз, якщо не побачить сили", - заявив Зеленський.
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Скрін з рашистського відео...
ФтАРайа ОрМиЙа МеРа (с) використовує древній Garmin GPS 152 (який випускався для човнів, яхт та риболовлі) для навігації своїх аналоговнетних літаків...
буде,а зиму їм треба якось пережити,казки про газовози,одразу йдуть *****,їх зараз стільки немає,плюс у них довгостроковий фрахт.
Займатись треба своєю країною і якщо побираєшся по всьому світу не варто повчати інших від яких сам залежиш.
США уже сказали, что передача этой турбины необходима для Германии, чтобы пройти зиму(либо полностью разо-раться с кацапами если они и с турбиной продинамят немцев с газом)!
Германия УЖЕ заблокировала нам помощь на 9 миллиардов еврот.к. из-за газа потеряет5% ВВП--а это десятки миллиардов, а эта дрянь дальше быкует!
Такое впечатление складывается, что оманский имел с кацапами договорняк о сдаче, но помешали ВСУ, он вынужденно играет по бумажке роль патриота в ТВ, а сам изо всех сил гадит стране!
Тоді Буба закрий свій бубен!
Санкції - є і вони працюють !
Це не була поставка під-санкційної продукції ...
Повернення власнику роторів турбін після ремонту та ТО !
Звичайно , можливо ліпше було "конфіскувати" ...
Але такі дії - власне - у стилі Раші
У такому випадку ніхто не дасть й копійочки ЗеКоломойсктим Кучмістам...
Вперед нАполеон...ти кращий чувак у Світі...