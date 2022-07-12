Шмигаль та Пелосі обговорили визнання РФ країною - спонсором тероризму
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі обговорили визнання Росії країною-спонсором тероризму, а також конфіскацію заморожених активів РФ на користь України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Щойно обговорили з Ненсі Пелосі визнання Росії країною-спонсором тероризму та конфіскацію заморожених активів на користь України. Подякував Конгресу США за всебічну військово-технічну підтримку, фінансову допомогу і посилення санкцій. Разом переможемо і відновимо Україну", - зазначив Шмигаль.
Топ коментарі
+4 Aleksandr Rudenko
показати весь коментар12.07.2022 00:39
+3 Yakov Yakov
показати весь коментар12.07.2022 00:22
+2 Olga Mansika
показати весь коментар12.07.2022 00:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
его надо прямо "мочить в сортире".
ИГИЛ признавали спонсором?
Хотя это тоже было "государством" - с правительством, своей денежной единицей, монетами и банкнотами, банками, почтой, судебной системой и т.п.
Так точніше...тому що виходить сама собі спонсор...це й так ясно...