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Шмигаль та Пелосі обговорили визнання РФ країною - спонсором тероризму

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пелосі,ненсі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі обговорили визнання Росії країною-спонсором тероризму, а також конфіскацію заморожених активів РФ на користь України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"Щойно обговорили з Ненсі Пелосі визнання Росії країною-спонсором тероризму та конфіскацію заморожених активів на користь України. Подякував Конгресу США за всебічну військово-технічну підтримку, фінансову допомогу і посилення санкцій. Разом переможемо і відновимо Україну", - зазначив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потреби у визнанні РФ державою-спонсором тероризму немає, - Макрон

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+4
Який з неї спонсор, росія не спонсор, вона саме і є тим терористом.
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12.07.2022 00:39
+3
а про визнання дєрьмака зрадником обговорили?
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12.07.2022 00:22
+2
Саме такий темін в своїй резолюції підтримав Комітет Сенату США.Наступний крок за адміністрацією Байдена.Якщо США визнають рашку державою-спонсором тероризму,це спричинить серйозні наслідки для московії
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12.07.2022 00:47
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война, оккупация, военные преступления, терроризм, геноцид, "гибридная" война, ядерная война, там бы определились с градациями и что после чего идет, и за последствия. а то "спонсор" он как бы только денег дает, а Хйло уже не спонсор, его надо прямо "мочить в сортире".
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12.07.2022 00:11 Відповісти
Саме такий темін в своїй резолюції підтримав Комітет Сенату США.Наступний крок за адміністрацією Байдена.Якщо США визнають рашку державою-спонсором тероризму,це спричинить серйозні наслідки для московії
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12.07.2022 00:47 Відповісти
а про визнання дєрьмака зрадником обговорили?
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12.07.2022 00:22 Відповісти
Вот это как раз забота Шмигаля... про спонсоров тероризма беседы вести. В стране уже все норм, бензина завались, рабочих мест куева гора, цены упали, инфляция ноль...
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12.07.2022 00:32 Відповісти
Який з неї спонсор, росія не спонсор, вона саме і є тим терористом.
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12.07.2022 00:39 Відповісти
Шмигалька такий собі ермак на підхваті із купой родичів жадаючіх грошей грошей грошей
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12.07.2022 00:42 Відповісти
ШМАРА+ПЫЛЕСОС!ЧЕ ЩЕ ТРЕБА?
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12.07.2022 00:43 Відповісти
ПИСЗДЕЦ!!!ДА ПОРАША САМА СТРАНА ВО ГЛАВЕ ПУТИНА *****!!!ТЕРРОРИСТЫ НОМЕР 1-В МИРЕ!!!****** ИХ ЕЩЁ ОБГОВАРИВАТЬ?КЛЕЙМО ВСЕМ НА СРАКУ!!!
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12.07.2022 00:48 Відповісти
Есть незаконные действия определяющие терроризм, идентифицирует и признавайте, если демократический мир печётся за законность.
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12.07.2022 01:22 Відповісти
Россия по всем свойствам террористы!
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12.07.2022 02:00 Відповісти
Да не спонсор, а государство террорист. Как ИГИЛ.
ИГИЛ признавали спонсором?
Хотя это тоже было "государством" - с правительством, своей денежной единицей, монетами и банкнотами, банками, почтой, судебной системой и т.п.
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12.07.2022 08:14 Відповісти
РабZeя не спонсор...а Помойка мавзолєйная сама й є Терорісто...Бандитто...та вбивці ...
Так точніше...тому що виходить сама собі спонсор...це й так ясно...
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12.07.2022 08:29 Відповісти
признать и спонсором терроризма и недостраной террористом и другоном разных бандформирований
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12.07.2022 09:44 Відповісти
 
 