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"Посадят - не посадят, зато живой буду, бл#", - ГУР перехопила розмову рашиста з родичем. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У перехопленні ГУР окупант розповідає брату, що на новому "контракті" про продовження служби сфальсифікували його підпис. Насправді він контракту не підписував, а єдиний документ, який передав командуванню – рапорт про відмову служити далі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Брат обурюється та радить рашисту не підписувати жодних документів та відмовлятися від подальшої служби: "Ми доб’ємося все одно. Ми з матір’ю, у нас 70 тисяч є. зараз знайдемо адвоката, кредит візьму, але я зроблю незалежну експертизу і ви… цих пі… (покараю непорядних чиновників). І потім подам на них такий позов, що мені ще років 10 можна не працювати. Ти головне не піддавайся. Не бійся взагалі нічого. Хай погрожують: посадять, не посадять. Скажи: зате живий буду… Цей пиз… (базікало) путін! Я щось його не розумію. Зранку виступав, кричав, що всі хто звільнює ЛНР мають відпочити. Тепер вже перенаправляє всіх на донецьку. Якась х… (дурниця). Ми як худоба для них, чи як?

Я тобі розповідав, що мені міністерство оборони прислало? Там всіляку є… (нісенітниці) написали: у нас там за першою вимогою медицина працює ох… (бездоганно), солдати на першому місці, ви не переживайте, гаряче харчування – солдатам перше-друге дають. Я кажу: ви пі… (люди низької соціальної відповідальності) ще не написали, що крем для загару їм даєте! Вони там лежать і відпочивають. Ви що там, за власним бажанням, чи як? Піднімайтеся всі разом і починайте страйкувати".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Путин скажет: "Я рад за тебя, мне пох#й, #пта": російський окупант обговорює з дружиною, як втекти з війни додому, - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+14
может не успеть с экспертизой подписи. С адвокатом лучше не спешить - деньги на похороны могут пригодиться. Но это не точно, потому что испарившиеся считаются без вести пропавшими.
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12.07.2022 00:47
+12
Думали безкарно гвалтувати й грабувати рашисти але щось пішло "по плану" й вже хочуть до мамки мразоти.
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12.07.2022 00:40
+9
"Ми як худоба для них, чи як?"

Exactly.
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12.07.2022 00:58
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Ну такое... Не факт, что живой будет...
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12.07.2022 00:40 Відповісти
Думали безкарно гвалтувати й грабувати рашисти але щось пішло "по плану" й вже хочуть до мамки мразоти.
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12.07.2022 00:40 Відповісти
может не успеть с экспертизой подписи. С адвокатом лучше не спешить - деньги на похороны могут пригодиться. Но это не точно, потому что испарившиеся считаются без вести пропавшими.
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12.07.2022 00:47 Відповісти
"Ми як худоба для них, чи як?"

Exactly.
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12.07.2022 00:58 Відповісти
Всегда интересовало сколько этих разговор реальный перехват, а какой развлекуха службистов. Работа как бы не пыльная и фантазии особой не надо. Оттого я их перестал еще в марте читать.
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12.07.2022 01:08 Відповісти
та да, службисты для отчётности дистанционно нанимают актёров из брянского ТЮЗа, а расплачиваются за работу криптой. Инфа 100%
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12.07.2022 02:01 Відповісти
Да что там мелочится. Весь Голливуд в Украине сидит, декорации разрушенных зданий и разбомбленных больниц создает, манекены трупов по земле раскидывает, и все это исключительно ради создания фейков для дискредитации российской армии.
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12.07.2022 09:55 Відповісти
Мразота, стрибай на міну, стріляй собі в сраку, відріж собі х*й й 3,14здуй додому лікуватись "боярою" і ягелем, фуфлоЧМО йо*ане...
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12.07.2022 01:28 Відповісти
Не ? А унитаз. Жене трюселя и и и Чайник? О и носки носки зачётные. Де баимо там і пыздымо Кацаррилих
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12.07.2022 02:45 Відповісти
Бунтовать холопы вздумали. Да вы скот и должны только мычать и делать то что барин прикажет неблагодарные свиньи.
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12.07.2022 11:42 Відповісти
 
 