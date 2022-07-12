У житловому будинку в місті Часів Яр виявлено тіло загиблої дитини, - МВС
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У житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіло загиблої дитини - орієнтовно 2013 р.н.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС у фейсбуці.
В повідомленні зазначається: "Станом на 23:30 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіло 1 загиблої дитини (орієнтовно 2013 р.н.).
Всього з початку робіт на місці події виявлено тіла 33 загиблих осіб, з них 1 дитина (орієнтовно 2013 р.н.), врятовано з під завалів 9 осіб. Роботи тривають".
Як відомо, російські окупанти з "Ураганів" 10 липня атакували Годин Яр, зруйнувавши 5-поверховий житловий будинок.
Станом на 13:00 10 липня повідомлялося про 15 загиблих, знайдених під завалами, та п'ятьох врятованих. Також повідомлялося про 24 людей, у т.ч. дитину, які, ймовірно, залишалися на той момент під завалами.
На 18:00 11 липня було відомо про 31 загиблого.
Будь ласка, зачекайте...
тварюко і не буде тобі прощення та спокою , навіть на тому світі !!
Дітей твоїх теж дістане карма !
Серед невинних жертв багато вбитих, покалічених і викрадених дітей.
Смерть окупантам!
https://www.youtube.com/watch?v=UcdUwahSM5o