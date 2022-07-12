У житловому будинку в місті Часів Яр виявлено тіло загиблої дитини, - МВС

У житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіло загиблої дитини - орієнтовно 2013 р.н.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС у фейсбуці.

В повідомленні зазначається: "Станом на 23:30 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіло 1 загиблої дитини (орієнтовно 2013 р.н.).

Всього з початку робіт на місці події виявлено тіла 33 загиблих осіб, з них 1 дитина (орієнтовно 2013 р.н.), врятовано з під завалів 9 осіб. Роботи тривають".

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Як відомо, російські окупанти з "Ураганів" 10 липня атакували Годин Яр, зруйнувавши 5-поверховий житловий будинок.

Станом на 13:00 10 липня повідомлялося про 15 загиблих, знайдених під завалами, та п'ятьох врятованих. Також повідомлялося про 24 людей, у т.ч. дитину, які, ймовірно, залишалися на той момент під завалами.

На 18:00 11 липня було відомо про 31 загиблого.

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