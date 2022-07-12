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Зеленський закликав депутатів сумлінно поставитися до законопроєкту про статус поляків в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав депутатів Верховної Ради України максимально сумлінно розглянути законопроєкт щодо статусу поляків в Україні.

"Направив сьогодні до Верховної Ради України дуже важливий законопроєкт "Про правові та соціальні гарантії для громадян Польщі, які перебувають в Україні". Фактично це відповідь на закон, який навесні був ухвалений Польською державою в інтересах наших громадян", - сказав він у традиційному відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Зокрема, пропоную надати нашим польським братам можливість легально перебувати в Україні протягом 18 місяців, право на працевлаштування, здійснення господарської діяльності, навчання у наших вишах, медичне обслуговування", - сказав він.

"І прошу народних депутатів України поставитися до цього законопроєкту максимально сумлінно", - наголосив Зеленський.

Читайте також: Зеленський вніс до Ради законопроєкт про правові та соціальні гарантії для поляків в Україні

За його словами, "ми досягли у відносинах із Польщею найвищого рівня довіри і співпраці не просто за десятки років, а за життя багатьох поколінь наших народів. І маємо це лише збільшувати, маємо ще посилювати наші зв'язки у всіх сферах і на основі чіткого розуміння, що Україна і Польща можуть бути вільними тільки разом – у братерстві".

"Сьогодні підписав указ про присвоєння місту Перемишль почесного звання "Місто-рятівник" – за надзвичайно вагомий внесок влади міста, волонтерів і жителів у допомогу нашим людям. Я нагадую, що це вже друге таке рішення – польський Жешув першим отримав це звання", - сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв польському Перемишлю почесну відзнаку "Місто-рятівник"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Гундосий, чого за тобою майдан пустий? Ссиш, як завжди? Що з Дєрьмаком робити будеш?
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12.07.2022 00:57
+9
Розбійник який плохо чує

@KVQuarantine

Я,коли намагаюсь послухати малороского наркєта з шоубіза,який розказує,що демократію треба захищати диктатурою і асфальтом
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12.07.2022 01:24
+7
Видимость бурной деятельности.Нужно взять под личный усиленный контроль
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12.07.2022 00:43
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Видимость бурной деятельности.Нужно взять под личный усиленный контроль
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12.07.2022 00:43 Відповісти
Це символічний, але важливий документ.
Маємо продемонструвати на державному рівні приязнь до наших найближчих друзів-партнерів.
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12.07.2022 00:53 Відповісти
Антикорупційного прокурора Кліменка я призначати все одно не буду
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12.07.2022 05:45 Відповісти
Гундосий, чого за тобою майдан пустий? Ссиш, як завжди? Що з Дєрьмаком робити будеш?
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12.07.2022 00:57 Відповісти
Розбійник який плохо чує

@KVQuarantine

Я,коли намагаюсь послухати малороского наркєта з шоубіза,який розказує,що демократію треба захищати диктатурою і асфальтом
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12.07.2022 01:24 Відповісти
Я не за ще(зе) але то треба. Але треба легалізувати Поляків щоб воювали чи ні? Дякую Польщі за підтримку
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12.07.2022 02:34 Відповісти
Точно дурень!!! ну какая фракция выступит против этого законопроекта. ? Что он вообще может кроме видосиков и пиара?
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12.07.2022 04:58 Відповісти
Цей бородатий довпойоп не хоче розказати, коли вже призначать Клименко головою САП? Чи не на часі - статус поляків важливіше?
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12.07.2022 06:31 Відповісти
Це все добре , але це спроба заговорити зуби, питання перше, що там с Ермаком та Татаровим, Зеленский, коли ти їх звільниш??????
показати весь коментар
12.07.2022 07:55 Відповісти
Дуже багато правильних зауважень, реплік в сторону керівництва країни, і це ознаки демократії. Правильні закиди про ОП єрмака, татарова і т.д. Але я не про це. Можливо у мізках президента і правильні бувають ідеї, але не завжди правильні наміри завершуються добром. Можна наплести різного, вже одних братів мали і так любили, такі були братерські стосунки аж допоки звідти ракети не полетіли.... Далі не буду. Про братні народи і братній союз бачимо по Бялій Росі, далі також не буду. Так загравати не можна, бо потім прийдеться чимось (територією, незалежністю) або кимось (народом) таки пожертвувати із-за недалекоглядної політики або просто тупого політиканства, як кажуть сьогоднішньо хвилинної величі. Хто полякам заважає в Україні вести бізнес? Ще згадайте колишнього керівника укравтодору... А як бути з друзями британцями чи американцями??? Не можна просто такі нісенітниці видавати на гора.... Так , це наші друзі, ми їм вдячні. До речі, Перемишль -українське місто, як і Ярослав. Ці території входили до складу Дрогобицької області, були віддані Польщі сталіним після війни як частина Надсяння (лемківщини), а народи переселені. Багато не закритих питань, як і з майном, як і з землею, як і з правовим становищем прикордонних населених пунктів і т.д.
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12.07.2022 09:04 Відповісти
Всі питання правомірні. Але, ми маємо їх закрити раз і назавжди.
За формулою, - "Вибачаємо, і просимо пробачення". Заради українсько-польського порозуміння. Заради майбутнього наших народів. Як європейських, і цивілізованих націй.
Бо будь-які наші взаємні претензії будуть лише лити воду на млин кацапських агресорів.
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12.07.2022 16:03 Відповісти
 
 