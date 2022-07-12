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Рамштайн-4: Наступна зустріч відбудеться онлайн 20 липня, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

остін

Четверта зустріч контактної групи з оборони України (UDCG), відома як "формат Рамштайн", відбудеться 20 липня і пройде в режимі онлайн.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону у звіті про телефонну розмову міністрів оборони США та України Ллойда Остіна та Олексія Резнікова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Як зазначається, Остін надав Резнікову оновлену інформацію про допомогу США в галузі безпеки Україні, зокрема про новий пакет на $400 млн, про який було оголошено 8 липня.

Резніков розповів главі Пентагону про ситуацію в Україні.

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Міністри обговорили порядок денний наступного засідання контактної групи з оборони України, яке відбудеться 20 липня, та обмінялися думками щодо майбутнього допомоги США та союзників Україні у форматі UDCG.

Цього разу зустріч учасників антипутинської коаліції відбудеться у віртуальному режимі.
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Предлагаю военных врачей стран НАТО привозить работать в военных госпиталях Украины .
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12.07.2022 00:52 Відповісти
А может, Венгрию не приглашать ?
Или не на все заседания.
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12.07.2022 02:17 Відповісти
Луценко :
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12.07.2022 03:25 Відповісти
свині просто шо говорить
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12.07.2022 05:14 Відповісти
 
 