Іран готується надати Росії сотні бойових безпілотників та навчити росіян ними користуватися, - Білий дім

Росія звернулася до Ірану з проханням надати йому сотні бойових безпілотних літальних апаратів для використання у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише АР.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що поки неясно, чи надав Іран вже будь-які з БПЛА Росії, але сказав, що у США є інформація, яка вказує на те, що Іран готується навчити російські сили їх використанню вже в цьому місяці.

"Наша інформація вказує на те, що іранський уряд готується надати Росії до декількох сотень безпілотників, включаючи БПЛА, здатних нести озброєння, в прискореному порядку", — заявив він журналістам.

Салліван зазначив, що Іран надав аналогічні безпілотні літальні апарати єменським повстанцям-хуситам для нападу на Саудівську Аравію до того, як на початку цього року було досягнуто припинення вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія та Іран домовляються разом виживати під санкціями