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безпілотник (2132) Іран (1343) США (14537)

Іран готується надати Росії сотні бойових безпілотників та навчити росіян ними користуватися, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

безпілотник

Росія звернулася до Ірану з проханням надати йому сотні бойових безпілотних літальних апаратів для використання у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише АР.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що поки неясно, чи надав Іран вже будь-які з БПЛА Росії, але сказав, що у США є інформація, яка вказує на те, що Іран готується навчити російські сили їх використанню вже в цьому місяці.

"Наша інформація вказує на те, що іранський уряд готується надати Росії до декількох сотень безпілотників, включаючи БПЛА, здатних нести озброєння, в прискореному порядку", — заявив він журналістам.

Салліван зазначив, що Іран надав аналогічні безпілотні літальні апарати єменським повстанцям-хуситам для нападу на Саудівську Аравію до того, як на початку цього року було досягнуто припинення вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія та Іран домовляються разом виживати під санкціями

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+68
прийдеться. Треба вимогати від оон щоб їх продовольча программа не поширювалася на країни які допомогають рашці вбивати українців. Бо нас ніколи не поважатимуть якщо ми будемо заради чужих людей остннє з себе знімати, як з отим яо вийшло. Треба про свій народ і про свою країну насамперед дбати і все.
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12.07.2022 01:49
+67
а ми тут мало не зашиваємося, ах, щоб з голоду не вмерли там і тут. А вони ср.ти на нас хотіли. Сирія скуповує крадене у нас зерно і бойовики з Сирії тут приїздили. Іран рашці допомогає. І нікого сумління не мучає. Тільки ми дурні то розоружилися щоб Світ ядерна війна не накрила, ага, це ж ми була загрозу Світу нє? тепер ось це.
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12.07.2022 01:46
+41
Росіяни нас і так непогано від нового урожаю "асвабаждают"А людина правильно каже - нічого годувать тих хто на тебе ж точить зброю Он - по лініі ООН десятки років годують північну Корею Вони від того армію скоротили? ПЕрестали зброю випускать?
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12.07.2022 04:39
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12.07.2022 01:43 Відповісти
прийдеться. Треба вимогати від оон щоб їх продовольча программа не поширювалася на країни які допомогають рашці вбивати українців. Бо нас ніколи не поважатимуть якщо ми будемо заради чужих людей остннє з себе знімати, як з отим яо вийшло. Треба про свій народ і про свою країну насамперед дбати і все.
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12.07.2022 01:49 Відповісти
Продовольство - коммодіті. Якщо його стає більше в одному місці, то ціна падає всюди. Так що притиснути виключно аятол не вийде.
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12.07.2022 06:01 Відповісти
Ну будет мирные города бомбить. В четыре утра.. пока все спят! Они убийцы , террористы ! Мародеры!
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12.07.2022 05:33 Відповісти
а ми тут мало не зашиваємося, ах, щоб з голоду не вмерли там і тут. А вони ср.ти на нас хотіли. Сирія скуповує крадене у нас зерно і бойовики з Сирії тут приїздили. Іран рашці допомогає. І нікого сумління не мучає. Тільки ми дурні то розоружилися щоб Світ ядерна війна не накрила, ага, це ж ми була загрозу Світу нє? тепер ось це.
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12.07.2022 01:46 Відповісти
что ты несешь тупой бот? сирия и иран это не весь мир - а зерно нам нужно продавать что-бы аграрии получили деньги за свой труд и освободили место для нового урожая
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12.07.2022 03:46 Відповісти
Росіяни нас і так непогано від нового урожаю "асвабаждают"А людина правильно каже - нічого годувать тих хто на тебе ж точить зброю Он - по лініі ООН десятки років годують північну Корею Вони від того армію скоротили? ПЕрестали зброю випускать?
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12.07.2022 04:39 Відповісти
Ти упоротий. Ці країни і без світової допомоги годуються то від рашки, то від Китаю. Вони будуть вмирати від голоду, але погрожувати зброєю не кинуть.
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12.07.2022 08:32 Відповісти
Какой такой новый урожай? Его в обрез по весны может и хватит. У нас же одна армия цельный мульон, вам же Резиновый сказал
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12.07.2022 04:49 Відповісти
При цьому Україна має більше посольств по всьому світу, аніж самі США, в тому числі у ворожих асадівській Сирії та Ірані. Мабуть немає куди коштів дівати або куди прокремлядських падєльників пристроїти
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12.07.2022 10:56 Відповісти
Что за Иран говорить если грузины торгуют
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12.07.2022 01:49 Відповісти
Іран є в списку США країн-спонсорів тероризму.Рашка поки що стоїть в черзі до того списку.Подивимось,якою буде реакція Америки.
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12.07.2022 01:50 Відповісти
дадут еще пару тысяч FIM-92.
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12.07.2022 01:55 Відповісти
неудачная идея. Кацапы не в состоянии читать мануалы даже на украинском, не говоря уже про фарси...
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12.07.2022 01:53 Відповісти
Тим паче це погано для захисників, дрони несуть зброю,а значить смерть. Не можна ворога недооцінювати, якось до України дійшов
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12.07.2022 09:31 Відповісти
Де наша сотня MQ-1 Predator , ‎RQ-4 Global Hawk?
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12.07.2022 01:57 Відповісти
Якщо США у відповідь не надасть сотні ударних дронів то єдиний варіант який залишається в українців це тільки відновлення атомного статусу.
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12.07.2022 01:59 Відповісти
Можливо, таким способом Іран торгується зі США. Так само, як Ердоган трохи пошантажував фінів і шведів.
В будь-якому випадку, Білий дім має чим підняти ставки: РЕБ, більше Стінгерів і Насамсів, ********** дальньої дії для РСЗВ, нарешті прискорення роботи по Ф-16.
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12.07.2022 02:07 Відповісти
Скоріш за все ні,Іран не Туреччина,торги там не можливі.Скоро намічається візит Байдена в Саудівську Аравію і Ізраїль,де планують обговорювати ядерну програму Ірану.На Близькому Сході планують створити щось накшталт НАТО ,союз протистояння Ірану.Тому мало ймовірні якісь підкилимні торги Ірану і США
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12.07.2022 02:18 Відповісти
Я схиляюсь до варіанту що Іран просто ризикнув вступити в гру чи планує це зробити.

Ціль рф як і германських кланів це повалити вплив США, зруйнувати глобальний світ та зробити так званий багатополярний світ, де відродяться старі імперії які почнуть переділ зон впливу, перманентні війни і так далі.

Вони облажались і у них нічого не вийшло.

І ось Іран починає розуміти що відсидітись на берегу ріки не вийде, та що на його думку, краще зараз ризикнути чим просто продовжувати накопичувати ресурси, бо можливості більше може не випасти.
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12.07.2022 03:18 Відповісти
Eques Patriam бот кацапсий иди *****
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12.07.2022 03:49 Відповісти
Реєстрація: 03 березня 2022

Російський виродку годі вдавати з себе українця.
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12.07.2022 20:00 Відповісти
щось ви не те ляпнули , які такі германські клани планують зруйнувати весь світ і піти против Америки?
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12.07.2022 07:27 Відповісти
Ті що прямим текстом Мельнику сказали що через пару годин настане новий світовий порядок. Ті що запрошували його на концерт російської музики. Ті що блокують нам постачання зброї, та навіть блокують транші від єс.

Нам дуже щастить що завдяки США в європейських країнах демократія, і тому вся влада не в руках цих кланів і вдається щось протиснути. Бо якби не демократія, то німеччина послала б нас так як це зробила Угорщина де вся влада тримається одним кланом.
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12.07.2022 20:04 Відповісти
Ердоган так класно пошантажував шведів, що вони погодилися на всі умови Туреччини і видали курдів яких ховали від Ердогана стільки років.
Ви навели невдалий приклад.
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12.07.2022 07:23 Відповісти
шведы с финнами меня убили этим....это вот этими своими эуро-принципами...
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12.07.2022 23:09 Відповісти
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12.07.2022 04:42 Відповісти
Порохобот неосвідчений, Україна давно має і не втрачала атомний статус
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12.07.2022 10:59 Відповісти
Найвеличніша армія світу могла б перетворити Америку на ядерний попіл, але на її шляху трапилося село на Хеосонщині.
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12.07.2022 02:03 Відповісти
ПриднестровьеИранДынырыОсетияРосияАбхазияСев.корея
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12.07.2022 02:16 Відповісти
іранські беспілотники це смішно, у відповідть сподіваюсь нам дадуть декілька ріперів шо б русня і в масквє бавовна була
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12.07.2022 02:20 Відповісти
Это вообще не смешно. Они одни из мировых лидеров по дронам.
Вот старая статья белингкэт. Уже после, в конце 2021 , они выпустили новые модели.
https://ru.bellingcat.com/novosti/mena/2021/05/24/persian-posturing-irans-drone-fleet-seen-from-space-ru/
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12.07.2022 02:25 Відповісти
Насчёт "мировых лидеров" чересчур громкое заявление. По вашей же ссылке: "Успешность и эффективность этих инноваций остается неясной"
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12.07.2022 05:18 Відповісти
Не манипулируйте. Вот полная фраза

Успешность и эффективность этих инноваций остается неясной, пока она не будет проверена на поле боя.

Это можно сказать про любое оружие. Факт в том, что они производят все виды беспилотников в больших количествах
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12.07.2022 08:07 Відповісти
Блін про війну в Україні - вже було :
1- США спонукає союзників по НАТО поставити в Україну стару совітську техніку , замінивши її на ******* !
2- Турція робить собі рекламу на поставці Байканарів та підвищує їх ціну ! (Першим етапом цього - була Азербайджансько-вірменська війна)
3- Росія висвободжує свої зони від зеків і утилізує їх як гарматне мясо у цій війні - вирішуючи відразу 2 проблеми.

Тепер ще і Іран тут буде провіряти успішність та ефективність безпілотників
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12.07.2022 12:05 Відповісти
Я не маніпулюю. Іранські БПЛА насправді всі китайські. Це означає тільки те, що Китай відмовився постачати бпла напряму рашистам. Не більше.
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12.07.2022 13:16 Відповісти
Також, є багато зброї, про яку аж ніяк не можна сказати "успєшность і ефектівность астайотся нєясной", наприклад, Байрактари чи Хімарси.

Так що сам не маніпулюй, ок?
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12.07.2022 13:26 Відповісти
Звичайними дронами міни кидають, а якщо військові та ударні і пару сотень - це не сміятися потрібно, а думати як з ними боротися.
Надіюсь протиотруту наші військові знайдуть.
Або збивати, може садити їх можна.
Розберуться.
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12.07.2022 02:45 Відповісти
Основна небезпека від дронів недолугих відсталих режимів, це коригування артилерії. Ті, що кидають міни теж фактично за класифікацією є ударними. Справа у тому, чим ударяти: ні в Ірана, ні в рашистів немає високоточних ракет, які б підняв дрон.
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12.07.2022 05:24 Відповісти
А шо за БПЛА у персов, кто знает?
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12.07.2022 02:21 Відповісти
"Успешность и эффективность этих инноваций остается неясной"
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12.07.2022 05:19 Відповісти
Короче су-57 по ирански. Больше пи#дежа чем дела.
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12.07.2022 06:06 Відповісти
Китайские. Видимо, Китай не хочет в открытую работать с рашкой напрямую.
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12.07.2022 13:17 Відповісти
ну ну, іран щє за збитий літак не відповів, походу після того як кацапія перестане існувати, треба буде ЗСУ зїздити на навчання в Іран
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12.07.2022 02:22 Відповісти
Ну так Буба повів себе, як чмо, з тим збитим літаком. Тепер Іран його ні во що не ставить. Як і я.
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12.07.2022 10:08 Відповісти
За боинг до сих пор не рассчитались, уже беспилотники раздают. Надо будет им после рашки *******
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12.07.2022 02:32 Відповісти
А вообще как у Толкиена. Саурон(х*йло), собирает всё зло по всему Средиземью
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12.07.2022 02:35 Відповісти
А нам США обіцяли надати круті ударні безпілотники з великою дальністю, а віз і нині там.
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12.07.2022 02:36 Відповісти
Зєльц обіцяв призначити прокурора сап, очільника набу, не сувмніваюсь, що хтось із високопоставлених також обіцяв вичистити рашиське кубло, а віз і нині там.
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12.07.2022 11:16 Відповісти
Потрібно визнати,що із іраном,арабськими країнами,та й більшістю інших країн,дипломатична служба України зазнала повного фіаско,не проводилась ніякої роботи,чим ці чинуші дегенеративні там займаються взагалі не зрозуміло.
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12.07.2022 02:39 Відповісти
Яка там де дипломатична служба у зелених, вони у владу прийшли не дипломатію розвивати, а красти швидше і більше, поки під сраку їм не дали чарівного пенделя.
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12.07.2022 07:32 Відповісти
США НАТЯКУЮТЬ ЩОБ УКРАЇНА НАРЕШТІ ВИРІШИЛА ПРОБЛЕМУ З дЄРМАКОМ 🤓
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12.07.2022 02:45 Відповісти
Єрмака давно вже треба було резигнувати ("відправити у відставку").
Я - за! Але тепер, прочитавши попередній коментар, не можу відкараскатися від слова "натякують"! Натякувати, - ето ж божєжмой! КошЬмар! Ше присниться, не дай бог.
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12.07.2022 03:10 Відповісти
Вони вже не натякують вони прямо говорять.
Спартц заявила що:
"Проблеми в України будуть великі, якщо Україна зараз не зможе з нами домовитися. Якщо Конгрес не відчує, що ми можемо вам довіряти. Це ж не в мені питання. Українці не розуміють, що у Конгресу є відповідальність робити нагляд, oversight щодо того, куди та на що витрачають американські гроші. Нас для цього обирають наші виборці",
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12.07.2022 07:37 Відповісти
А чего это он в Таллинне делает?
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12.07.2022 11:45 Відповісти
Иран это такое же скрепное говно как и рашка, только там вместо дидов и православия,война с израилем и мусульманство.
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12.07.2022 03:01 Відповісти
Терористи усіх країн -єднаються!
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12.07.2022 03:44 Відповісти
****** перси
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12.07.2022 04:10 Відповісти
Нічого доброго . Байкатари скільки наробили оркам біди? Хочуть збивати Хаймерси
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12.07.2022 04:29 Відповісти
помста іранців за суд через збитий боїнг МАУ
аллах їм цього не простить
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12.07.2022 04:44 Відповісти
Так виходить це Іран - друга армія світу, а зовсім ніяк не?
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12.07.2022 05:57 Відповісти
Могу себе представить те беспилотники. А вообще кляньчить у Ирана-это конечно "вяличие" мощное.)))
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12.07.2022 06:01 Відповісти
Недооценивать врага не стоит. Иранский БПЛА Karrar вполне удачный вид оружия. Даже удивительно, что аятоллы такое сварганили
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12.07.2022 11:24 Відповісти
середина маде ін чайна обгорнуте іранським фюзеляжем та написами на фарсі..
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12.07.2022 11:49 Відповісти
і що? щось я не бачу як 'сотні безпілотників' помагають ірану проти сраїля чи проти сша???

взагалі ні про що.... ті безпілотники хоч літають?
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12.07.2022 06:02 Відповісти
Літають. За рахунок пропаганди.)
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12.07.2022 06:07 Відповісти
ЗСУ їх також використовує, це звичайні китайські бпла. Літають +/-.

1. Схоже, Орлани закінчились.
2. Схоже, Китай не дуже хоче допомагати відкрито.
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12.07.2022 13:21 Відповісти
Скажи мені, хто твій друг і я скажу хто ти...
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12.07.2022 06:31 Відповісти
Песець...Друга армія світу...балалаєчники
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12.07.2022 06:50 Відповісти
Срані перси. Жалко що їх Ізраїль не розхерачив.
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12.07.2022 07:26 Відповісти
Ізраїль ще буде скавчати, що не Україна їм союзник, а маскаль.
Іран за допомогою ******** хоче випробувати свої бпла в Україні для використання проти Ізраїлю та США.
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12.07.2022 11:22 Відповісти
Світ розділився на біле і чорне, на добро і зло. Україна і Росія тут по різні сторони. З росією такі терористи, як сірія, іран, "днр", "лнр" та інші зрадники, а на нашій стороні весь цивілізований світ і Бог, а це означає, що ми переможемо! Слава Ісусу. Слава ЗСУ. Слава Україні!
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12.07.2022 07:38 Відповісти
Оказывается это хуситы напали на Саудовскую Аравию, а не Саудовская Аравия вторглась в Йемен.😂
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12.07.2022 09:13 Відповісти
Твій кацапський пафос тут до сраки!
Триздуй на китайські форуми, - от там і будеш патякати, *************!
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12.07.2022 16:09 Відповісти
весело, блин, а мы свою беспилотную программу честно запороли..., потому как к миру стремились изо всех сил, даже аэроразведку разогнали..., ну все сделали, чтобы мир настал..., а он чего-то не настал...
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12.07.2022 09:23 Відповісти
главноє пєрєсталі стрєлять
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12.07.2022 09:26 Відповісти
Когда Касьянов писал про производство украинских беспилотников его тут закидывали какашками. Типа Байрактар 11 миллионов баксов за штуку наше все.
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12.07.2022 09:40 Відповісти
Ти його "типу безпілотники" бачив? Один "триндьож"! А якби він не "триндів" - то й "Байрактари" були-б раніше закуплені і випробувані на Донбасі ще при Пороху (ще до війни в Карабаху) Але тоді-б стала ясна їх цінність і зрушила з місця розробка нашого вітчизняного бойового дрона (який тоді вже у повітря піднімався) Але Касьянов "товк лайно в ступі"- тільки бризки в сторони летіли і справа так з місця і не зрушила
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12.07.2022 11:55 Відповісти
Аеророзвідка працює і розвивається, ніхто її не розігнав.
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12.07.2022 13:18 Відповісти
Запретить въезд и даже транзит всех граждан Ирана в и через территорию Украины... Нех... тут в вузах учиться,кальянные и рестораны открывать.Все к **.. матери домой в родной Иран
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12.07.2022 10:29 Відповісти
Все эти санкции которые вводит добрый запад, бармалеям до одного места. У них хватает резервов вести четыре войны и разрабатывать собственные беспилотники. Так же будет и с парашей.
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12.07.2022 11:28 Відповісти
резерви це одне,але у них немає своєї електроніки зовсім,вони з китайцями співпрацюють!
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12.07.2022 11:46 Відповісти
Нічого вони не розробляють, ці іранські бпла по факту китайські.
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12.07.2022 13:20 Відповісти
Потрібно Заходу невідкладно вводити жорсткі санкції проти Китаю яки таємно постачає електронні компоненти терористам з Ірану,Росії та Північної Кореї!
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12.07.2022 11:44 Відповісти
У рашки анало-говнеты кончились, будет переходить на ирано-говнеты. 💩
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12.07.2022 13:19 Відповісти
Прийдеться просити в Штатів більше ППО, чи чим їх там збивають.
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14.07.2022 20:41 Відповісти
 
 