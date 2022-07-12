Іран готується надати Росії сотні бойових безпілотників та навчити росіян ними користуватися, - Білий дім
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія звернулася до Ірану з проханням надати йому сотні бойових безпілотних літальних апаратів для використання у війні проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише АР.
Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що поки неясно, чи надав Іран вже будь-які з БПЛА Росії, але сказав, що у США є інформація, яка вказує на те, що Іран готується навчити російські сили їх використанню вже в цьому місяці.
"Наша інформація вказує на те, що іранський уряд готується надати Росії до декількох сотень безпілотників, включаючи БПЛА, здатних нести озброєння, в прискореному порядку", — заявив він журналістам.
Салліван зазначив, що Іран надав аналогічні безпілотні літальні апарати єменським повстанцям-хуситам для нападу на Саудівську Аравію до того, як на початку цього року було досягнуто припинення вогню.
Будь ласка, зачекайте...
В будь-якому випадку, Білий дім має чим підняти ставки: РЕБ, більше Стінгерів і Насамсів, ********** дальньої дії для РСЗВ, нарешті прискорення роботи по Ф-16.
Ціль рф як і германських кланів це повалити вплив США, зруйнувати глобальний світ та зробити так званий багатополярний світ, де відродяться старі імперії які почнуть переділ зон впливу, перманентні війни і так далі.
Вони облажались і у них нічого не вийшло.
І ось Іран починає розуміти що відсидітись на берегу ріки не вийде, та що на його думку, краще зараз ризикнути чим просто продовжувати накопичувати ресурси, бо можливості більше може не випасти.
Російський виродку годі вдавати з себе українця.
Нам дуже щастить що завдяки США в європейських країнах демократія, і тому вся влада не в руках цих кланів і вдається щось протиснути. Бо якби не демократія, то німеччина послала б нас так як це зробила Угорщина де вся влада тримається одним кланом.
Ви навели невдалий приклад.
Вот старая статья белингкэт. Уже после, в конце 2021 , они выпустили новые модели.
https://ru.bellingcat.com/novosti/mena/2021/05/24/persian-posturing-irans-drone-fleet-seen-from-space-ru/
Успешность и эффективность этих инноваций остается неясной, пока она не будет проверена на поле боя.
Это можно сказать про любое оружие. Факт в том, что они производят все виды беспилотников в больших количествах
1- США спонукає союзників по НАТО поставити в Україну стару совітську техніку , замінивши її на ******* !
2- Турція робить собі рекламу на поставці Байканарів та підвищує їх ціну ! (Першим етапом цього - була Азербайджансько-вірменська війна)
3- Росія висвободжує свої зони від зеків і утилізує їх як гарматне мясо у цій війні - вирішуючи відразу 2 проблеми.
Тепер ще і Іран тут буде провіряти успішність та ефективність безпілотників
Так що сам не маніпулюй, ок?
Надіюсь протиотруту наші військові знайдуть.
Або збивати, може садити їх можна.
Розберуться.
Я - за! Але тепер, прочитавши попередній коментар, не можу відкараскатися від слова "натякують"! Натякувати, - ето ж божєжмой! КошЬмар! Ше присниться, не дай бог.
Спартц заявила що:
"Проблеми в України будуть великі, якщо Україна зараз не зможе з нами домовитися. Якщо Конгрес не відчує, що ми можемо вам довіряти. Це ж не в мені питання. Українці не розуміють, що у Конгресу є відповідальність робити нагляд, oversight щодо того, куди та на що витрачають американські гроші. Нас для цього обирають наші виборці",
аллах їм цього не простить
взагалі ні про що.... ті безпілотники хоч літають?
1. Схоже, Орлани закінчились.
2. Схоже, Китай не дуже хоче допомагати відкрито.
Іран за допомогою ******** хоче випробувати свої бпла в Україні для використання проти Ізраїлю та США.
Триздуй на китайські форуми, - от там і будеш патякати, *************!