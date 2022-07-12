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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Лукашенко, ймовірно, продовжить надавати РФ повітряний простір для номінальної підтримки Путіна, - ISW

лукашенко

Президент РФ Володимир Путін, імовірно, тисне на білоруського самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, тож він намагається надати підтримку війні РФ в Україні, уникаючи прямого військового втручання Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).

Лукашенко, ймовірно, продовжить надавати російським силам доступ до повітряного простору Білорусі, щоб продемонструвати Путіну хоча б номінальну підтримку.

Ймовірність прямої участі Білорусі у війні в Україні залишається низькою через вплив, який може змінити стабільність і навіть виживання режиму Лукашенка.

Також читайте: Путін та Лукашенко обговорили "можливі спільні кроки" у відповідь на обмеження калінінградського транзиту з боку Литви, - Кремль

Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) путін володимир (23765) росія (64958)


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Топ коментарі
+10
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12.07.2022 06:56
+4
Картопляний підар буде висіти на гіляці
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12.07.2022 06:58
+3
Картоплина, що згнила,така ж шизанута як і *****, два бойові підораси напевно вже 200 разів совокупилися в пориві пристрасті.
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12.07.2022 06:59
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Ці два мерзенні покидьки-вбивці сидітимуть у Гаазі поряд-звісно якщо доживуть...
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12.07.2022 06:55 Відповісти
Не доживуть! Кого ж тоді кацапам і бульбашам винуватить у всіх гріхах? Це у кацапні "в заводі" - вибирать горлоріза вождем, разом з ним різать, палить, грабувать, а, отримавши по морді - придушить його і звинуватить у всьому А себе назвать "жертвами" Колись один розумний чоловік сказав (коли у всьому винуватить стали Сталіна) "А три миллиона доносов тоже Сталин написал?"
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12.07.2022 08:18 Відповісти
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12.07.2022 06:56 Відповісти
Картопляний підар буде висіти на гіляці
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12.07.2022 06:58 Відповісти
кажуть Путін його дотис, рішення прийнято, Білорусь вступить у війну (військово) 1 вересня +/- два тижні. Хоча вже й так зловили декілька їхніх ДРГ
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12.07.2022 06:58 Відповісти
Вступить при певних умовах. Поки умов нема.
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12.07.2022 07:09 Відповісти
нє кажуть вже рішення принято
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12.07.2022 07:13 Відповісти
ось хоча б вчора літав літак А-50 видавав винищувачам цілевказання на нашій території і вони по радіоканалу бурно обговорювали шо і де атакувать
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12.07.2022 07:18 Відповісти
до того ж, кажуть в березні їхня міліція ходила по селам Київської обл. випитуючи інфу про учасників АТО/ООС; а їх ССО приймало участь у захопленні Чорнобильської АС
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12.07.2022 07:12 Відповісти
першим ділом треба буде атакувати їх НПЗ у Мозирі
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12.07.2022 07:20 Відповісти
Кот Семён тебе прямо доложил? Не неси чепуху ипсошную. Если бы путлер его дожал, то уже бы американская и британская разведка все карты раскрыла, как это было зимой с кацапами, когда амеры раскрыли все планы путлера ещё в декабре за долго до нападения. И да в сентябре у них 11 числа намечаются референдумы, по этому никаких там боевых действий не будет
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12.07.2022 07:27 Відповісти
це розповів Сазонов у ефірі Espreso.tv, і Безсмертний там же
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12.07.2022 07:40 Відповісти
О да солдат ВСУ у нас знает больше чем разведка американская... .
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12.07.2022 07:48 Відповісти
вона може й каже та знає що її не почують, як із боневтіком перед вторгненням
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12.07.2022 09:19 Відповісти
Кстати прочитал вью этого вояки эксперта по бульбе. Так вот эксперт он такой себе. Говорит что путлер объявит о втором этапе в сентябре. Только вот незадача, второй этап уже идёт сейчас. Этот эксперт где-то просчитался.
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12.07.2022 07:54 Відповісти
ну поюачимо. я б того не хотів - другий фронт, та як на мене все до того і йде. хоча кажу ж, вже приймала Білорусь участь військово і продовжує потроху
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12.07.2022 09:15 Відповісти
Картоплина, що згнила,така ж шизанута як і *****, два бойові підораси напевно вже 200 разів совокупилися в пориві пристрасті.
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12.07.2022 06:59 Відповісти
Лука - шлюшка Путіна
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12.07.2022 07:03 Відповісти
брутальна похотлива шлюшка
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12.07.2022 07:46 Відповісти
пора уже пройтись по военым базам в беларусии
по А-50 потренироваться нашим Мигам
все равно мы держим войска на границе
то использовать их нужно с пользой
чтоб бульбаши не корчили из себя крутых вояк
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12.07.2022 08:08 Відповісти
спеціально ж русні виділила аеродром під базу
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12.07.2022 09:16 Відповісти
ні, бо тоді вийде що ми напали, а лукло просто захищається
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12.07.2022 11:01 Відповісти
Ну, якщо годувати, надавати у користування аеродроми, техніку та озброювати (на півдні збили перший білоруський БПЛА "ЧЕКАН") - це лише номінальна підтримка...
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12.07.2022 10:26 Відповісти
 
 