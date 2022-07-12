Лукашенко, ймовірно, продовжить надавати РФ повітряний простір для номінальної підтримки Путіна, - ISW
Президент РФ Володимир Путін, імовірно, тисне на білоруського самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, тож він намагається надати підтримку війні РФ в Україні, уникаючи прямого військового втручання Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).
Лукашенко, ймовірно, продовжить надавати російським силам доступ до повітряного простору Білорусі, щоб продемонструвати Путіну хоча б номінальну підтримку.
Ймовірність прямої участі Білорусі у війні в Україні залишається низькою через вплив, який може змінити стабільність і навіть виживання режиму Лукашенка.
Топ коментарі
+10 Перехватчик
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+4 Папєрєднік
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+3 Olena Lynch
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по А-50 потренироваться нашим Мигам
все равно мы держим войска на границе
то использовать их нужно с пользой
чтоб бульбаши не корчили из себя крутых вояк