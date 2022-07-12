Майже 50 членів ООН засудили спроби РФ виправдати війну в Україні боротьбою з "неонацизмом"

Майже 50 держав-членів ООН поширили заяву із засудженням спроб Росії виправдати військове вторгнення в Україну наративами про боротьбу з "неонацизмом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми засуджуємо Росію за те, що вона знову зловживає своїм місцем у Раді Безпеки ООН для поширення дезінформації. Ми відкидаємо зусилля РФ по спотворенню історії у своїх політичних цілях і просуванню вкрай шкідливих брехливих наративів і дезінформації про сусідні країни, зокрема шляхом навішування на інших ярликів неофашистів і неонацистів, які не мають під собою жодних підстав", - йдеться в заяві.

Автори заяви зазначають, що й надалі засуджуватимуть нацизм, неонацизм, антисемітизм, антиромський расизм та інші форми расизму, расової дискримінації, ксенофобії та нетерпимості. Серед тих, хто підписав заяву, – Україна, держави ЄС, Австралія, Канада, Хорватія, Грузія, Японія, Молдова, Чорногорія, Велика Британія, США.

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