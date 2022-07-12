УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5252 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 493 16

Майже 50 членів ООН засудили спроби РФ виправдати війну в Україні боротьбою з "неонацизмом"

оон

Майже 50 держав-членів ООН поширили заяву із засудженням спроб Росії виправдати військове вторгнення в Україну наративами про боротьбу з "неонацизмом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми засуджуємо Росію за те, що вона знову зловживає своїм місцем у Раді Безпеки ООН для поширення дезінформації. Ми відкидаємо зусилля РФ по спотворенню історії у своїх політичних цілях і просуванню вкрай шкідливих брехливих наративів і дезінформації про сусідні країни, зокрема шляхом навішування на інших ярликів неофашистів і неонацистів, які не мають під собою жодних підстав", - йдеться в заяві.

Автори заяви зазначають, що й надалі засуджуватимуть нацизм, неонацизм, антисемітизм, антиромський расизм та інші форми расизму, расової дискримінації, ксенофобії та нетерпимості. Серед тих, хто підписав заяву, – Україна, держави ЄС, Австралія, Канада, Хорватія, Грузія, Японія, Молдова, Чорногорія, Велика Британія, США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експорту зерна через канал "Дунай-Чорне море" недостатньо для запобігання світового голоду, - ООН

Автор: 

ООН (3342) росія (64958) Україна (5867) неонацизм (35)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Для борьбы с неонацизмом надо разбомбить Кремль для начала.
показати весь коментар
12.07.2022 07:30
+11
И что нам с того что в ООН осуждают паРашу? Организация, где Московия имеет право вето, вообще "свадебный генерал"
показати весь коментар
12.07.2022 08:02
+10
У ДНР створюють "Міжнародний Трибунал із розслідування військових злочинів нацистської України".
Склад учасників вже визначився - ДНР, ЛНР, РФ, Сирія.
показати весь коментар
12.07.2022 07:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дорогі редактори цензору немає там в ООН членів там тільки "суки" і це не матюк а визначення полу.
показати весь коментар
12.07.2022 07:25 Відповісти
У ДНР створюють "Міжнародний Трибунал із розслідування військових злочинів нацистської України".
Склад учасників вже визначився - ДНР, ЛНР, РФ, Сирія.
показати весь коментар
12.07.2022 07:25 Відповісти
І еритрея, еритрею забули.
показати весь коментар
12.07.2022 08:58 Відповісти
А Куба чего, рашку уже не поддержует?
показати весь коментар
12.07.2022 09:09 Відповісти
Для борьбы с неонацизмом надо разбомбить Кремль для начала.
показати весь коментар
12.07.2022 07:30 Відповісти
в ООН 200 краін -- 6 млд проти нас -- ***** собі в них соображалка працює
показати весь коментар
12.07.2022 07:52 Відповісти
Я оце тільки хотіла додати , А скільки стран не підписало ?
показати весь коментар
12.07.2022 07:59 Відповісти
а скільком країнам просто пофігу? Як ви думаєте, мешканцям Чилі цікаво те що відбувається?
показати весь коментар
12.07.2022 09:20 Відповісти
"6 млд проти нас" - відверта кацапська маніпуляція. "Проти нас" кілька країн-ізгоїв, вірніш, їх владна верхівка, повністю залежна від Москви. Що стосується Китаю, Індії, африканських країн - там своя ситуація, свої інтереси, своя політика, але говорити, що вони "проти нас" - дурня.
показати весь коментар
12.07.2022 10:11 Відповісти
хто не з нами тои проти нас а самі опасні мовчазні через них всьо зло на світі
показати весь коментар
12.07.2022 11:34 Відповісти
И что нам с того что в ООН осуждают паРашу? Организация, где Московия имеет право вето, вообще "свадебный генерал"
показати весь коментар
12.07.2022 08:02 Відповісти
ООН вже давно перетворилась в гнилу і сонну структуру... Користі від неї ніякої, тільки гребуть гроші.
показати весь коментар
12.07.2022 08:58 Відповісти
ООН чикає доля Ліги націй! Це популіське дно, яке немає ніяких дієвих впливів на тоталітарні режими!
показати весь коментар
12.07.2022 09:02 Відповісти
Що роблять ООН кацапи?Що робе ООН щоб росії там небулоб?
показати весь коментар
12.07.2022 09:10 Відповісти
Кому интересно, шо там засуджуе та ООН? От тех засуджень не холодно, не жарко
показати весь коментар
12.07.2022 09:11 Відповісти
скликайте засідання Генасамблеї з порядком денним "Про визнання Лаптєстану державою-терористом", і з позбавленням права вето (а, може, і права голосу) в Радбезі. Видать, голосів вистачить
показати весь коментар
12.07.2022 09:38 Відповісти
 
 