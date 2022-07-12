Байден передав Сенату на ратифікацію протоколи про вступ Швеції та Фінляндії в НАТО

Президент США Джо Байден надіслав на ратифікацію Сенату США протоколи щодо приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Білий дім.

Повідомляється, що протоколи було підписано у Брюсселі 5 липня 2022 року від імені США та інших учасників Північноатлантичного договору. Повна ратифікація протоколів дозволить Фінляндії та Швеції стати учасниками договору та членами НАТО.

У повідомленні Байдена зазначається, що Фінляндія та Швеція відповідають вимогам вступу в НАТО і будуть робити внесок в Альянс як у силах, так і в ресурсах, і поділяють критично важливі цінності зі Штатами.

Також читайте: Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО