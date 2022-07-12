Байден передав Сенату на ратифікацію протоколи про вступ Швеції та Фінляндії в НАТО
Президент США Джо Байден надіслав на ратифікацію Сенату США протоколи щодо приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Білий дім.
Повідомляється, що протоколи було підписано у Брюсселі 5 липня 2022 року від імені США та інших учасників Північноатлантичного договору. Повна ратифікація протоколів дозволить Фінляндії та Швеції стати учасниками договору та членами НАТО.
У повідомленні Байдена зазначається, що Фінляндія та Швеція відповідають вимогам вступу в НАТО і будуть робити внесок в Альянс як у силах, так і в ресурсах, і поділяють критично важливі цінності зі Штатами.
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Клинтон був шулером; Кравчук - лохом. Але обрали його украінці. Отож іжте очі, хоч повилазьте.
Спартс заявила що:
"Проблема - не Єрмак. У вашій країні є проблеми, які не вирішуються. І коли я питаю, чому вони не вирішуються, то наші люди мені кажуть, що через Єрмака. Проблема - те, що ваша країна не готується до війни, не робить потрібні речі, і це мене дуже турбує. Якщо ця людина не є джерелом проблем, тоді треба дивитися, що далі, чому ці проблеми відбуваються. Тому що зараз у вас відбувається не те. Ви до війни не готуєтеся. Ви навіть поводитеся так, наче у вас війни немає!" - продовжила вона.
Спартц заявила, що міркує так, бо була в Україні "від заходу до сходу".
"І якщо у вас війна, то кожна людина в Україні, від малого до великого, має бути частиною війни. Але коли проїжджаєш вашими містами, коли дивишся, як ваші міста готуються до атак, то бачиш, що багато де це не відбувається. Ви все чекаєте, що все Захід буде робити. Люди сидять у ресторанах у Києві, наче війни у вас уже немає, тому що війна пішла на схід. Якщо у вас така велика війна, то вся індустрія, всі люди ваші мають над цим працювати. Але це ваше питання. Мене це не обходить. А для мене питання в тому, що якщо ми витрачаємо в Україні кошти американських платників податків, то ми повинні бути впевнені, що ці кошти йдуть до тих хлопців, які воюють у вас",
"Україна і кожен українець повинні зрозуміти, що у вас дуже серйозна війна. Потрібно, щоб люди, хто чим може, допомагали вашій армії, допомагали військовим, людям, які хочуть воювати. Кожен повинен зробити, хто що може, хто чим може допомагати. Ви повинні перейти на воєнні рейки. Я раджу не недооцінювати вашого противника"
I хто скаже що вона не права?