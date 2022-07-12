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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Українські захисники жорстко придушили ворожу спробу штурму на Харківському напрямку, - Генштаб ЗСУ

війна,зсу

Українські захисники жорстко придушили ворожу спробу штурму в напрямку Дементіївки.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 12 липня у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Так, розпочалася сто тридцять дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без суттєвих змін. На останньому ворог обстріляв із реактивної артилерії район населеного пункту Старикове Сумської області.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах міста Харкова і населених пунктів Руські Тишки, Безруки, Дементіївка, Лісне, Слатине, Прудянка та Золочів.

Українські захисники жорстко придушили ворожу спробу штурму в напрямку Дементіївки.

На Слов’янському напрямку підрозділи противника продовжували штурмові дії з метою покращення тактичного положення в районах Мазанівки, Іванівки та Долини. Всі дії ворога у напрямках зазначених населених пунктів були невдалими. Наші воїни відігнали окупантів назад.

Також читайте: В напрямку Краснопілля на Слов'янському напрямі наші воїни відбили черговий ворожий штурм, - Генштаб

Противник обстрілював із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Чепіль, Велика Комишуваха, Барвінкове, Дібровне, Мазанівка, Богородичне та Адамівка.

Противник намагається покращити тактичне положення на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях вздовж лінії зіткнення з метою сковування дій підрозділів Сил оборони України. Застосовує штурмову та армійську авіацію. В окремих районах проводить фортифікаційне обладнання передових позицій.

На Словʼянському напрямку активних дій ворог не вів. Зафіксовано артилерійські обстріли неподалік Стародубівки, Маяків, Райгородка, Сіверська, Кривої Луки, Донецького, Верхньокам’янського, Спірного та авіаудар неподалік Серебрянки.

На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Яковлівка, Берестове, Покровське, Соледар, Білогорівка, Вершина, Новолуганське, Кодема, Бахмут та Весела Долина. Завдав авіаційних ударів неподалік Берестового, Білогорівки та Вершини.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілюють з артилерії райони Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Новоселівки, Опитного, Новобахмутівки, Вугледара, Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Оріхова, Степового та Кам’янського. Завдали авіаудару поблизу Новоандріївки парою літаків Су-25.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 37,4 тис. осіб, 217 літаків, 188 гелікоптерів, 1645 танків та 3828 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу підрозділів Сил оборони України. З метою сковування дій наших військ вів обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Степова Долина, Лупареве, Нова Зоря, Новогригорівка, Любомирівка, Осокорівка, Ольгине, Велика Костромка, Кар’єрне, Тернівка, Поляна, Киселівка, Первомайське, Шевченкове, Посад-Покровське, Українка та Прибузьке. Завдав авіаційних ударів неподалік Зарічного.

В акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України противник продовжує утримувати носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження по складах боєприпасів, скупченнях живої сили та військової техніки російських окупантів.

Автор: 

армія рф (17236) Генштаб ЗС (6507)


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Топ коментарі
+24
Гончаренко-Коротко, про вибухи у Новій Каховці.
1. ЗСУ повністю знесли склад *********** та місцевий відділок поліції у якому був один з командних пунктів окупантів.
2. колаборанти та окупанти заявили, що ЗСУ потрапило у склад з селітрою.
3. На ранок «селітра» ще взривається та детонує. Цікаво, що буквально за тиждень всю селітру-боєкомплекти окупанти розвантажували три дні.
Свині, Нова Каховка - це Україна. І там вам не раді.
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12.07.2022 07:55
+16
Невже вчора почався перелом на фронті? Невже всього декілька ракетних пускових із США і наші героїчні ЗСУ зломали хребет ворогу? А як погрожували американцях істоти із мокшинських боліт, а всього декілька простих ракетних установок зупинили "найсильнішу армію" світу, якою лякали весь світ. А що було якби нарід 73% у 2019 році вибрав правильного президента? Ми би мали таких ракетних пускових сотні, чого тільки вартує "Вільха М", "Грім 3", "Сапсан", а протикорабельні "Нептун" та і САУ "Богдана"? Можливо сьогодні були ще і інші проекти. Але "зелені" і вороги УКраїни розкритикуквали ці проекти і сказали, що вони сирі і дуже погані і все вбухкали в дороги.
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12.07.2022 08:02
+10
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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12.07.2022 10:22
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Очень хочется услышать не придушили, а уничтожили!
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12.07.2022 07:51 Відповісти
Громка украинская ночь!

Огонь за лесом видно Ада:

Два укр поджег рашистских склада -

Из сотни орков души прочь -

Громка украинская ночь!

Громка украинская ночь!

Был штаб - а ныне крематорий.

Горят лампасы орков…сорри,

Под вой сирены в ночь-полночь…

Громка украинская ночь!

Громка украинская ночь…

В межтучье «Хаймерсы» плодятся.

Два «С-400» дымятся:

Хлопок, хлопок - из списка прочь…

Громка украинская ночь!

Мат струйкой вьется в темноте -

В хмелю российские морпехи:

- Я слышал, роте дали бэхи?

- Старье. «МТ-ЛГБТ».

Вновь мат трехзвездный в темноте.

Не весь озвучил Путин текст

(Вновь горла спазмы помешали):

- Мы воевать не начинали…

(- Страной мы в ж@пу стали лезть

Без вазелина, - молвил текст).

Грозна украинская ночь -

Война не знает политеса,

И битый плачется агрессор,

Что мародерить уж невмочь -

Ведь враг тревожит день и ночь,

И половина роты прочь

Ушла в глубины чернозема…

Жена его… верна ли дома?

Забудет папу скоро дочь…

Громка украинская ночь!
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12.07.2022 07:53 Відповісти
Гончаренко-Коротко, про вибухи у Новій Каховці.
1. ЗСУ повністю знесли склад *********** та місцевий відділок поліції у якому був один з командних пунктів окупантів.
2. колаборанти та окупанти заявили, що ЗСУ потрапило у склад з селітрою.
3. На ранок «селітра» ще взривається та детонує. Цікаво, що буквально за тиждень всю селітру-боєкомплекти окупанти розвантажували три дні.
Свині, Нова Каховка - це Україна. І там вам не раді.
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12.07.2022 07:55 Відповісти
Ці ***** все ніяк не вгамуються, все лізуть на Харків, хочуть розбомбити взагалі і оточити як Маріуполь напевно, мало їм наші хлопці ******** у Харкові дали.
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12.07.2022 07:56 Відповісти
Невже вчора почався перелом на фронті? Невже всього декілька ракетних пускових із США і наші героїчні ЗСУ зломали хребет ворогу? А як погрожували американцях істоти із мокшинських боліт, а всього декілька простих ракетних установок зупинили "найсильнішу армію" світу, якою лякали весь світ. А що було якби нарід 73% у 2019 році вибрав правильного президента? Ми би мали таких ракетних пускових сотні, чого тільки вартує "Вільха М", "Грім 3", "Сапсан", а протикорабельні "Нептун" та і САУ "Богдана"? Можливо сьогодні були ще і інші проекти. Але "зелені" і вороги УКраїни розкритикуквали ці проекти і сказали, що вони сирі і дуже погані і все вбухкали в дороги.
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12.07.2022 08:02 Відповісти
Дорога яка гарненька. А можна було щось військове збудувати.
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12.07.2022 08:09 Відповісти
Подяка нашим захисникам.
Тримайтеся, хлопці.
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12.07.2022 08:09 Відповісти
відбили атаку -- треба гнати назад і на спинах влітати в іх окопи бо завтра вони знов відти вилізут
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12.07.2022 08:52 Відповісти
ворога потрiбно бити, коли вiн не готовий, коли втомився та хоче спати наприклад, або коли втомився дужи сильно. Чингісхан завоював підлогу світу і його тактика була така, що коли він хотів захопити щось, то військо Чингісхана розгорталося і починало втечу, щоб у фортеці помітили втечу, і тоді починали гнатися за Чингісханом, а в нього скакові коні та монголи кочівники і можуть спати на конях, і вони бігли пару діб і коли бачили, що ворог втомився, і коні не готові, бо не кочували, і тоді Чингісхан розгортав військо і бив втомленого ворога нещадно. Ну він ще іншим військам пропонував переходити на бік Чингісхана, тодi Чингісхан їх нагороджував добре і ставився, як до свого війська, а якщо вони відмовлялися, то він міг і в киплячий величезний казан кинути живцем варитися. Тобто тактика мае бути втомлювати ворога та бити його. Можливо ротацii робити, та можно ще військ додавати в лавину Української армії, як сніжки війська підкидати в лавину, щоб накручувалися більше кулі, і лавина росла і зносила все на своєму шляху.
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12.07.2022 19:00 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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12.07.2022 10:22 Відповісти
А що було якби нарід 73% у 2019 році вибрав правильного президента?

Був би долар по 150грн!
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12.07.2022 11:54 Відповісти
Боже, яке кончене...
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12.07.2022 17:42 Відповісти
Дуже круто, хочемои нагадати що ви можете замовити розсилку оголошень https://servisdosok.com.ua/ тут
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12.07.2022 12:53 Відповісти
ворог сгорить у вогнi!
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12.07.2022 18:46 Відповісти
 
 