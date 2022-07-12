Необхідно об'єднатися із союзниками, щоб впоратися з вторгненням РФ в Україну, - глава МЗС Японії Хаясі
Всім націям-однодумцям необхідно об'єднатися, щоб впоратися з вторгненням Росії в Україну, яке підриває основи міжнародного порядку.
Про це заявив Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Kyodo.
"Ми мусимо бути об’єднаними із державами-однодумцями, аби дати раду російському вторгненню до України, яке підриває основи міжнародного порядку", - сказав Хаяші.
У понеділок міністри закордонних справ Японії та Німеччини пообіцяли працювати разом, щоб підтримати міжнародний порядок, якому загрожує тривале вторгнення Росії в Україну.
Топ коментарі
+13 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар12.07.2022 08:04
+4 Олег Розгонов #516218
показати весь коментар12.07.2022 08:05
+3 Olena Lynch
показати весь коментар12.07.2022 08:02
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Mr. Javeline
показати весь коментар12.07.2022 08:02 Відповісти Мені подобається 2
Олег Розгонов #516218
показати весь коментар12.07.2022 08:05 Відповісти Мені подобається 4
MyronMaG mm
показати весь коментар12.07.2022 09:08 Відповісти Мені подобається 2
Vadim Izumov #511001
показати весь коментар12.07.2022 09:13 Відповісти Мені подобається 1
Olena Lynch
показати весь коментар12.07.2022 08:02 Відповісти Мені подобається 3
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар12.07.2022 08:04 Відповісти Мені подобається 13
Валентин Коваль
показати весь коментар12.07.2022 08:19 Відповісти Мені подобається 0
Ирина Иваненко #519065
показати весь коментар12.07.2022 09:05 Відповісти Мені подобається 1
Luca Ima
показати весь коментар12.07.2022 10:28 Відповісти Мені подобається 0
Luca Ima
показати весь коментар12.07.2022 10:39 Відповісти Мені подобається 1
Luca Ima
показати весь коментар12.07.2022 10:47 Відповісти Мені подобається 1
Михайло Іванович Мельничук
показати весь коментар12.07.2022 11:32 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль