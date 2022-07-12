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Необхідно об'єднатися із союзниками, щоб впоратися з вторгненням РФ в Україну, - глава МЗС Японії Хаясі

японія

Всім націям-однодумцям необхідно об'єднатися, щоб впоратися з вторгненням Росії в Україну, яке підриває основи міжнародного порядку.

Про це заявив Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Kyodo.

"Ми мусимо бути об’єднаними із державами-однодумцями, аби дати раду російському вторгненню до України, яке підриває основи міжнародного порядку", - сказав Хаяші.

У понеділок міністри закордонних справ Японії та Німеччини пообіцяли працювати разом, щоб підтримати міжнародний порядок, якому загрожує тривале вторгнення Росії в Україну.

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Автор: 

росія (64958) Україна (5867) Японія (1197)


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Топ коментарі
+13
Самураям-респект.Курили дуже хочуть додому...
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12.07.2022 08:04
+4
Мы могли бы и сами купить вернее сделать 100 танков, напомни мне, какие танки Украина производила, и они считаются одними из лучших в мире?
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12.07.2022 08:05
+3
Та не дай Боже працювати з Німеччиною разом, від них нічого не дочекаєшся, як від козла молока.
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12.07.2022 08:02
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Япония могла бы передать нам например 100 танков и 30 самолетов и не нужно объединятся с союзниками для этого
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12.07.2022 08:02 Відповісти
Мы могли бы и сами купить вернее сделать 100 танков, напомни мне, какие танки Украина производила, и они считаются одними из лучших в мире?
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12.07.2022 08:05 Відповісти
Не треба ні 100 танків, ні 30 літаків, а перекрити Лаперузо і Цусіму(протоки) до повернення, незаконно окупованих, Південного Сахаліну і Південних Курил.
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12.07.2022 09:08 Відповісти
Ты бы уже сразу попросил в аренду на сутки 6й флот, им бы даже не нужно было заходить в Черное море что бы грохнуть всю мокшанскую групировку за пару часов.
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12.07.2022 09:13 Відповісти
Та не дай Боже працювати з Німеччиною разом, від них нічого не дочекаєшся, як від козла молока.
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12.07.2022 08:02 Відповісти
Самураям-респект.Курили дуже хочуть додому...
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12.07.2022 08:04 Відповісти
довго вона рішалась -- шоб хоч шось сказонути Япона - мама
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12.07.2022 08:19 Відповісти
Японии надо не только объеднаться с однодумцямы, но и открыть второй фронт. Курилы аж кричать, так хочут под японское крылышко
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12.07.2022 09:05 Відповісти
У Японії і Південній Кореї повно зброї. І вони мотивовані проти мордору більше ніж Німеччина і Франція разом узяті.
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12.07.2022 10:28 Відповісти
У японії є сотня Mitsubishi F-2, здатних нести Гарпуни.
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12.07.2022 10:39 Відповісти
І дві сотні F-15J з ракетами власного виробництва.
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12.07.2022 10:47 Відповісти
Не знати, чи є нації-однодумці. Але точно відомо, що є нації (держави), в яких Московський Мордор у різний час відірвав частину їхніх споконвічних земель, і то без будь-яких референдумів, рішень міжнародних організацій чи двосторонніх договорів. Це 1)Фінляндія, 2)Естонія, 3)Латвія, 4)Білорусія, 5)Україна (Стародубщина, Суджанщина, Шахтинщина й Таганрожчина), 6)Грузія, 7)Казахстан, 8)Тува (хапонута повністю), 9)Монголія, 10)Японія. Чим не шанс нашому Кулебі поборотись за союз пограбованих держав на чолі з Японією, Фінляндією та Україною?
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12.07.2022 11:32 Відповісти
 
 