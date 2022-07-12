Необхідно об'єднатися із союзниками, щоб впоратися з вторгненням РФ в Україну, - глава МЗС Японії Хаясі

Всім націям-однодумцям необхідно об'єднатися, щоб впоратися з вторгненням Росії в Україну, яке підриває основи міжнародного порядку.

Про це заявив Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Kyodo.

"Ми мусимо бути об’єднаними із державами-однодумцями, аби дати раду російському вторгненню до України, яке підриває основи міжнародного порядку", - сказав Хаяші.

У понеділок міністри закордонних справ Японії та Німеччини пообіцяли працювати разом, щоб підтримати міжнародний порядок, якому загрожує тривале вторгнення Росії в Україну.

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