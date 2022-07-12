Кремль продовжує створювати умови для анексії українських територій поза Донбасом, - ISW
Спрощення Росією процедури набуття громадянства для українців може свідчити про намір анексувати додаткові території України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дослідженні вашингтонського аналітичного центру "Інститут вивчення війни".
"Кремль продовжує створювати умови для анексії українських територій поза Донбасом. Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який полегшує для всіх українців набуття російського громадянства. Закон раніше спростив надання паспортів у "днр" та "лнр", Херсонській та Запорізькій областях, і може свідчити про прагнення Кремля анексувати інші окуповані території, приміром, Харківську область", - зазначається в документі.
Топ коментарі
+15 Валадімір Щєлєнскій
показати весь коментар12.07.2022 08:24
+13 Александр Чуднивец #474549
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+11 Olena Lynch
показати весь коментар12.07.2022 08:10
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Это что, законный способ оттяпать чужую территорию?
Кто пояснит?
молоді хлопці взяли і наїбашили зеленого окупанта, щоб знав він на чужій землі, і йому тут не раді, і хочуть від нього тільки смерті.
А это значит...Украинцы стали Свободными людьми в любой стране ЕС...