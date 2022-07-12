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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Кремль продовжує створювати умови для анексії українських територій поза Донбасом, - ISW

громадянство

Спрощення Росією процедури набуття громадянства для українців може свідчити про намір анексувати додаткові території України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дослідженні вашингтонського аналітичного центру "Інститут вивчення війни".

"Кремль продовжує створювати умови для анексії українських територій поза Донбасом. Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який полегшує для всіх українців набуття російського громадянства. Закон раніше спростив надання паспортів у "днр" та "лнр", Херсонській та Запорізькій областях, і може свідчити про прагнення Кремля анексувати інші окуповані території, приміром, Харківську область", - зазначається в документі.

Також читайте: Указ про видачу українським громадянам паспортів РФ - нікчемний і свідчить лише про загарбницькі апетити Путіна, - МЗС

Автор: 

громадянство (1071) росія (64958)


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Топ коментарі
+15
кримські партизани не сплять.

молоді хлопці взяли і наїбашили зеленого окупанта, щоб знав він на чужій землі, і йому тут не раді, і хочуть від нього тільки смерті.
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12.07.2022 08:24
+13
Всі тимчасово окуповані території України включно з Кримом будуть повернені Україні.Крапка.
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12.07.2022 08:09
+11
То что они хотят Украины никак не касается, свои хотелки они могут запхать себе в одно место.
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12.07.2022 08:10
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Всі тимчасово окуповані території України включно з Кримом будуть повернені Україні.Крапка.
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12.07.2022 08:09 Відповісти
Насрати.
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12.07.2022 08:09 Відповісти
То что они хотят Украины никак не касается, свои хотелки они могут запхать себе в одно место.
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12.07.2022 08:10 Відповісти
Не пойму про аннексию.
Это что, законный способ оттяпать чужую территорию?
Кто пояснит?
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12.07.2022 08:23 Відповісти
В этом случае аннексия - цивилизованное название гопничнских действий рузьге швайне сраиси по краже территории Украины
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12.07.2022 08:42 Відповісти
Есть случаи, когда аннексия - цивилизованное действие?
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12.07.2022 09:44 Відповісти
кримські партизани не сплять.

молоді хлопці взяли і наїбашили зеленого окупанта, щоб знав він на чужій землі, і йому тут не раді, і хочуть від нього тільки смерті.
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12.07.2022 08:24 Відповісти
треба повертати бо на них руськии дух погано вліяє
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12.07.2022 08:29 Відповісти
игнорировать факт получения паспортов рефии, к хорошему не приведет. Истории про "насильно вручают" это вранье.
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12.07.2022 09:06 Відповісти
"біженців" з України в кацапстан будуть пускати по кацапоаусвайсу після втечі кацапів з України
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12.07.2022 09:16 Відповісти
Хто хоче паспорт РФії може туди їхати, в чому проблема? Саме так вони повинні були зробити у 2014. Не подобається курс України до Європи? Зібрав речі і переїхав у Томск.
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12.07.2022 09:16 Відповісти
пускай едут, но украинский паспорт нужно забрать
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12.07.2022 09:22 Відповісти
Спростили отримання паспортів, потім все підрахують і анексія через референдум. Південь здали за 5 годин, а тепер хочуть повернути за мільйони смертей українців - виконується надтаємна операція кремля під назвою "слуга народу", патріотів положать, а манкурти та зрадники проголосують за будь-що. Мовчимо?
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12.07.2022 09:21 Відповісти
Кремлевский хмырь подписал закон о выдаче рюZkiх Аусвайсов всем жителям Украины..от Лоханска до Львова...
А это значит...Украинцы стали Свободными людьми в любой стране ЕС...
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12.07.2022 10:13 Відповісти
керемль йде нафуй непотрібно нам засирати цім мозги....наша справа нищіти свинособак до нашої Перемоги...
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12.07.2022 10:22 Відповісти
 
 