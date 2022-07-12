Кремль продовжує створювати умови для анексії українських територій поза Донбасом, - ISW

Спрощення Росією процедури набуття громадянства для українців може свідчити про намір анексувати додаткові території України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дослідженні вашингтонського аналітичного центру "Інститут вивчення війни".

"Кремль продовжує створювати умови для анексії українських територій поза Донбасом. Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який полегшує для всіх українців набуття російського громадянства. Закон раніше спростив надання паспортів у "днр" та "лнр", Херсонській та Запорізькій областях, і може свідчити про прагнення Кремля анексувати інші окуповані території, приміром, Харківську область", - зазначається в документі.

Також читайте: Указ про видачу українським громадянам паспортів РФ - нікчемний і свідчить лише про загарбницькі апетити Путіна, - МЗС