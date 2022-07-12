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Новини Війна
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Кількість загиблих внаслідок влучання ракети РФ у багатоповерхівку у Часовому Яру зросла до 34, - ДСНС

дснс

З-під завалів у місті Часів Яр вилучено тіла 34 загиблих осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.

"Станом на 07:00 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку в м. Часів Яр тіла 34 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб", - йдеться у повідомленні.

Читайте: У житловому будинку в місті Часів Яр виявлено тіло загиблої дитини, - МВС

Зазначається, що проведено розчищення та розбір понад 300 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають.

обстріл (28274) смерть (6742) Донецька область (8347) ДСНС (5091)


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34 людини спали собі в домівках. Поки фашисти не влучили і не зруйнували життя 34 (не остаточні дані) людей. Смерть фашистам! Смерть рюським окупантам.
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12.07.2022 08:29 Відповісти
"Там білі нацбатальоні"- прохрюкав канашєнков.
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12.07.2022 08:32 Відповісти
шо тут скажеш -- ідут врознос іх треба крепко бити шоб до них доишло шо ім тут нераді
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12.07.2022 08:41 Відповісти
Скажені тварини, нелюди.
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12.07.2022 08:50 Відповісти
может нужно (с согласия родственников) сообщать имена всех погибших.
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12.07.2022 09:01 Відповісти
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12.07.2022 10:27 Відповісти
 
 