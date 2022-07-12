Кількість загиблих внаслідок влучання ракети РФ у багатоповерхівку у Часовому Яру зросла до 34, - ДСНС
З-під завалів у місті Часів Яр вилучено тіла 34 загиблих осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.
"Станом на 07:00 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку в м. Часів Яр тіла 34 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що проведено розчищення та розбір понад 300 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають.
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